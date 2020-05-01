2020-05-01T21:53:18+03:00
Политика

Министра строительства и ЖКХ Якушева обнаружили коронавирус

Временным исполняющим обязанности главы ведомства стал Никита Стасишин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ЯкушевВладимир ЯкушевФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков находятся в больницы с диагнозом коронавирус. Об этом сообщил пресс-служба Минстроя.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», - привела пресс-служба слова Якушева.

Исполнять обязанности главы Минстроя будет его заместитель Стасишин

Напомним, в четверг, 30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел премьер-министр Михаил Мишустин. Тем не менее глава кабмина отметил, что он будет оставаться на связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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