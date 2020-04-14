Анастасия Волочкова показала фото из съемной однушки

Анастасия Волочкова как никто знает, что значит зарабатывать копеечку каторжным трудом. Это сейчас звезда живет в шикарном трехэтажном особняке в пяти километрах от Москвы. А ведь было время, когда красавица вместе с родителями коротала дни и ночи в коммуналке, а потом долгое время скиталась по съемным квартирам. Однако даже в тот период танцовщица не унывала, а упорно трудилась.

Анастасия Волочкова любит роскошь и считает, что заслужила ее мозолями на своих ножках. "Я всегда мечтала о красивой жизни принцессы во дворце", - признавалась звезда. На днях она разместила в блоге очень личную фотография. Артистка крайне редко публикует архивные снимки. Но в этот раз показала публике фото, которое было сделано в 1999 году.

"А это я после первого в моей жизни (да и вообще, в истории балетного искусства) моего сольного концерта. Он прошел в Театре на Таганке в Москве. Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу. Как же это было не просто!", - написала Анастасия.

volochkova_art Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру

Она отметила, что всегда волнительно что-то делать в первый раз. В кадре звезда позирует с букетом цветов и с мягкой игрушкой на фоне простеньких обоев.

Предвосхищая вопросы поклонников, Волочкова добавила: "Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на улице Полянка, где и была сделана эта фотография. Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная".

В настоящее время Анастасия Волочкова, как и многие россияне, из-за пандемии коронавируса самоизолировалась в своем роскошном особняке в Подмосковье. Балерина спасается от заразы парением в бане, ныряет в ледяную купель и проводит романтические вечера в компании любимого мужчины, за которого выходит замуж.

Свадьбу танцовщица решила провести у себя дома. Балерина уже объявила о том, что торжество будет грандиозным. Красавица сменит семь платьев. Единственное, что ее беспокоит, подойдет ли для празднования свадьбы ее дом, площадь которого составляет 850 метров. Впрочем, артистка не сомневается, что в таких хоромах есть где развернуться. "Погуляем от души", - пообещала она.