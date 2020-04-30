Замена в «Модном приговоре»: Екатерина Скулкина копирует стиль Надежды Бабкиной

43-летняя Екатерина Скулкина закончила съемки в новых выпусках «Модного приговора», которые телезрители увидят в мае. Звезда «Comedy Woman» и раньше подменяла Надежду Георгиевну, когда та уезжала на гастроли. В этот раз Скулкина работала с коллегами Эвелиной Хромченко, Дмитрием Дибровым, а затем с Валдисом Пельшем. Дибров и Пельш подменяют в роли модного судьи Александра Васильева, который пока набирается сил дома на карантине после курса лечения от двусторонней пневмонии. А Екатерина Скулкина временно заменила Надежду Бабкину, которая проходит курс лечения в больнице.

Екатерина Скулкина в новых образах ведущей «Модного приговора».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерине в этот раз подобрали яркий гардероб – приталенные платья с крупными и мелкими цветами, элегантный брючный костюм со шпильками, балахон модного кроя. Стилисты уже отметили, что Скулкина в этот раз ведет передачу в нарядах любимых цветов Бабкиной – красном и синем. Екатерина похудела, что ей к лицу. Перемены во внешности привели поклонников Екатерины к мысли, что она стала чем-то похожа на телеведущую Ольгу Скабееву.

Екатерина Скулкина в новых образах ведущей «Модного приговора».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники «Модного приговора» могут не беспокоится: Барановская не покинула проект – следующие съемки пройдут как раз с участием Юлии. Стоит отметить, что Барановская дружит с Александром Васильевым. Историк моды отмечал, что Юлия постоянно беспокоится о его самочувствии, они обмениваются сообщениями и мечтают поскорее встретится на съемочной площадке. Хочется предположить, что это случится в конце мая. А пока телезрители оценивают новые лица в «Модном приговоре».

Екатерина Скулкина в новых образах ведущей «Модного приговора».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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