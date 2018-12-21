Зачем американской биолаборатории в сотне километрах от Сочи беспилотники с химоружием

(Окончание. Начало здесь)

«А КУДА МЫ ОТСЮДА ДЕНЕМСЯ?»

Поселок Алексеевка, где находится секретная американская биолаборатория, расположен в двух шагах от новенького международного аэропорта, что, честно говоря, удивляет. Обычно такие хранилища опасных патогенов строят в пустынной местности из соображений безопасности.

Алексеевка - бывший советский военный городок, от которого остались «хрущевки». Сама лаборатория выглядит как современное административное здание, к которому подходит железнодорожная ветка.

В поселке дома за высокими заборами, и на каждом написано «Продается». Дождь льет как из ведра, люди попрятались. Только немолодая женщина с метлой убирает мусор перед входом. Зовут ее Тина, и она приглашает меня во двор.

- Извините, что в дом не зову, - говорит она. - Там мужики пьют. А вы же знаете, какие пьяные бывают?

- А с чего пьют-то?

- А просто так. Почему бы не выпить? Вот меня послали зелени к столу нарвать.

Тина тоже хочет продать свой дом.

- Да какой дурак его купит? Все мы здесь застряли. Бежать от этой лаборатории некуда. У всех в поселке головные боли, слабость в ногах, гипертония. Может, так и надо. Мы же не врачи.

Сосед Тины, который отказался назвать свое имя, говорит, что каждую ночь из канализации идут странные запахи.

Тина, жительница поселка Алексеевка: "Давно хочу свой дом продать. Да кто ж его купит рядом с лабораторией?"Фото: Дарья АСЛАМОВА

- У нас же общая с лабораторией канализация, - объясняет он. - Они что-то сливают туда по ночам. Ни одного из жителей на работу туда не взяли, так что мы понятия не имеем, что же там творится. Много раковых заболеваний в последнее время среди жителей. А что мы можем доказать?

Здание секретной биолаборатории.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Я не специалист, но меня мучают обыкновенные житейские вопросы. Хорошо, Грузия сейчас - недружественная страна, с которой у нас нет даже дипломатических отношений. Но я помню, как расхохотался бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, когда я наивно заметила, что страны ОДКБ, наши союзники, никогда у себя подобного не допустят.

- Что? А ваш стратегический партнер и лучший друг Армения?

- Это невозможно! Там стоит наша база.

- Еще как возможно. Вопрос, как вы это допустили.

И, действительно, в 2016 году в Армении министерство обороны США открыло аж три лаборатории: в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. (В крупных городах с большим населением!). 130 миллионов долларов потратил Пентагон на «крупную исследовательскую базу» в Алма-Ате с многоуровневой охраной. И мы опять промолчали. В дружественном нам Азербайджане США полностью взяли под контроль оставшуюся после СССР сеть биологических станций и объектов. На их обновление министерство обороны США потратили 170 миллионов долларов. Никто не знает, что творится в Узбекистане. Экспертные секретные американские лаборатории открыты в Ташкенте, Андижане, Фергане, Ургенче, Бухаре. Сколько их на самом деле мы не знаем. Только на Украине существует 15 биолабораторий во всех крупнейших городах страны и целая сеть засекреченных биостанций.

Лаборатория имени Лугара в окрестностях Тбилиси.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ГОЛОД КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Мало кто помнит, как началась революция в Сирии. С 2006 года на страну обрушилась трехлетняя засуха, которая привела к истощению водных ресурсов и опустыниванию земель. Погибло все. Голодные разорившиеся крестьяне покидали деревни и устремлялись в города в поисках работы. Это была катастрофа. Правительство делало все, что могло, но разве можно накормить многомиллионное население, тем более, если мировое сообщество отказывается помогать?

- Голод - это оружие, - говорит политолог Гулбаат Рцхиладзе. - Представь себе страну, в которую попал неизвестный вирус, уничтоживший все зерновые. Словом, неурожай. Нет хлеба. Нечем кормить свиней и коров, а значит, нет мяса и молока. Обыкновенная пищевая цепочка. Население во всем обвиняет правительство. А дальше - социальный взрыв.

(Я вспоминаю, что рассказывал мне Игорь Гиоргадзе о патентах, полученных грузинской лабораторией. Их несколько: патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных насекомых, патент на боеприпас для вирусных капсул для уничтожения противника смертельными заболеваниями и на аппарат, способный распылять химические и биологические вещества. Вам еще не страшно?!)

Но это еще полбеды. НАТО готовит Грузию как плацдарм к новой войне с Россией.

УЖЕ ПОЗДНО?

Есть такое чудесное курортное местечко в Грузии под названием Анаклия, прямо на границей с Абхазией. До Сочи - рукой подать.

Помните, из-за чего американцы организовали государственный переворот на Украине? Им нужна была база прямо в Крыму. Не получилось. А вот в Анаклии они делают все тихо и скромно. Якобы выиграли тендер на строительство коммерческого порта. В Грузии есть порты, их вполне достаточно, да, собственно, и вывозить из туристической, не обладающей природными ресурсами Грузии особо нечего.

