2020-05-02T19:49:37+03:00
Звезды

Волочкова в микрошортах сорвала с себя парик и швырнула его в гостей

Балерина веселится на самоизоляции в своем особняке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Балерина веселится на самоизоляции в своем особнякеБалерина веселится на самоизоляции в своем особнякеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова на самоизоляции сама не скучает и другим не дает. Балерина устраивает посиделки с друзьями, а ее тайный возлюбленный снимает происходящее на видео.

Анастасия Волочкова разместила в блоге ролик, в котором показала, как веселится, сидя в своем роскошном особняке. Сразу скажем - без шпагата не обошлось.

Артистка облачилась в белые микрошорты и майку. На голову надела парик. Анастасия исполнила экстравагантный танец у рояля, задирая ноги и извиваясь. И все это под живую музыку. Гость Волочковой играл на инструменте.

В конце экзерсиса балерина сорвала с головы парик и швырнула его в гостей, после чего прыгнула в кресло и растянулась прямо там. Настя сделала поперечный шпагат и наклоны. Как ей это удалось в таких крошечных шортиках не по размеру, одному Богу известно. "Как же это здорово: уметь дружить, веселиться, не унывать, делиться позитивом и устраивать спонтанные веселые встречи с друзьями", - прокомментировала видео звезда.

Стоит отметить, что артистка тщательно подготовилась к приходу гостей. Чтоб предстать перед ними во всей красе, она покрасила волосы и сделала маникюр. "Любую самоизоляцию нужно превращать в радость, сохраняя позитив и чувство юмора. И видеть хорошее в каждом дне. Ни при каких обстоятельствах я не могу себе позволить быть неухоженной!", - говорит танцовщица.

По ее словам, пребывание дома - не повод распускать себя и набирать лишний вес. Потому знаменитость давно сидит на диете. "Для того чтобы быть в форме, необходима физическая нагрузка, легкий рацион питания, сильный массаж, русская баня в сочетании с ледяной купелью и позитивные эмоции. В моем рационе - салатные листья всех видов, постные легкие острые овощные супы, отварные всмятку яйца и иногда отварная курица без соли. И все. Утром может быть чашечка горячего острого супа, а вечером - пару яиц. Или салатик. Или утром кусочек курицы, а вечером салат зеленый", - делится секретом красоты Волочкова

Волочкова задрала ногу у рояля и сорвала с себя парик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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