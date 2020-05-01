Антикризисная дача для «чайников»: что посадить сейчас, чтобы осенью накормить всю семью

В этом сезоне снова в моде антикризисные советы: сажайте зелень-овощи все, у кого есть хоть какая-то земля. Что там будет с работой и доходами, непонятно — а нехитрый «борщевой набор» может вырасти у каждого, кто готов приложить к этому некоторые усилия. А уж если вы сейчас, как многие, самоизолировались на даче, то шансы получить хороший урожай повышаются: грядки рядом, не надо к ним специально таскаться по пробкам.

Итак, девиз нынешнего сезона: долой газончики и недешевые цветочные кашпо — тратимся только на то, что потом сможем съесть. Вместе с признанным огородником, председателем общественной организации «Садоводы России» Андреем Тумановым мы составили для вас список культур, без которых и стол не стол и которые вполне может вырастить человек, который раньше земледелие знал только понаслышке.

1.Картошка

Да-да, не случайно все бывалые огородники и спецы по дачному натуральному хозяйству питают к ней такую любовь. Во-первых, имея картошку, уж совсем не оголодаешь, из нее много чего можно приготовить. А во-вторых, она быстро растет и не требует много ухода. Если до сих пор у вас на даче росли только сорняки, а сейчас вы задумались, чем бы полезным их заменить, картофель — самый подходящий вариант.

КОММЕНТАРИЙ АНДРЕЯ ТУМАНОВА:

- Говорят, что картошка любит лохов огородных - начинающие часто получают очень хороший урожай. У этого феномена есть объяснение. Именно такие чайники сажают картошку в лучшее для нее место — где она до этого не росла никогда и поэтому там нет ни вредителей, ни спор болезней. Клубни не болеют и дают хороший урожай.

В общем, если не знаете, что посадить — сажайте картоху. Она вам придаст уверенности в себе. Вы можете потерять работу, доход, но если вы вырастили картошку, вы смело можете сказать теще: «Я вас кормлю».

Если есть возможность, купите сортовую — продается в садовых магазинах в сеточках. Она оздоровлена и дает более высокий урожай.

Оптимальный срок посадки — когда на березке листочки будут с монетку в 10 рублей. Но подсаживать можно и позже, вплоть до середины лета. Если вы не привыкли к тяжелому физическому труду, можно кусочками вскапывать землю, и потихоньку досаживать. Начнете в мае - с середины лета у вас уже появится своя молоденькая картошка. С лучком, укропчиком — ням-ням, нежнейшая штука.

2.Зелень

Россиянам, как правило, даже и без всяких кризисов не хватает витаминов. Свежая зелень с грядки возле дома прекрасно помогает справиться с этой бедой. Разнообразные салаты, петрушка и укроп вырастают практически у всех, кто удосужился их посадить. Никакой особой агротехники для этого не требуется — разве что не забывать поливать посевы, если нет дождей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Сажайте любые салаты — не прогадаете. Они бывают очень разные на вкус, даже острые — как кресс-салат. Можете посадить листовую капусту (не путать с белокочанной). Это пекинская и масса других. Главный ее плюс — быстро растет. Листовая горчица — хорошая вещь. На вкус — как если салатик слегка горчичкой помазать. Я уже не мыслю свой стол также без кинзы и базилика. А еще у меня растет любисток. Это такая трава, которая сама забьет любой сорняк. Что-то среднее между петрушкой и сельдереем, немножко порезче по вкусу — дает много зелени, которую можно насушить на зиму, законсервировать и т.п. Кстати, эта трава раньше применялась для разных любовных снадобий. Русская виагра, можно сказать. Подымает и настроение в том числе.

3. Помидоры

Лучше, если есть возможность, купить рассаду. Но теоретически можно успеть вырастить их из семян — если этим заняться прямо сейчас, до середины мая.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Выбирайте ультраскороспелые сорта или гибриды (лучше гибриды), именно ультраскороспелые. Если вы даже в середине мая посеете, хоть какой-то небольшой урожай собрать успеете. Помидоры лучше под пленочкой растить. Хотя ультраскороспелые и в открытом грунте могут успеть вызреть.

