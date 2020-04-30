Передается ли коронавирус через вентиляцию: выводы ученых

Майское тепло приходит в Россию. А вместе с жарким солнцем включаются кондиционеры. Сплит-системы давно под подозрением – считается, что они могут разносить вредоносные микроорганизмы. Но до сих пор не было доказательств, что коронавирус тоже может распространиться таким образом. И вот в Китае провели расследование вспышки Covid-19 в Гуанчжоу. И кондиционер там – первый подозреваемый.

Заразный поток

Расследование идет уже несколько недель. И полные его итоги будут подведены только в июле. Но предварительные данные все-таки уже опубликованы. Под подозрением оказался один из ресторанов. В нем обедал человек, вернувшийся недавно из Ухани (на схеме он обозначен А1). Позже у него поднялась температура и он был госпитализирован с диагнозом «коронавирус». А вместе с ним болезнь подхватило еще 9 человек, оказавшихся в этом ресторане. Причем все они сидели в направлении воздушного потока от одного из кондиционеров.

Это обстоятельство и заставило китайцев тщательно расследовать вспышку заболевания. Китайцы восстановили всю схему зала. Источник заражения человек А1 сидел за столом с членами своей семьи (А2, А3, А4, А5). За соседними столиками сидела вторая семья (В1, В2, В3) и третья семья (С1, С2). Они тоже заболели. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы те посетители ресторана, что сидели недалеко от зараженного человека А1, но находились в другом воздушном потоке, остались здоровы.

Стопроцентной уверенности у китайцев нет

Все это дало право авторам исследования утверждать, что кондиционер сыграл свою роль в распространении коронавируса. Стоит добавить, что ресторан был без окон и не имел систем вентиляции. Но при этом сами следователи признают, что не могут стопроцентно исключить других возможностей заражения. Так что если бы злополучная китайская сплит-система оказалась бы на скамье подсудимых перед присяжными, ее адвокат наверняка бы развалил позицию обвинения в суде.

B Китае провели расследование вспышки Covid-19 в ГуанчжоуФото: REUTERS

Эксперт: «Путь у коронавируса больше капельный, чем воздушный»

Российские эксперты тоже не могут со стопроцентной уверенностью утверждать об опасности кондиционеров во время пандемии коронавируса. Но и гарантировать их безобидность - тоже. Равно как и нет никаких доказательств за или против того, что Covid-19 можно подхватить через системы вентиляции, допустим из соседней с вашей квартирой.

«Нет таких исследований, - рассказал КП инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. – Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. То есть теоретически возможно заразиться и с помощью кондиционера и с помощью вентиляции. Но я считаю это маловероятным: все-таки путь у коронавируса больше капельный, чем воздушный».

Тем не менее, у систем охлаждения и вентиляции не лучшая репутация, когда речь идет о распространении вирусов и микроорганизмов. Недавно на совещании у президента РФ Владимира Путина врачи предлагали перед тем как открыть школы, тщательно проверить в них системы вентиляции. А замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Николай Филатов приводил пример: в тех школах Москвы где они были установлены рециркуляторы, заболеваемость упала на 18 процентов.

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