2020-04-30T11:39:21+03:00
Звезды

Теперь официально: Лолита развелась с пятым мужем

Ради заветного штампа в паспорте певице пришлось отказаться от собственных требований
Елена ПЕТРОВА
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Брак Лолиты и фитнес-тренера Дмитрия Иванова официально расторгнут.Брак Лолиты и фитнес-тренера Дмитрия Иванова официально расторгнут.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Этого дня супруги, да и следившая за их расставанием публика, ждали почти 10 месяцев. Казалось бы, что может быть проще развода, если оба согласны, и общих детей нет? Но этот брак у Лолиты был самым долгим, вот и развод получился ему под стать (см. Хроника громкого развода). Но дату 30.04.2020 Милявская и Иванов запомнят как день долгожданного освобождения: сегодня пару наконец развели.

Впрочем, сама Милявская в зале суда так и не появилась. За Лолу и раньше выступал адвокат Сергей Жорин, не стали менять эту практику и в разгар карантина. Кстати, чтобы провести заседание, суд пошел на строгие меры: все участники - в масках, в зале и даже в здании - никого лишнего, так что ажиотажа СМИ, в отличие от прежних заседаний, сегодня не было.

- Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода, - рассказал kp.ru адвокат Сергей Жорин. - Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну а фиктивность брака со стороны Иванова итак всем очевидна.

Еще в марте артистка опубликовала в соцсетях видеообращение к своему адвокату:

- Мы с вами всем все доказали. И про брак, и про другие дела, которые можно было бы назвать уголовными. Но не вижу смысла. Ввиду моей личной жизни хочется уже побыстрее очистить паспорт, - намекнула Лолита на нового кавалера. - А кроме того, не хочется, чтобы человек зарабатывал деньги на ток-шоу на разводе со мной.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему развод занял так много времени?

Иск в суд подал в данном случае Иванов. Объяснил просто: на совместный поход в ЗАГС у Лолиты нет времени из-за постоянных гастролей. Милявская ответила встречным иском, потребовав признать ее почти девятилетний брак фиктивным.

В суде адвокат артистки Сергей Жорин собирался доказать, что Иванов все это время не пытался создать семью, а жил с певицей ради собственной выгоды - например, израильского гражданства, которое автоматом получил вслед за Лолитой. И если союз был бы признан фиктивным, всего нажитого, в том числе израильского паспорта, Иванов попросту бы лишился.

ХРОНИКА ГРОМКОГО РАЗВОДА

4 июля 2019: Лолита, всегда до этого хвалившая свой брак, делает неожиданное признание: они с мужем решили развестись:

- Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!, - заявила Милявская в своем блоге.

9 июля: на концерте в честь Дня семьи, любви и верности певица раскрывает подробности: "Муж меня послал".

18 июля: неожиданный поворот - женщина без комплексов передумала разводиться: "Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод".

29 августа: на "Новой волне" певица заявляет, что ее молодой муж нашел себе другую женщину.

7 октября: выясняется, что избранница Иванова - косметолог из Белоруссии Ольга Кулиева. Встречаться с ней он начал за спиной у законной жены и возможно, даже тратил на любовницу деньги Лолиты.

16 октября: Иванов подает иск в суд о расторжении брака.

28 октября: Лолита заявляет о намерении доказать, что ее брак был фиктивным.

9 ноября: в шоу "Секрет на миллион" Лолита раскрывает переписку мужа с любовницей, которую он вел с ее компьютера.

20 ноября: Дмитрий Иванов пишет на жену заявление в полицию за разглашение личной переписки.

15 января: выяснятся, что до Лолиты фитнес-тренер был женат на москвичке на 20 лет старше, полиция начинает проверку. На кону российский паспорт белоруса Иванова, который он получил в этом браке.

13 февраля: Сергей Жорин заявляет, что Иванов пичкал жену опасными БАДами - это повод для проверки.

13 марта: долгожданное заседание по делу о разводе откладывают из-за коронавируса.

23 марта: развод откладывают во второй раз - суды уходят на карантин.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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