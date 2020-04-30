2020-04-30T11:50:18+03:00
Общество

"Заявление было написано давно": Телеведущая рассказала про иск к Кокорину и Мамаеву о 300 тысячах за разбитый Мерседес

Во время скандальной гулянки футболисты избили водителям и повредили автомобиль Ольги Ушаковой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Телеведущая Ольга УшаковаТелеведущая Ольга УшаковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Оскандалившиеся футболисты Кокорин и Мамаев успели отсидеть в колонии за драку в кафе, и казалось, об этой ситуации уже все давно позабыли. Оказалось, телеведущая Ольга Ушакова до сих пор хорошо помнит дебош спортсменов. Напоминанием ей служит разбитая машина, которую во время гулянки разбили футболисты. Теперь она хочет компенсировать понесенные убытки и обратилась в суд.

- Заявление было написано уже давно… Скорее всего, сейчас произошла какая-то утечка в средства массовой информации. Это никакая не новость. Если нанесен ущерб, он должен быть возмещен, правда ведь? Все идет своим чередом… - прокомментировала иск Ушакова Радио "Комсомольская правда".

Оскандалившиеся футболисты Кокорин и Мамаев успели отсидеть в колонии за драку в кафе, и казалось, об этой ситуации уже все давно позабыли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскандалившиеся футболисты Кокорин и Мамаев успели отсидеть в колонии за драку в кафе, и казалось, об этой ситуации уже все давно позабыли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Скажите, а 321 тысяча – это фактический ущерб или моральный, в том числе?

- Если честно, это так давно все началось, что я даже не слежу, у меня есть юрист, который этим всем занимается, и я не берусь даже комментировать. Но я думаю, что да.

ИСТОЧНИК KP.RU

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