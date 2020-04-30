2020-04-30T13:22:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Московское метро не планирует вводить для пассажиров обязательное ношение масок

Ранее появились сообщения, что в подземке могут обязать носить маски
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиры московского метро в медицинских масках ждут прибытия состава.Пассажиры московского метро в медицинских масках ждут прибытия состава.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажирам метро не придется в обязательном порядке носить маски. Соответствующих распоряжений не было.

Информация об этом 30 апреля разошлась по СМИ. По данным "КП", авторы сообщений неправильно восприняли информацию, которую сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в эфире столичной радиостанции. Ей задали вопрос о возможном требовании надевать маски, спускаясь в подземку.

- Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется, - ответила Юлия Темникова в эфире "Говорит Москва".

Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Но, как объяснил kp.ru источник, никаких требований нет. Власти города не подписывали указы и даже не выдавали рекомендации для обязательного ношения масок в метро.

Сейчас в столичную подземку можно заходить в маске и без нее - это по личному усмотрению и возможностям пассажира. Причем в метро пассажиров в период пандемии стало намного меньше.

- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился пассажиропоток на 83%, - говорят в Департаменте транспорта Москвы.

"КП" направила запрос в Департамент транспорта Москвы запрос для получения официального ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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