- Еще во времена Брежнева был разработан проект военно-морской базы в Анаклии, - рассказывает генерал-майор Тристан Цителашвили. - Но денег не хватило. А потом пришел Горбачев, и на нем все закончилось. Там отличное место - каньон 400 метров глубиной, куда может войти любая атомная подводная лодка. Американцы уже начали работу.

А неподалеку от Тбилиси в Вазияни остался старый советский аэродром. Сейчас там находится грузинская база. Американцы ее расширяют, укрепляют и готовят к совместному пользованию. Такой новый Баграм.

В селе Крцанаси рядом с базой создан натовский учебный центр, где работает уже целая группа американских офицеров. Все грузинские офицеры, даже те, кто закончили местные военные училища, ОБЯЗАНЫ пройти через обучение в Крцанаси. Только после этого они имеют право стать командирами. Это вопрос карьеры.

- Да, Грузия, действительно, подписала декларацию, что она предоставляет свою базу для транспортных грузовых американских самолетов. Что же в этом плохого? Мы союзники, - с гордостью говорит эксперт Вахтанг Маисая. - Более того, американцы готовят девять грузинских батальонов мотопехоты.

- Против кого?

- Против агрессивной политики, которую российское правительство проводит в регионе. Россия и Грузия являются врагами. У нас нет дипломатических отношений. Идет холодная война, и мы на стороне Америки. Все просто. И мы получаем только оборонное, а не наступательное вооружение от американцев: стингеры (переносной ракетно-зенитный комплекс), джавелины (противотанковый ракетный комплекс). А мы в свою очередь поддерживаем наших союзников в Афганистане, где присутствуют 800 наших военнослужащих.

Грузинские военные во время совместных с НАТО учений, лето 2016 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А что они там делают?

- Поддерживают вооруженную стабильность.

Я начинаю откровенно хохотать.

- Да, стабильность там растет с каждым годом, учитывая тот факт, что 80 процентов страны контролирует Талибан. А против кого вы там боретесь: против ИГИЛ (организация запрещена в России. - Авт.), созданного американцами, или против Талибана, созданного американцами? И вообще, что плохого Грузии сделал Афганистан?

- В Грузию поступает героин.

- Ну, при талибах он к вам вообще не поступал, поскольку они уничтожили посевы мака. Но намерения понятны, - хоть тушкой, хоть чучелом, но быть задействованными в НАТО. Теперь по поводу евроинтеграции. Это мантра, которую я слышу от грузинских политиков уже лет 10. Что это означает?

- Ценностные вопросы! Защита от тоталитаризма! Мы насильно были включены в геополитическое российское пространство, а с 1999 года изменили курс с Востока на Запад.

- Ну, насчет насильственного включения - это спорный вопрос. В 1783 году был подписан Георгиевский трактат, и грузины буквально умоляли Россию спасти их от персов и турок. И сколько русских людей погибло, чтобы спасти вас от ФИЗИЧЕСКОГО уничтожения. Но, конечно, ценности западного мира для вас важнее. Так какова же ваша цель сейчас?

- Мы хотим стать частью ЕС.

- Но они-то этого не хотят. Они давно объявили, что приостановили расширение. Кроме того, чтобы вступить в ЕС, надо стать членом НАТО. А вы не можете этого сделать из-за пятой статьи Устава, - страна, имеющая нерешенные территориальные проблемы, не может стать членом НАТО.

- Зато Евросоюз сделал для нас безвизовый въезд.

- Так что же в этом хорошего?

- Наши люди могут там работать!

- И это хорошо?! При СССР население Грузии составляло 5,5 миллионов человек. Сейчас официально 3,7 миллионов. Из них, по разным данным, не менее 40 процентов работает за рубежом. То есть вы потеряли не менее половины своего населения! И радуетесь тому факту, что теперь грузины могут поехать в ЕС.

- Я думаю, ваши цифры - неправильные. И речь идет о ценностях.

- Разумеется! Ценности останутся, население сбежит.

- Я думаю, в этом вопросе мы никогда не поймем друг друга, - гордо говорит эксперт Вахтанг Маисая.

Эксперт Вахтанг Маисая: "Мы насильно были включены в геополитическое российское пространство, а с 1999 года изменили курс с Востока на Запад".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КОГДА ЖЕ РУССКИЕ ПОУМНЕЮТ?

- Скажи, ваши чиновники идиоты? - спрашивает меня политолог Гулбаат Рцхиладзе.

Я политкорректно молчу. Не сдавать же своих.

- А я вам прямо скажу: идиоты. Грузия живет за ваш счет. В буквальном смысле. Вы открыли границу для наших товаров. Туда хлынуло все наше вино, сыры, мед, фрукты. Все, что производим, - все сжирает бездонный российский рынок.

- Вы еще себя высоко цените. В моем районе грузинское вино стоит на 200 рублей дороже, чем простое французское бордо.

