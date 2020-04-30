Бывший муж написал на Лолиту новое заявление в полицию

Суд, состоявшийся сегодня, поставил точку в отношениях певицы Лолиты и ее пятого мужа, тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова - пару наконец развели официально, чему оба супруга несказанно рады.

- Я очень устал от этого искусственно затянувшегося процесса, - признался kp.ru Дмитрий Иванов. - Это заняло семь месяцев, потому что Лолита и ее адвокат хотели признать наш брак фиктивным и лишить меня сразу всего - российского и израильского гражданства. Это дело заранее было проигрышным, но зато дало возможность пиариться на нем и поливать меня грязью в телепередачах. В итоге на сегодняшнем заседании адвокат Жорин заявил, что они отказываются от всех своих требований и настаивают на разводе, хотя и считают наш союз фиктивным. Я возмутился: "Если считаете, докажите. А если разводитесь, признайте брак нормальным". После этого судья удалился, а когда вернулся, вынес решение: брак расторгнуть. Нам удалось доказать, что фиктивным он не является. Хочу сказать спасибо моим адвокатам Ирине Серегиной и Геннадию Удуняну, которые боролись до конца.

Но теперь, как считает Дмитрий Иванов, певица должна ответить по закону за свои обвинения.

- Я написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по клевете, - сообщил тренер. - Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова. Тем более против меня выдвинули очень серьезные обвинения - якобы я пытался отравить Лолиту, принес в дом какие-то БАДы, которые к тому же оказались наркотиками, представляете? Только почему-то эти БАДы, которые должна была изъять полиция, в последний момент таинственно исчезли... Пусть теперь правоохранительные органы разберутся, были ли они на самом деле.

Напомним, это уже не первое заявление на Лолиту от ее теперь уже экс-супруга. Ранее мужчина потребовал привлечь певицу к ответственности за разглашение личной переписки - полиция все еще разбирается в этом деле. Эта уголовная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные работы (до 360 часов) или исправительные работы на срок до года. За клевету реальный срок также не предусмотрен, но штрафы там гораздо серьезнее.

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