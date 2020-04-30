Захочет ли Белоусов стать премьером без приставки и.о.

На эти вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил известный экономист Михаил Делягин.

- Исполняющим обязанности премьера назначен Андрей Белоусов. Кто он такой? И что нам от него ждать сейчас?

- Ничего экстраординарного ждать не надо. Никаких революций. Нормально будет идти работа правительства. По крайней мере, так же, как и шла. Белоусов – первый заместитель премьера, причем он имеет колоссальный административный опыт. Он в 2006 году стал замом министра экономики – тогда Грефа. И вот уже 14 лет занимает очень высокие позиции. Работал директором Департамента экономики и финансов Аппарата правительства. Потом он стал министром экономики. Потом помощником президента по экономике, вместо Набиуллиной.

Помимо того, что он очень успешный чиновник, Белоусов - лучший российский макроэкономист. По крайней мере, был таким до того, как ушел на госслужбу. Думаю, что и сейчас остается. Он прекрасно понимает, что делает и зачем. Он человек аппаратно грамотный. Он знает, что исполняющий обязанности – это не премьер. Поэтому он будет проводить ту политику, которую, как ему кажется, проводил бы Мишустин. А Мишустина он тоже знает достаточно хорошо. Так что я не думаю, что нам стоит ждать каких-то чрезвычайных событий, что будут резкие действия.

При этом Белоусов – вполне командный игрок. Он прекрасно ладил со всеми либералами российского правительства. Несмотря на то, что он понимает, что происходит в экономике, он не выбивался из общего либерального социально-экономического курса. Так что я бы рассматривал его назначение и.о. премьера как техническое, временное. И не связывал бы с этим ни ожиданий, ни опасений.

- Сто дней назад, когда Путин предложил на пост премьера Мишустина, все обомлели. Никто не ожидал именно его. Если ситуация будет складываться не самым благоприятным образом, и перед президентом опять встанет вопрос, кто же может быть настоящим премьером, это может быть Белоусов?

- Я могу сказать точно только одно. Что Белоусов сам этого не хочет. Он не будет совершать никаких действий для того, чтобы задержаться на этом месте подольше. Просто потому что он очень лояльный, тактичный и этичный в аппаратном смысле человек.

- А кто может начать борьбу за место?

- Кто начнет борьбу за место, тот и проиграет. Потому что у Путина с чувством юмора все в порядке. Белоусов, безусловно, может стать премьером, если не дай бог события пойдут куда-то не туда. Но я думаю, что он и в должности премьера сохранит лояльность той политике, которой он уже 14 лет верен на разных госпостах.

- Это ответ всем ораторам, которые талдычат про то, что начните наконец разбрасывать деньги с вертолета?

- На самом деле разбрасывать деньги с вертолета ни один нормальный человек не советует. Не надо путать разбрасывание денег со спасением нуждающихся – некоторых от сумасшествия, а некоторых от вполне реального голода. Я абсолютно уверен, что господин Белоусов этим заниматься не будет.

- Не означает ли эта внезапная смена второго лица государства то, что были разговоры о возможной смене экономического курса, о левом повороте?

- Мне неизвестен ни один знающий человек, который всерьез говорил бы о возможности левого поворота.

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