- Ничуть не удивлен. Русские сентиментальны. А ваши цеховики во Владикавказе производят поддельную Хванчкару. Неплохо зарабатывают. Да и нам грех жаловаться. В прошлом году в Грузию приехало более миллиона российских туристов. Для нас теперь дорого ездить в Батуми. Все подорожало. Гостиницы, такси, рестораны. Каждый стремится урвать свое. Это ведь живая экономика! Денежные переводы приходят в валюте из России, - иногда до половины всего потока. Мы пользуемся этим, выживаем за ваш счет и вам же гадим.

Политолог Гулбаат Рцхиладзе.Фото: Иван ВИСЛОВ

Вы можете прикрыть эту лавочку в один момент и закрыть границу. И выставить свои условия: прекращение строительства американского порта, закрытие натовской базы и трех секретных американских биолабораторий, поскольку это угрожает безопасности страны. И Грузия взвоет! Она уже привыкла жить за счет России.

Поймите, у нас нет антироссийских настроений в обществе. По опросам 40 процентов выступают за сближение с Россией, а 80 процентов - за диалог. Мы имеем настоящие ценности, которые связывают нас: история, культура, религия, экономика.

У нас антироссийская элита. Установка в СМИ и в школах: помнить только плохое в отношениях с русскими, как, мол, они нас угнетали, убивали, а про хорошее говорить нельзя. И на этом воспитывается наша молодежь!

Я понимаю: России сейчас не до Грузии. У вас Донбасс горит, в Керченском проливе напряжение. У вас Сирия и санкции. А местные антироссийские силы чувствуют это и наглеют. У России сейчас нет НИКАКОЙ политики в отношении Грузии. Россия так счастлива тем, что избавилась от Саакашвили, что решила: давайте оставим все, как есть.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где же наши союзники?

Я вместе с известным журналистом Валерием Кварацхелия смотрю грузинское ток-шоу с русскими субтитрами, где в очередной раз обсуждают, кто на кого напал в августе 2008-го. Тон крайне агрессивный. Тем, кто пытается сослаться на факты, тут же затыкают рот.

- Валера, это же бред! Есть же видео, где Саакашвили хвастается, как они взяли Цхинвал. Есть заключение Европейской комиссии о том, что Грузия начала войну и убила русских миротворцев.

- Да, людям вбивают в головы ложную версию событий. Но в этом есть и ваша вина. Вы не взращиваете ни одного пророссийского кандидата во власть. Здесь нет ни одной неправительственной организации, продвигающей российские интересы.

Я уныло молчу. И вспоминаю свой недавний спор с одним грузинским политологом:

- У России нет союзников.

- А нам и не надо, - вспыхиваю я. - Есть армия и флот.

- Вы застряли в стереотипах XIX века. А вот у США много союзников по всему миру.

- Это вассалы, - возражаю я.

- Разумеется. Но американцы подают все так искусно, что вассалы чувствуют себя равноправными союзниками. Это и есть мягкая сила, которую вы не используете. И в этом главная ошибка вашей дипломатии.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

США готовят Грузию к новой войне с Россией: Секретная биолаборатория, база НАТО и порт для атомных подлодок

- Знаете, что такое «красная пятница» в печально знаменитой Глданской тюрьме? Ты идешь через строй спецназовцев, которые бьют тебя ногами и битами. Потом доходишь до мордатого начальника, весь окровавленный, и он тебя спрашивает: «Ну, что, признаешь свою вину? Будешь говорить?» Я не признал. За себя я не боялся, только за свою семью, но ее успели спрятать мои друзья. (подробности)

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ

США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми

Дарья АСЛАМОВА

Возможен ли сценарий «отравления Скрипалей» в России? Или убийство детей в парке, подобравших незнакомую игрушку? Или массовое заражение животных? Очень даже возможно.

Об этом еще в 2011 году впервые заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В тот год страну поразила массовая эпидемия свиной чумы (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лавров рассказал о ситуации с секретными лабораториями в Грузии

Министр ответил на вопросы журналистов и читателей "КП"

Д. Асламова:

- Я работала в Закавказье – в Армении и в Грузии. Там довольно серьезная ситуация. Мы упустили ситуацию в Грузии. В Анаклии американцы сейчас строят глубоководный порт. Это в двух шагах от Сочи. Раньше там планировали атомные подводные лодки держать, что крайне опасно для нас. Рядом с Тбилиси строится натовская база. Я уж не говорю о трех секретных биолабораториях. Готовятся девять мотопехотных батальонов. Мне прямо сказали, что это против России. Саломе Зурабишвили на инаугурации заявила, что они всеми силами будут бороться с российской оккупацией. А мы молчим. 40 % населения Грузии выступают за сближение с Россией. 80 % - за диалог. Они говорят: вы нас кормите… (подробности)

В ТЕМУ

Игорь Гиоргадзе: У американской биолаборатории в Грузии есть патент на беспилотник с заражёнными насекомыми

Экс-глава госбезопасности Грузии обнародовал новую порцию документов о тбилисском «Центре имени Лугара» (подробности)