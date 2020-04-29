У премьер-министра Британии Бориса Джонсона родился сын

Британский глава правительства Борис Джонсон стал отцом в шестой раз. 31-летняя невеста премьер-министра Кэрри Саймондс родила здорового мальчика в одной из клиник Лондона в среду, 29 апреля, рано утром. Малыш появился на свет на несколько недель раньше срока. Джонсон присутствовал во время родов и поддерживал свою возлюбленную.

Сейчас мать и новорожденный чувствуют себя хорошо.

- Премьер-министр и госпожа Саймондс хотели бы поблагодарить фантастическую команду Национальной службы здравоохранения Англии по беременности и родам, - сообщила журналистам пресс-секретарь Джонсона.

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс.Фото: REUTERS

С июля прошлого года пара живет вместе на Даунинг-стрит, 10, в официальной резиденции премьер-министра. Хотя в отношениях они состоят уже четыре года. В начале марта Борис Джонсон и Кэрри Саймондс сообщили, что ждут появления первенца в начале лета, и объявили о помолвке. Это случилось после того, как 55-летнему премьеру удалось согласовать условия развода со своей законной супругой Мариной Уилер. С ней Джонсон был женат с 1993 года.

Тогда, в начале марта, премьер-министр объявил, что возьмет двухнедельный отпуск, когда родится малыш. На сегодня неизвестно, выполнит ли сейчас он свое обещание, поскольку только 27 апреля Борис Джонсон вернулся к работе после того, как он перенес коронавирус.

Известный покоритель женских сердец, Борис Джонсон обладает колоссальным опытом родительства. У него уже есть пятеро детей. Четверо от предыдущего брака с Мариной Уилер. Две дочери - Лара (26 лет) и Кассиа (22 года), и два сына - Теодор Аполло (20 лет) и Майло Артур (24 года). Также есть и внебрачная дочь Стефани от консультанта по искусству Хелены Макинтайр.