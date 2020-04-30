Daily Telegraph назвал единственное преимущество российского карантина перед британским

В популярном британском издании The Daily Telegraph вышла статья под названием «Карантин в России жесткий, зато у них есть одна свобода, которой нет в Британии». Автор приводит свои наблюдения от пребывания в режиме самоизоляции в российской столице.

Журналист сообщает, что москвичи изначально боялись введения цифровых пропусков и тотального контроля за перемещениями, но их худшие ожидания о наступающей антиутопии не сбылись. «По сути цифровой пропуск обязателен только для тех, кто использует общественный транспорт или едет на своей машине», - пишет The Telegraph.

Проверка документов в столичном парке в дни режима самоизоляции.Фото: Иван МАКЕЕВ

«Как люди по всему миру, сидя взаперти русские увлеклись телесериалами и онлайн-тренировками. Но особая «фишка» российского карантина – это пародии на знаменитые картины», - сообщает издание.

При этом единственной свободой, которая сейчас недоступна большинству жителей Европы, для россиян стала возможность путешествий на дачу.

«Воспетая поколениями русских людей, от Антона Чехова до Никиты Хрущева, как необходимый атрибут хорошей жизни, dacha – это легкая летняя хижина, которая занимает особое место в сердцах местных жителей», - рассказывает журналист британским читателям.

В России считается одним из лучших вариантов "пересидеть" эпидемию на даче.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом собственные дачи есть примерно у половины населения России, утверждает издание. А спрос на аренду дач за месяц взлетел на 90%.

«Самое лучшее в даче – то, что она дает возможность на время отгородиться от ежедневных напоминаний о пандемии, которые приходят в городе со всех сторон. Здесь не видно людей в масках или мчащихся на вызов машин скорой помощи. Может быть, карантин и ограничил многих россиян в их свободах, но москвичи благодарны за возможность побега за город, которой нет у европейских горожан», - завершает автор своей материал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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