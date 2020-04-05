2020-04-05T16:52:19+03:00
Звезды

"Красивое, в стразах": Анастасия Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте

Из-за пандемии коронавируса балерина решила провести торжество у себя дома
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова похвасталась поклонникам, как готовится к свадьбе с давним возлюбленнымАнастасия Волочкова похвасталась поклонникам, как готовится к свадьбе с давним возлюбленнымФото: Личный архив
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Из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции Анастасия Волочкова решила устроить свадьбу в своем роскошном особняке. Балерина записала видео для поклонников и показала свадебное платье.

Анастасия Волочкова похвасталась поклонникам, как готовится к свадьбе с давним возлюбленным, имя которого она пока не раскрывает. Ранее она объявила о том, что ее свадьба будет грандиозной. Красавица сменит семь платьев. Первая брачная ночь должна была пройти в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 миллионов рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов. Однако теперь эти планы оказались под угрозой срыва из-за режима самоизоляции. Но Настя не из тех, кто просто так сдается.

Она и в этой непростой ситуации нашла выход - устроить торжество в своем трехэтажном особняке. Единственное, что ее беспокоит, подойдет ли для празднования свадьбы ее дом, площадь которого составляет 850 метров. Впрочем, не сомневается, что в таких хоромах есть где развернуться. "Погуляем от души", - пообещала артистка.

Для королевы шпагатов сшили свадебное платье в пол со смелым декольте. Изысканный наряд расшит золотыми нитями и украшен стразами и блестками.

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Шедевр этого видео - тапочки. Свадебные! А мой дом для свадьбы подойдет? 850 метров! Погуляем от души
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Яркой деталью образа невесты стали домашние тапочки с огромным цветком и маска. "Готовлюсь к свадьбе. Все в стразах, красивое, как я люблю. Все готово", - рассказала Анастасия.

Знаменитость любит роскошь и считает, что заслужила ее мозолями на своих ножках. "Я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце", - признавалась звезда.

В ее шикарном особняке есть все необходимое и даже свой театр. "Всегда есть возможность сделать массаж. Привести себя в тонус, в чувства", - подчеркнула Анастасия Волочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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