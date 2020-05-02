"Дарит их направо и налево": поклонники пересчитали квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной

Градус сочувствия к 81-летней актрисе заметно упал. Напомним, что последние семейные споры связаны с квартирами Лидии Николаевны – в Новой Москве и на улице Бочкова в столице.

«Сначала было жаль Лидию, но чем дальше в лес, как говорится, тем безразличнее их ситуация и судьба, - пишут читатели сайта kp.ru - Или всё настолько даром досталось, что народная артистка дарит многомиллионные квартиры направо и налево, ставит подписи где ни попадя. У неё такие комбинации, такие многоходовки, что гроссмейстерам и не снились. А в результате вся облапошенная сидит. Всё как-то не по-людски. И оскорблять не хочется, ну а вот что тут скажешь».

У многих возник справедливый вопрос: откуда у Лидии Николаевны столько недвижимости, ведь свои главные роли в кино она сыграла еще в 70-ые годы прошлого века.

Да, она получала авторские отчисления за публикации, инсценировки и экранизации произведений своего мужа Василия Макаровича Шукшина. Но она - одна из пяти наследниц великого писателя. Кроме нее правообладательницами являются ее дочери от Шукшина – Мария и Ольга, а еще – старшая дочь Василия Макаровича – Екатерина Шукшина. Когда умер писатель, была еще жива его мама– Мария Сергеевна, она тоже была его наследницей, правда свои авторские права сразу же разделила между внучками – Олей и Машей. Кстати, как говорят, свою долю в авторских правах покойного мужа Лидия Федосеева-Шукшина тоже уже переоформила на среднюю дочь – Марию.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Так откуда все-таки столько недвижимости у пожилой актрисы?

- Квартира Лидии Николаевны в Новой Москве в поселке Первомайский была приобретена ею до брака с Бари Алибасовым на деньги от авторских отчислений, которые она получала. Эта квартира являлась ее личной собственностью. Дочь Мария подарила маме в этой квартире ремонт, - говорит Юля Вербицкая, адвокат Федосеевой-Шукшиной. - Лидия Николаевна рассматривала и рассматривает эту квартиру как «семейное гнездо», где она может проживать со своим мужем – Бари Алибасовым. (Именно это «семейное гнездо» она оформила на Алибасова, а тот подарил его своему помощнику Сергею Моцарю – Ред.). Что же касается, квартиры на улице Бочкова в Москве – она была приватизирована первоначально на двоих: Лидию Николаевну и Ольгу Шукшину. Но потом пожилая актриса передала свою долю средней дочери – Марии, а та в свою очередь своей дочке Анне.

В одном из недавних телеэфиров Бари Алибасов упомянул еще какие-то две квартиры, которые достались Ольге Шукшиной от Лидии Николаевны. Одна - в Шуе (Ивановская область), другая - в подмосковном Сергиевом Посаде. По версии Алибасова: «у Лиды еще было две квартиры, которые ее дочка продала». Совсем экзотическим выглядит предположение Алибасова, что одну из этих квартир подарил Егор Гайдар (с какой кстати?), а вторую Лидия Николаевна купила на свои кровные, потому что «всегда хотела жить за городом».

Говорят, свою долю в авторских правах покойного мужа Лидия Федосеева-Шукшина тоже уже переоформила на среднюю дочь – Марию.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Другие источники утверждают, что Ольга ничего не продавала. Квартиры в Шуе и в Сергиевом Посаде остались за ней. В одной из них живет ее сын Вася – внук Лидии Николаевны. Обе квартиры были куплены на деньги от продажи дачи, оставшейся после Шукшина. Наследники продали дачу по договоренности. В результате хватило и на Шую, и на Сергиев Посад.

Есть еще квартира в Болгарии, которую Лидия Федосеева-Шукшина в свое время приобрела пополам с дочерью Марией. Эта жилплощадь, как говорят, сейчас на Марию и записана.

Квартира в Финляндии досталась народной артистке в подарок от поклонницы Веры Рейникайнен. Федосеева-Шукшина переписала ее на свою внучку Анну, но теперь требует подарок обратно. Недавно Анна отдала все документы "на Финляндию" адвокату Юлии Вербицкой. Но это еще не означает, что артистка снова стала собственницей зарубежного жилья. Аня пока не торопится с оформлением документов.

— Передача документов — это еще не передача прав, — говорит Вербицкая. — Мы сейчас работаем над тем, чтобы оформить все надлежащим образом.

В родном Санкт-Петербурге у Лидии Федосеевой-Шукшиной тоже было две квартиры. Одна досталась от ее мамы — Зинаиды Федосеевой. После смерти матери жилплощадь унаследовала Лидия Николаевна, а через некоторое время подарила ее младшей дочери Ольге. Вторая квартира, в которую Лидия Николаевна вложила собственные деньги еще на этапе строительства, – это однушка в хорошем старом доме. И сразу же она переписала ее на свою внучку Аню. Но пару лет назад Анна продала это жилье за шесть миллионов рублей, не поставив бабушку в известность. Лидия Федосеева-Шукшина подала на внучку в суд и проиграла его. У Анны все документы были оформлены по закону.

Как пишут в Сети, помимо квартир, у Федосеевой-Шукшиной есть еще две дачи. Одну из них она приобрела сама. Два года в загородном доме жил избранник младшей дочери Ольги, которого артистка потом выгнала. Вторую дачу Лидия Николаевна приобрела вместе с Бари Алибасовым, но пара там бывает редко.

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