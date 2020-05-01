Министра строительства и ЖКХ Якушева обнаружили коронавирус

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков находятся в больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщил пресс-служба Минстроя.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», - привела пресс-служба слова Якушева.

Исполнять обязанности главы Минстроя будет его заместитель Стасишин

Напомним, в четверг, 30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр Михаил Мишустин. Тем не менее глава кабмина отметил, что он будет оставаться на связи.