2020-04-09T18:46:53+03:00
Звезды

Лолита сделала неожиданное признание об Анжелике Варум

Певицы дружат много лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита МилявскаяЛолита МилявскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолита Милявская много лет дружит с Анжеликой Варум. Супруга Леонида Агутина была той, кто поддерживал исполнительницу хита "Ориентация север" после ее болезненного и тяжелого расставания с пятым мужем Дмитрием Ивановым. На днях Лола стала гостьей передачи Ивана Урганта и неожиданно разоткровенничалась о близкой подруге.

Лолита Милявска стала гостьей программы "Вечерний Ургант". Певица пришла на шоу в "голом" комбинезоне со стразами и камнями. Довершил пикантный образ жакет с карточными элементами, который она купила еще в 90-е годы на распродаже в США.

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Лолита стала гостьей шоу "Вечерний Ургант"
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Иван Ургант при виде 56-летней звезды открыл рот. Он попросил ее расстегнуть жакет. Когда знаменитость выполнила его просьбу, он упал на стул и громко застонал: "О-о-о! Как тебе удается держать такую форму?", - воскликнул многодетный отец, восхищенный худобой Милявской.

В ответ Лолита с грустью заметила, что при режиме самоизоляции в этот костюм она может скоро и не влезть. "Очень хочется есть, я пытаюсь этого не делать...", - поведала певица.

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Лолита сразила наповал новым "голым" комбинезоном
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Она также рассказала, что необычный рисунок на ее жакете в виде игральных карт близок ей. Оказывается, артистка одно время увлекалась азартными играми. По ее признанию, в 90-е артисты "рубились" не на шутку.

"Я была картежницей. Но Анжелика Варум картежница посильнее. Она, кстати, этим хорошо зарабатывала. В покер играет", - неожиданно объявила Милявская.

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Лолик. Моя девочка!
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Звезда также призналась, что была завсегдатаем игровых автоматов. "Если я понимала, что проигрываю, уходила, пела два корпоратива, потом опять всю выручку вкладывала. И где-то на третьи сутки он выдавал мое и еще плюс", - похвасталась певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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