Неизвестная родня: у Цекало маленький, но гордый брат, у Собчак - красавица-кузина, а Асмус в кадре подменяет сестра

В режиме самоизоляции богатые и знаменитые открывают двери: делятся в соцсетях интимными секретами, показывают народу свои хоромы и неизвестных доселе братьев-сестер. "Комсомолка" присмотрелась к тем, кто живет в тени своих звездных родственников.

Гарик Харламов

Харламов - большой везунчик, и дело не только в популярности, которую он конвертирует в многомиллионные заработки. Шоумен окружен тремя настоящими красавицами, которые, по удивительному совпадению, появились на свет в один день - 14 апреля. Так, жене Кристине Асмус этой весной исполнилось 32 года, а сестрам-близняшкам Харламова Алине и Екатерине (у них с Гариком одна мама, но разные отцы) - 21.

"Тайные" сестры-близняшки Гарика Харламова покорили соцсети натуральной красотой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комик "светит" их крайне редко - не выставляет совместные фото и не выводит девочек в свет. Но в этом году из-за карантина Гарик не смог поздравить сестер лично - пришлось писать с соцсетях. И для многих поклонников "Бульдога" наличие родственниц, да еще и таких очаровательных, стало сюрпризом.

С сестрами-близняшками Харламов познакомился через год после их рождения. Дело в том, что родители Гарика разошлись, когда ему было 14, и отец забрал мальчика с собой в США. Через пять лет будущий шоумен вернулся в Москву, а его мать к тому времени во втором браке родила двух чудесных малышек.

Сейчас Екатерина учится во ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете, а Алина - в Высшей школе экономики.

Гарик Харламов с младшими сестрами-близняшками. Фото: https://vk.com/id186138211Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кристина Асмус

Актриса тоже в семейном тренде: недавно Кристина познакомила поклонников с одной из трех (!) своих родных сестер. Карина младше знаменитой родственницы на 4 года и далека от кинематографа - она зарабатывает на жизнь тренировками. Видимо, в период "коронакризиса" звезда решила помочь младшенькой с рекламой.

karina____asmus Кристина Асмус (справа) с родителями и сестрами. Карина - в центре

- Карина Асмус - мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике, многократная чемпионка России и международных соревнований. Восемь лет состояла в основном составе сборной страны, - рассказала актриса своей почти 4-миллионной аудитории в Инстаграме, опубликовав фото с Кариной, похожей на нее как две капли воды. - Она больше 10 лет работала детским и взрослым тренером. А сейчас решила запустить онлайн-тренировки. Поверьте, моя сестра просто бомбическая!

Кстати, однажды профессиональные навыки Карины выручили Асмус-старшую. Благодаря невероятному сходству и спортивной подготовке гимнастка стала дублершей сестры в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», где Кристина сыграла Светлану Хоркину.

Карина Асмус замужем за темнокожим парнем, воспитывает очаровательную мулатку-дочь.

Нюша

Младшая сестра певицы Нюши (которую когда-то звали обычным именем Анна) - тоже успешная спортсменка. Мария Шурочкина - Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира. Эта родственница совсем не тайная - певица ей гордится, публикует совместные фото и частенько упоминает в своих интервью.

Однако, мало кто знал, что у девушек разные матери. С мамой Нюши ее отец, в ту пору - участник "Ласкового мая" Владимир Шурочкин познакомился, когда она пела в рок-группе. И хотя их ранний брак продержался всего два года, молодой папа даже после развода дни напролет нянчился с маленькой Аней и в итоге он же привел ее на сцену.

oksana_shur Нюша с дочкой Симбой и сестрой Марией

А мама Марии до сих пор замужем за продюсером. И как выяснилось в карантинных откровениях, к успеху Нюши мачеха относится очень ревностно.

- Почему телеканалы, упоминая об одной известной сестре, забывают о второй, не менее известной, но в другой сфере? Неужели спорт не в приоритете? - недоумевает Оксана Шурочкина.

Александр Цекало

Популярный шоумен и продюсер проводит карантин в США с молодой женой-художницей Дариной Эрвин. На днях знойная брюнетка показала подписчикам упитанного мальчонку лет 10 - как выяснилось, ее младшего братика. А брату ее мужа - только представьте разницу - на днях исполнится 64.

Виктор Цекало старше своего знаменитого родственника на пять лет, он тоже актер и телеведущий, живет в Киеве. Но его порция славы оказалась куда скромнее, поэтому Цекало-старший считает себя "маленьким, но гордым".

Виктор Цекало старше своего знаменитого родственника на пять лет, он тоже актер и телеведущий, живет в КиевеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- С одной стороны, я полный ноль и просто Сашин брат, с другой - работаю, снимаюсь, - рассуждает артист. - Но Саше я никогда не завидовал. Да, он достиг многого, а я не смог... А знаете, почему? Он всегда был уверен в себе. Помню, в детстве, собираясь в гости, мы подошли к зеркалу. Он был на голову ниже. Но Саша посмотрел на меня, потом на себя и сказал: "Все-таки я красивее".

Однако, в одном братцы Цекало похожи: оба, несмотря на далекую от параметров Аполлона, пользуются успехом у женщин. Виктор был женат три раза, Александр - уже в четвертый.

Ксения Собчак

Блондинка в шоколаде по-настоящему дружна со своей двоюродной сестрой Аллой Усовой - дочкой сестры Людмилы Нарусовой. Они все детство вместе провели в Питере, вместе семьями ездили отдыхать на море.

- Аллочка - я ее даже Аллой назвать не могу - в отличие от меня обладает ангельским характером. Все детство мы были неразлучны. Сейчас она мучается от того, что каждый раз, когда кто-то случайно узнает, что мы сестры, ей приходится защищать честь семьи и говорить что-то вроде "на самом деле Собчак хорошая", - рассказывала Ксюша на заре своей скандальной славы в "Доме-2".

Ксения с Аллой дружны с детства.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Сама Усова человек не медийный: в телевизоре и на светских тусовках не мелькает, в соцсетях лишнего не болтает - возраст скрывает, мужа не показывает. Но достаток виден невооруженным глазом: на фото в Инстаграме сплошь путешествия, гольф, горные лыжи, яхты и много красивых платьев.

usovaalla Елка для взрослых!

Кстати, когда Алла вышла замуж в 2014 году, пресса пестрела заголовками: "Андрей Аршавин породнился с Ксенией Собчак". Дело в том, что муж Усовой (тут главное не запутаться) Алексей Казьмин, экс-президент комбината «Выборгская целлюлоза» до нее был женат на Алисе Казьминой, которая после развода устроила личную жизнь с футболистом Аршавиным. Правда, ненадолго...

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