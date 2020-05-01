Андрей Разин принял иск Леры Кудрявцевой на 2,5 миллиона: «Буду вести прямой эфир из зала суда!»

В суде приняли к рассмотрению иск телеведущей Леры Кудрявцевой к продюсеру Андрею Разину. Как сообщили в суде, предварительная беседа сторон назначена на 28 мая. Лера вряд ли поедет в суд (будет адвокат), а вот Андрей Разин такого внимания к своей персоне не пропустит. Продюсер, кажется, обрадовался новому вызову и вниманию к своей персоне: «Очень приветствую иск Леры Кудрявцевой, которая нападала на одно уважаемое издание и на меня, и просит с нас 2 500 000 руб. Я с удовольствием принял этот иск. Сам лично буду принимать участие и этому уважаемому изданию, которое опубликовало эту статью, предоставлю дополнительно столько материалов об этой даме, что ого-го. Самое главное, что будет очень много свидетелей её поведения… Для своих подписчиков в инстаграме буду вести прямой эфир из зала суда»

Из-за чего разразился скандал? Борьбу с Лерой Кудрявцевой Андрей Разин начал давно. Обе стороны пару лет обмениваются колкостями в адрес друг друга. В молодости Лера была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Вот и вся связь Кудрявцевой и продюсера «Ласкового мая». Разин давно покоя не дает Лере, намекая, что знает много шокирующих секретов из ее биографии. Впрочем, он о многих рассказывает небылицы – звезды давно не воспринимают его «разоблачения» всерьез.

В суде приняли к рассмотрению иск телеведущей Леры КудрявцевойФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Последней каплей, переполнившей терпение телеведущей, стал пост Андрея Разина с клеветой в ее адрес – продюсер писал, что в 90-е годы вызывал на гастролях своим музыкантам девочек в номера отеля, и среди них якобы была будущая звезда ТВ. После подобных высказываний Разина Кудрявцева решила подать в суд – еще в прошлом году, но осуществила задуманное лишь сейчас. Лера подчеркивала намерение подать в суд на Разина за клевету в феврале: «Мне кажется, об этом знают все, на мой взгляд - он психически больной человек… Чем чудовищнее ложь, тем правдоподобнее она слушается, эту ложь многие хотят принять за правду: «Ах, ты проституткой была!» Больше говна, больше счастья у людей. Его не устраивало, что во времена «Ласкового мая» появилась баба: еще и беременная. В те годы это же были «Битлз» Советского Союза. Тут появляется девочка из периферии: как это пережить! Почему сейчас льется говно? Потому что я популярная!»

Андрей Разин не унимается: говорит, что в мае в суд приведет свидетелей, которые докажут, что он был прав. Также Разин, узнав об иске написал еще более шокирующую информацию о Кудрявцевой – из-за чего Лера может подать против него еще один иск. На своей странице в инстаграме Разин сообщил, что у телеведущей конфликт с суррогатной матерью, которая родила ей дочь. Сама же Лера Кудрявцева ни раз сообщала, что родила ребенка сама. В общем, адвокаты уже оценили перспективу процесса. Скорее всего, Лера Кудрявцева процесс выиграет. Но вряд ли получит 2, 5 миллиона рублей с Разина. Предположительно, как показывает судебная практика можно рассчитывать на сумму 200 — 300 тысяч рублей.