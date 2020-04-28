2020-04-28T23:19:06+03:00
Звезды

Молодой муж Бабкиной сообщил новость, которую все так долго ждали

Евгений Гор ответил на главный вопрос поклонников артистки
Алена МАРТЫНОВА
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Евгений Гор расставил точки над "i"Евгений Гор расставил точки над "i"Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Весь апрель Надежда Бабкина провела в частной клинике с двусторонним воспалением легких. 70-летнюю артистку госпитализировали 1 числа, и по меньшей мере, пять суток она находилась в состоянии медикаментозной комы. Когда на прошлой неделе певице разрешили воспользоваться телефоном, и она наконец связалась с близкими, то с удивлением узнала о продлении режима самоизоляции и переносе Парада Победы.

Несмотря на заверения помощников Бабкиной о ее прекрасном самочувствии, поклонники до сих пор не находят себе места от переживаний. Если с Надеждой Георгиевной все хорошо, почему она - активный пользователь Инстаграма - не запишет видео, как, например, сделал в свое время Лев Лещенко? И главное - когда уже наконец королеву русской песни выпишут домой? На этот вопрос пресс-служба певицы лишь разводила руками - мол, всему свое время...

И вот наконец Евгений Гор расставил точки над "i".

- Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды. Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи, - поделился в своем Инстаграме молодой муж артистки. - У нее уже, как всегда, планов миллион, и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию. Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом.

Большинство подписчиков Гору поверили на слово: он крайне редко делает заявления о здоровье гражданской жены и никогда не пытался пиариться на ее болезни. С другой стороны, в соцсетях выразили опасение, что близкие певицы что-то скрывают. Видимо, поклонники все еще помнят, как семья артистки вела ее Инстаграм, чтобы попадание Надежды Георгиевны в больницу не стало достоянием общественности.

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Доктор, которая работала с королевой русской песни, очень осторожно высказывается о возможных последствиях COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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