2020-04-29T20:05:30+03:00
Звезды

Лолита рассказала о новом любовнике

Нынешний возлюбленный 56-летней певицы много времени проводит в командировках
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская относится к той категории женщин, которые, несмотря на неудачи в личной жизни, не разучилась любитьЛолита Милявская относится к той категории женщин, которые, несмотря на неудачи в личной жизни, не разучилась любитьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолита Милявская была замужем пять раз. В общей сложности она прожила в браке 32 года. В настоящее время 56-летняя певица находится в стадии развода с Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. А не так давно стало известно, что артистка снова обрела женское счастье.

Лолита Милявская относится к той категории женщин, которые, несмотря на неудачи в личной жизни, не разучилась любить. Однако признает - нельзя доверять друг другу нараспашку.

"Нельзя ни в ком растворяться. Я всегда доверяю, всегда люблю. Но я всегда держу свой счет в банке отдельно и все анализирую. Обращаю внимание на дьявола в деталях. Я могу принципиально усыпить свою бдительность на какое-то время, заказав себе: «Мне сейчас так удобно. У меня и так перегружен мозг». Но потом я все проанализирую", - делится звезда.

По ее словам, в настоящее время она состоит в отношениях, но не готова пока съехаться с возлюбленным. "Я очень честно веду себя в нынешних отношениях, и искренне сказала, что нацелена год погулять", - цитирует ее издание "Домашний очаг".

Милявская наслаждается свободой и своим новым чувством. "32 года ухаживания за мужчиной, готовки, работы на износ и еще на износ у плиты, варенья, консерванты... Господи, какое это счастье, когда теперь ухаживают за тобой! Мне сейчас позволено быть просто женщиной. И я очень редко подхожу к плите. И даже испытываю неловкость, что я подзабыла, как что-то готовить", - говорит исполнительница.

Ее новый любовник много работает. "И ему, я проверила, точно не нужен пиар, медийность, сопровождение. Он много в командировках. Поэтому у меня это ощущение свободы не пропадает. У меня есть флер от телефонных разговоров ночами. Я иногда думаю: «Господи, неужели я опять, как в институте?»", - рассказала она об избраннике.

В нынешних отношениях Лола очень ценит спокойствие, которое она испытывает рядом с возлюбленным. "Сейчас я в ладу с собой, со своими пороками и со своей любовью. Да, я порочный человек, но покажите мне того, кто никогда не «возжелал жену ближнего своего», разве это возможно? Но мы, люди творческие, переплавляем свои пороки в эмоции, в искусство", - резюмирует вокалистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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