Огурцы — самые прихотливые, нежные и теплолюбивые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4.Огурцы

Из всего нашего огородного списка они — самые прихотливые, нежные и теплолюбивые. Но как же без солененьких огурчиков-то будущей, возможно, голодной зимой? Если вы все равно постоянно сидите на даче в вынужденной самоизоляции, то необходимое огурцам внимание вполне уделить сможете. В основном им нужно, чтоб их регулярно поливали (каждый день, а не раз в неделю по выходным), причем обязательно тепленькой водичкой.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Семенами сейте смело. Лучше покупайте гибриды. Они более устойчивы к разным болезням и к каким-то погодным пакостям. Лучше посадить несколько разных сортов — тогда с какими-то огурцами вы будете точно. И лучше под пленочку их на первое время, в мае им еще холодновато в открытом грунте.

5.Свекла.

Если вы любитель борща, без нее никак. Выращивать просто — главное, вовремя проредить всходы. Свекла — холодностойкая, можно сажать, даже если впереди еще ожидаются заморозки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- В интернете нынче советуют солить грядку со свеклой, у нее тогда будет более насыщенный сладковатый вкус. Не вздумайте этого делать. Да, вкус свеклы немного изменится. Но вы засолите свою почву — и больше на ней ничего не будет расти.

6.Капуста

Не обязательно возиться с привычной белокочанной. Капуст есть много видов, в том числе и не очень прихотливые.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Я подсел на савойскую капусту. Она нежная и вкусная. Также сажаю немножко брокколи. Она не очень прихотливая. Кольраби растет хорошо, без особых проблем.

Капуст есть много видов, в том числе и не очень прихотливые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7.Лук и чеснок.

И то, и другое растет быстро — и без особых проблем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Имейте в виду: если хотите с репчатого лука именно головки получить, то зеленые перышки обрывать нельзя. Иначе головку тогда нормальную не получите. Для зелени можно посеять многолетние луки — например, лук-батун. Правда, хороший урожай они дадут только на следующий год. Зато там много витаминов. И растет как трава.

Чеснок сажайте не озимый, а яровой. Он еще успеет вырасти в этом сезоне, но гораздо лучше хранится, чем чеснок озимый, - будет лежать у вас всю зиму.

8.Редиска и редька

Ну не одну же картошку со свеклой есть. Давайте разнообразим свой стол другими полезными корнеплодами.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Редиску сейте немедленно. Если вы посеете ее в июне — она убежит у вас в стрелку. А сейчас, пока еще короткий световой день, она вам даст ту самую редиску.

А вот редьку и дайкон лучше сеять в июне или даже в июле. Дайкон — прекрасная японская редька, вкусная и сочная, не горькая. Если же хочется ядрененького, тогда сажайте старую добрую русскую черную редьку. Натереть с маслицем подсолнечным, чуть-чуть подсолить.

9.Садовая земляника

Это то самое, что мы все обычно называем клубникой. Беспокоитесь, что в этом году цены на нее взлетят — заводите свою.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Вполне можно, посадив ее в этом году, еще успеть получить урожай. Продается в садовых центрах в горшочках. Ничего сложного с ней делать не надо - если аккуратно высадите, не переломав, из горшочка на грядочку, будут плоды уже в этом году.

ДОЛОЙ ДЕПРЕССИЮ!

Многие уже, наверно, возмутились — как это сажаем только все полезное, а как же без красоты для глаз? А мы посадим такие растения, которые будут и полезными, и глаз радовать не хуже всяких гладиолусов!

- Есть три растения, которые я всем рекомендую как средства от депрессии, - говорит Андрей Туманов. - Первое — мангольд, листовая свекла. Очень полезные у нее листочки — и очень жизнерадостные на вид. Можно посадить, просто чтобы подымать себе настроение.

Второе — бораго, огуречная трава. Как она красиво цветет! Пока она молодая, можно вместо огурчика использовать, тот же вкус. А потом листочки как траву заваривать.

Кстати, бораго считается очень полезной — нормализует обмен веществ и успокаивает нервную систему.

- Ну и третье — подсолнух, - продолжает наш эксперт. - Если есть проблемы с настроением, сажайте подсолнух. Подсолнух во дворе не даст вам скатиться в бездну депрессии, он всегда будет вас радовать своим жизнелюбием. А что с его семечками делать, это уж все знают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776565" frameborder="0"></iframe> Андрей Туманов - о том, что сейчас нужно сажать на приусадебных участках.Алексей ИВАНОВ

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