2020-04-28T19:35:32+03:00
Экономика

Нерабочие дни в России с 1 по 11 мая 2020: Официальный указ президента Владимира Путина

В нерабочие дни с 1 по 11 мая 2020 года будет сохранен режим самоизоляции
Нина ЦВЕТКОВА
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С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительноС учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 28 апреля Владимир Путин, провел очередное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавируса, во время которого обратился с гражданам страны.

- Пик еще не пройден, - заявил президент. - Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.С учетом всех майских праздников период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно

В связи с чем глава государства принял решение о новом продлении режима самоизоляции. Официальным указом президента дни с 1 по 11 мая 2020 года объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Соответствующий указ президента размещен на сайте Кремля.

- Впереди череда больших майских праздников. Между ними рабочие дни 6, 7 и 8 мая. И в обычной ситуации многие бы не работали, брали бы отгулы и отпуска. Сейчас тем более не надо рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас с регионах, - объявил Владимир Путин.

В итоге, нерабочий режим продлится 1,5 месяца. Напомним, в первом обращении 25 марта в связи с ситуацией вокруг эпидемии COVID-19 президент объявил нерабочими с 30 марта по 5 апреля. Спустя неделю, 2 апреля лидер России продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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