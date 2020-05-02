Сергей Степашин о заболевшем коронавирусом министре Якушеве: Голос такой же, как до болезни. Сибиряки – сильные!

- Сергей Вадимович, вот мы сейчас отмечаем традиционные майские праздники…

- А ведь мало кто обратил внимание, что в нынешнем году годовщина круглая: 110 лет назад сей праздник пришел на нашу землю. Напомню, что это была инициатива американских рабочих в знак поддержки французских рабочих, которые боролись за свои права в рамках Второго Интернационала.

Один из самых красивых, веселых и счастливых праздников. Потому что были демонстрации, было солнце, было счастье. Это наша с тобой юность, Саша.

- Да, конечно. Но вот в этот раз праздник омрачен коронавирусом. Два ваших коллеги, я имею в виду главу Минстроя Якушева и его заместителя Волкова, попали в больницу с этим заболеванием. Как у них самочувствие? Удалось ли вам с ними пообщаться?

Сергей Степашин, председатель Общественного Совета Минстроя РФ: «Звонил нашему министру Владимиру Якушеву. Ощущение, что он - абсолютно здоров. Такой уж этот вирус...» 00:00 00:00

- Вчера с Владимиром Якушевым я переговорил. Голос такой же, как был до болезни. Виду не подает. Неплохо себя чувствует, насколько я понимаю. Человек сильный. Чай из Сибири, там люди-то быстро выходят из этих болячек.

И, ты знаешь, такое впечатление, что он даже и не болеет.

Наверное, как- то вот эта зараза трогает людей, у которых есть болячки. А сильные и здоровые быстро выходят на работу.

Я уверен, что будет так же и с нашим премьер-министром - Михаилом Владимировичем Мишустиным, и с Владимиром Владимировичем Якушевым.

- О чем вы говорили с Якушевым?

- Во-первых, пожелал ему здоровья. А что еще можно в это время сказать? Плюс поздравил с праздником. Сказал, что мы работаем. 12-го числа президиум Общественного совета при Минстрое проводит большую конференцию. Пока - с помощью видео, к сожалению. Но 44 региона включаются. Участвуют почти сто человек. Мы будем говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве и о тех проблемах, которые сегодня есть.

- О задачах Фонда ЖКХ, - вы это имеете в виду?

- Конечно. Кстати, удивительная вещь: мы, по сути дела, сегодня выполнили программу переселения из аварийного жилья, намеченную на весь 2020 год. Можешь себе представить? То есть, мы работаем «назло надменному соседу» - этому проклятому вирусу.

- Константин Георгиевич Цицин, глава Фонда ЖКХ говорил, что «соцобязательства» в итоге оказались занижены, возможности фонда существенно больше.

- Ну, можно и так сказать: были объективные причины, которые повлияли на составление планов.

Но сейчас сформулировали интересные предложения в адрес правительства России. Мы готовы очень серьезно двинуть нашу программу. Может быть, даже за два-три года решить почти все проблемы аварийного жилья. Нет худа без добра, что называется. Есть отрасли, которые работают и будут работать.

- Вы имеете в виду стройиндустрию?

- Конечно, стройка – в первую очередь. Тем более, если это (речь о расселении из аварийного жилья. - А.Г.) касается людей, которые живут в тяжелых условиях.

Если беда приходит, надо из беды выходить вместе. И делать дело. А не скорбеть, не переживать, не ныть, не скулить, не делать из этого каких-то политических заявлений.

Мы должны переселить почти 600 тысяч человек до 2026 года. Деньги правительством выделены: почти 500 миллиардов рублей.

Навряд ли мы будем сейчас просить какие-то дополнительные средства. Это нескромно и некрасиво.

Да, есть программы, которые, наверное, не смогут сработать сегодня. Уже очевидно. Правительству придется на ходу менять приоритеты. Может быть, дополнительный импульс получит и программа переселения людей из аварийного жилья. Я надеюсь, что правительство нас поддержит. И мы покажем, что умеем работать даже в самых тяжелых условиях.

- Хотя, это и так видно... Скажите, а Якушев примет участие в видеоконференции 12 мая?

- Безусловно. Кстати, надо отдать ему должное, он с пониманием относится к тому, чем мы (речь об Общественном Совете Минстроя. - А.Г.) занимаемся. Мы же не просто контролеры какие-то, демагоги. У нас ведь вообще-то в совет входят самые лучшие строители, специалисты в этой сфере. И министр это прекрасно понимает.

- Но мы уже не будем ему звонить с вашей помощью?

- Ну, я думаю, позвоним 9 мая. Не по-рабочему, а по-дружески. Поздравим с Днем Победы.