"Подрезала глаза!": 56-летняя Лолита сделала пластическую операцию

Только на днях Андрей Малахов возмущался тем, что знаменитости решили использовать самоизоляцию как возможность сделать пластическую операцию. И вот через несколько часов Лолита Милявская на всю страну объявила, что пока многие звезды отечественного шоу-бизнеса сидели по домам, она перенесла хирургическое вмешательство. Звезда сделала операцию по подтяжке век.

"Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок", - поведала Лолита Милявская в эфире шоу "Вечерний Ургант".

По словам 56-летней певицы, последствия хирургического вмешательства пока не прошли. Знаменитость поведала, что у нее еще остались синяки и небольшая отечность после пластики. Именно поэтому на съемки программы она пришла в очках. Лола продемонстрировала Ивану Урганту небольшой след от операции под глазом.

Лолита также рассказала, что первую пластическую операцию сделала в 2012 году. "Восемь лет назад я впервые легла на стол хирурга, но попросила врача об одной вещи: не менять мне разрез глаз", - добавила звезда.

Сейчас она уделяет максимум внимания своему дому: избавляется от лишнего хлама и разбирает гардероб. Заботится Лолита и о своей фигуре. Знаменитость старается не есть лишнего.

Стоит отметить, что три года назад Лолита обращалась к хирургам и сделала подтяжку лица. Тогда певица даже хвасталась своим преображением, заявив, что теперь полностью довольна внешностью. "Эта операция была необходима мне для работы. От вокала мышцы на подбородке провисают и ослабевают. Смотрится ужасно! Если бы была педагогом, я бы не делала ничего. Но я певица, а на камере этот дефект очень виден. Поэтому решилась на операцию", - признавалась артистка.

Кстати, в 2010 году Милявская в откровенном интервью Ксении Собчак говорила, что к своему 47-у дню рождения сделала подарок. Лолита рассказала, что подправила подбородок и веки. Певица призналась, что хирургическое вмешательство прошло в Москве.