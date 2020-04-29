Младшей дочери Алсу Микелле Абрамовой 29 апреля исполнилось 12 лет.

Юная артистка после участия в проекте «Голос.дети» продолжает идти к своей мечте — стать большой эстрадной звездой. В свой день рождения Микелла презентовала клип на новую песню «Не твоя», которую для дочери Алсу написали Дмитрий Климашенко и Назар Герасимчук.

Клип юной звезде сняла на самоизоляции ее старшая сестра Сафина. Съемки проводились в домашней обстановке, и это обстоятельство очень понравилось подписчикам Микеллы.

- Интересно было посмотреть на твой дом! Одежда в стиле Билли Айлиш, хитовый мотив и ты очень артистична, - пишут поклонники.

Кстати, это первая видеоработа Микеллы после подписания контракта с Sony Music Entertaiment Russia.

Напомним, 12-летняя Микелла, помимо пения, любит играть на гавайской гитаре — укулеле, и на пианино. Девочка в совершенстве знает английский язык.

- У меня еще танцы, китайский, иврит и в школе испанский, - рассказывала в интервью Регине Тодоренко Микелла Абрамова.

Алсу, в свою очередь, помогает дочери со сценическим стилем.

- Да. Я как раз этим и занимаюсь. Хотя Микелла сама все выбирает. Если платье ей не нравится, она его не наденет, - смеется Алсу. - Я всегда дочке перед выходом на сцену говорю: «Не думай про ноты, получи удовольствие. Представь, что ты поешь для своих друзей!».

По словам Микеллы, она готова к трудностям сценической карьеры и выпадам завистников.

- Я готова преодолевать трудности, - говорит дочь певицы. - Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры, - в беседе с «КП» подчеркивала 12-летняя дочь Алсу.

Дочери Алсу сняли клип на самоизоляции.

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