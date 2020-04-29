«Аня продала долю в квартире Шукшина из большой «любви» к своей тетке» - Бари Алибасов объяснил "странный" поступок внучки Лидии Федосеевой-Шукшиной

Недавно стало известно, что в квартире на улице Бочкова, которую в свое время получил Василий Шукшин, вот-вот появится новый хозяин. Персональный тренер по фитнесу Теймур Керимов.

Рыночная цена 4-х комнатного жилья – около 30 миллионов рублей. Василий Шукшин прожил на улице Бочкова всего два года, осенью 1974 году он умер. Но квартира все равно считается мемориальной. На фасаде дома гранитный барельеф Шукшина. Здесь он жил со своей женой Лидией Федосеевой и двумя дочерьми – Ольгой и Марией, когда они были еще дошкольницами.

Когда дочери выросли Лидия Николаевна квартиру разделила между ними. Половиной стала владеть Ольга. Вторая половина сначала была записана на Федосееву-Шукшину. Но потом она оформила ее на среднюю дочь – Марию. Но та тут же переоформила ее на свою дочь - Аню, то есть на внучку Шукшина. По версии Анны, это было сделано, чтобы вторая половина… не досталась Ольге.

Вообще отношения между родственниками в этой семье веселые. Причем сразу у всех. Сестры Шукшины – Маша и Оля – много лет не общаются. Мария поссорилась и со своей дочкой Аней. Лидия Николаевна с Аней, то есть внучкой, недавно судилась - из-за квартиры в Питере, которую сама же Ане и подарила: внучка питерскую квартиру сразу же продала.

Недавно стало известно, что Аня продала и свою долю (ту, что досталось ей от ее мамы Марии Шукшиной) в квартире на улице Бочкова. Всего за 5 миллионов рублей (напомним, что вся квартира стоит 30 миллионов).

- Оля (родная тетка – ред.) угрожала мне в письмах, доводила требованиями – «верни квартиру бабушке», - объясняет Анна.

Все это ввело Анну в психологический ступор. И она нашла единственный "выход" - продать свою долю старому знакомому - Теймуру Керимову. За 5 миллионов рублей он «избавил Аню от натиска родственников».

Бари Алибасов объяснил "странный" поступок внучки Лидии Федосеевой-ШукшинойФото: Борис КУДРЯВОВ

Пока сделка находится на этапе регистрации. Ольга делает все, чтобы в родительское гнездо не вселился чужой человек. Не говоря о том, что ее мама - 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина в основном живет в квартире на улице Бочкова. И эта новость ее убьет.

Почему Аня так поступила с близкими родственниками?

- Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой «любви» к своей тетке, - объяснил нам Бари Алибасов, который в курсе всех «пригорков-ручейков» в семье Шукшиных. - Пока Оли не было – она жила в Египте, – мы все прекрасно общались - я, Лида, Аня , Маша... Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля и как корова языком все слизала...

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