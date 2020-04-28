Лев Лещенко, народный артист России: 03 для нас последняя надежда на спасение...

Совсем недавно любимый артист заставил сильно поволноваться своих поклонников и почитателей: Лев Лещенко слег в больницу с коронавирусом. К счастью, докторам удалось вылечить и Льва Валерьяновича, и его супругу Ирину. И сейчас певец полон сил и творческих задумок. Во время подготовки нашего очередного «Вопроса дня» (см. в «Комсомольской правде завтра», 29 апреля) мы связались со знаменитым исполнителем по телефону...

- Лев Валерьянович, какие у вас планы на майские праздники?

- Планы целиком и полностью зависят от того, какое решение примет правительство. Если и дальше это будет режим самоизоляции, то придется как-то щадяще вырабатывать новые какие-то программы для себя. То есть, где-то частично самоизолироваться. Правильно?

- Частично – это как?

- Ну, нельзя же не поехать куда-то на работу, где твое присутствие просто необходимо. Можно найти какой-то компромисс. А человек уже сам выбирает, где ему нужно находиться, где проявлять осторожность, чтобы была какая-то гарантия не заразиться.

Что касается, допустим, меня... Есть частные студии, там я - наедине со звукорежиссером, который, к тому же, сидит за стеклом. Контакта нет, социальная дистанция соблюдается, санитарные меры предосторожности – тоже.

- Если не секрет, какие песни записываете?

- Вот сейчас записал песню к 75-летию Победы, она называется «Память». Музыка Рустама Неврединова, слова Олеси Борисовой и Валерия Парфенова.

Лев Лещенко: «03 для нас последняя надежда на спасение...» 00:00 00:00

После тухмановской композиции «День Победы» я не записал ни одной песни о войне. Просто не было достойных. И вот теперь, на мой взгляд, такая появилась.

(напевает)

Память, священная память,

Словно осколками ранит.

Павшим вечная память.

В сердце останется с нами.

- Лев Валерьянович, а я понял, почему песня Тухманова «День Победы» вы спели так проникновенно. Для вас, как и для большинства наших соотечественников, это личная история. Вы как-то про папу своего рассказывали.

- Да, он участник финской войны и Великой Отечественной, был награжден орденами и медалями…

И для меня тема войны, Победы, конечно, близка и всегда актуальна. Особенно в майские дни.

- Ну, в этом году, к сожалению, коррективы в празднование 75-летия Победы внесла эпидемия коронавируса.

- Увы! Но этот великий праздник мы все равно отметим.

И, знаете, я сейчас хочу записать еще одну новую песню – о врачах, которая называется «03»: (напевает) «03 для нас последняя надежда на спасение...»

Как вы понимаете, это очень актуальный телефонный номер во все времена, а в нынешние – особенно.

Мы раньше не думали о здоровье. А сейчас, как никогда, понимаешь, что здоровье – самое главное в жизни. И осознаешь, как много значат врачи, которые, безусловно, недооценены нами.

- А может, даже, мы порой и несправедливы к ним. Очень здорово их тяжелейший труд показан в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», о врачах «Скорой помощи».

- Верно! Вот Слава Чеботарев и заполнил эту брешь: написал и музыку, и слова. Он пока неизвестный, но очень талантливый журналист.

(поет)

Они живут по совести,

Забыв порой на скорости,

Что рвут людские горести

Им души и сердца.

Но истинному лекарю

Грустить особо некогда.

Звучит приказ «поехали» -

И нет пути конца.

И спешат на помощь к нам не небожители,

Просто люди, чья работа – доброта.

Люди в белом - наши ангелы-хранители,

Верноподданные Красного Креста.

- Поддерживаю, Лев Валерьянович! Но вы берегите себя!

- Я считаю, что все-таки надо очень тонко варьировать в этом нашем нынешнем режиме.

Ведь, я смотрю, по-прежнему поток машин идет такой же, как он и был. Все равно втихаря многие работают. Поэтому, думаю, что надо попытаться приоткрыть режим самоизоляции, может, щадящий - для строительных организаций, в первую очередь. Может, для каких-то маленьких ресторанов, магазинов, которые сейчас закрыты.

Надо оживлять ситуацию...

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