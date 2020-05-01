Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева: «Не позволю растоптать мой аленький цветочек»

Никита Джигурда вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Это не онлайн-дуэль, а настоящая — на боксерском ринге. Владимир Соловьев, я люблю тебя божественной любовью, но не уважаю за то, что ты делаешь и за то, что ты творишь,- заявил актер.

Оказалось, что у эпатажного артиста накопилось немало негатива. Припомнил Джигурда Соловьеву "ложь и выверты" о покупке паспорта ДНР, публичный спор с Василием Уткиным, который он назвал "похабным", и даже то, что телеведущий в своей программе не давал слово вирусологу Игорю Гундарову.

И вообще актер считает, что его оппонент перепутал "гениальную игру" и экранный образ с настоящим Никитой Джигурдой. А на самом деле он "многоликий и единый". Поэтому, хоть и остается нежным, но если надо, готов кулаками "бороться за правду".

- Соловьев, ты тренируешься, боксируешь. Поэтому пусть будет боксерский бой. Ты же моложе меня. Не бойся получить, - сказал Никита Джигурда. - Я не позволю, чтобы циники вроде Владимира Соловьева растоптали мой аленький цветочек. Я нокаутирую Соловьева. Надеюсь, после этого в него вернется совесть.

На вызов телеведущий пока не ответил. Но есть вероятность, что дуэль, даже если соперник примет вызов, в ближайшее время не состоится - режим самоизоляции из-за коронавируса пока никто не отменял. И кстати, как раз из-за пандемии телеведущему стоит опасаться Джигруду - актер откровенно игнорирует все санитарные правила и нормы и ведет активную социальную жизнь.