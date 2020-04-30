2020-04-30T19:39:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Передается ли коронавирус через вентиляцию: выводы ученых

Российские эксперты считают эту возможность маловероятной, но в Китае расследуют случай, где главным подозреваемым в распространении инфекции стал кондиционер
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Российские эксперты тоже не могут со стопроцентной уверенностью утверждать об опасности кондиционеров во время пандемии коронавирусаРоссийские эксперты тоже не могут со стопроцентной уверенностью утверждать об опасности кондиционеров во время пандемии коронавирусаФото: Shutterstock
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Майское тепло приходит в Россию. А вместе с жарким солнцем включаются кондиционеры. Сплит-системы давно под подозрением – считается, что они могут разносить вредоносные микроорганизмы. Но до сих пор не было доказательств, что коронавирус тоже может распространиться таким образом. И вот в Китае провели расследование вспышки Covid-19 в Гуанчжоу. И кондиционер там – первый подозреваемый.

Заразный поток

Расследование идет уже несколько недель. И полные его итоги будут подведены только в июле. Но предварительные данные все-таки уже опубликованы. Под подозрением оказался один из ресторанов. В нем обедал человек, вернувшийся недавно из Ухани (на схеме он обозначен А1). Позже у него поднялась температура и он был госпитализирован с диагнозом «коронавирус». А вместе с ним болезнь подхватило еще 9 человек, оказавшихся в этом ресторане. Причем все они сидели в направлении воздушного потока от одного из кондиционеров.

Это обстоятельство и заставило китайцев тщательно расследовать вспышку заболевания. Китайцы восстановили всю схему зала. Источник заражения человек А1 сидел за столом с членами своей семьи (А2, А3, А4, А5). За соседними столиками сидела вторая семья (В1, В2, В3) и третья семья (С1, С2). Они тоже заболели. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы те посетители ресторана, что сидели недалеко от зараженного человека А1, но находились в другом воздушном потоке, остались здоровы.

Стопроцентной уверенности у китайцев нет

Все это дало право авторам исследования утверждать, что кондиционер сыграл свою роль в распространении коронавируса. Стоит добавить, что ресторан был без окон и не имел систем вентиляции. Но при этом сами следователи признают, что не могут стопроцентно исключить других возможностей заражения. Так что если бы злополучная китайская сплит-система оказалась бы на скамье подсудимых перед присяжными, ее адвокат наверняка бы развалил позицию обвинения в суде.

B Китае провели расследование вспышки Covid-19 в Гуанчжоу Фото: REUTERS

B Китае провели расследование вспышки Covid-19 в ГуанчжоуФото: REUTERS

Эксперт: «Путь у коронавируса больше капельный, чем воздушный»

Российские эксперты тоже не могут со стопроцентной уверенностью утверждать об опасности кондиционеров во время пандемии коронавируса. Но и гарантировать их безобидность - тоже. Равно как и нет никаких доказательств за или против того, что Covid-19 можно подхватить через системы вентиляции, допустим из соседней с вашей квартирой.

«Нет таких исследований, - рассказал КП инфекционист и главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков. – Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. То есть теоретически возможно заразиться и с помощью кондиционера и с помощью вентиляции. Но я считаю это маловероятным: все-таки путь у коронавируса больше капельный, чем воздушный».

Тем не менее, у систем охлаждения и вентиляции не лучшая репутация, когда речь идет о распространении вирусов и микроорганизмов. Недавно на совещании у президента РФ Владимира Путина врачи предлагали перед тем как открыть школы, тщательно проверить в них системы вентиляции. А замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Николай Филатов приводил пример: в тех школах Москвы где они были установлены рециркуляторы, заболеваемость упала на 18 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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