2020-03-31T16:42:19+03:00
Звезды

"Шастала, где попало": Разин едко высказался про "коронавирусный" страх Кудрявцевой

Продюсер группы "Ласковый май" припомнил телеведущей поход на вечернику к сестре Игоря Крутого
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая не раз заявляла, что продюсер оскорбляет ее везде и всегдаТелеведущая не раз заявляла, что продюсер оскорбляет ее везде и всегдаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Этой войне нет конца и края. Опять Андрей Разин напал на свою заклятую подружку Леру Кудрявцеву. На этот раз поводом стало заявление телеведущей о том, что она ждет результаты теста на коронавирус. Звезда была в числе звездных гостей, которые веселились на дне рождения сестры Игоря Крутого.

"Лера Кудрявцева пожаловалась, что, находясь в изоляции, чувствует себя неважно. Она подозревает, что могла заразиться от Льва Лещенко, который, как и она, присутствовал на дне рождения Аллы Крутой вместе с другими звездами эстрады", - написал Андрей Разин в блоге.

Он посоветовал всем артистам сидеть дома. "Если бы Лера не шастала, где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит", - гневается продюсер группы "Ласковый май".

Тем не менее, музыкант пожелал всем выздоровления: "И дай Бог, чтобы все были живы, и здоровы".

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Андрей Разин вновь напал на Леру Кудрявцеву
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Отметим, у Андрея Разина затяжной и давний конфликт с Лерой Кудрявцевой. Телеведущая не раз заявляла, что продюсер оскорбляет ее везде и всегда. "Я не знаю, что ему от меня надо", - разводит она руками.

Музыкант сообщал, что обладает скандальным компроматом на Леру. "Ее чуть ли не посадили в тюрьму", - огорошил он как-то признанием. А потом отметил, мол, Кудрявцева принесла группе "Ласковый май" много горя. Продюсер не раз публиковал оскорбительные посты в адрес телеведущей, но каждый раз удалял их.

Возможно, истоки затяжного конфликта Леры и Андрея идут с тех времен, когда Кудрявцева состояла в отношениях с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком. Телезвезда родила от него сына Жана. Продюсер год назад раскрыл подробности знакомства Кудрявцевой и музыканта: "Он с ней переспал, а она потом уехала за ним и сказала, что якобы она от него беременна, шантажировала его".

Видео с вечеринки Аллы Крутой, на которой был Лев Лещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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