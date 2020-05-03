Конец эпохи офисного планктона: кому нужны высотки, когда есть видеосвязь и домик за городом

Пандемия коронавируса может стать концом офисной культуры, какой мы ее знаем, пишет Financial Times. Оценив выгоды удаленной работы, в США уже четверть организаций задумались о сокращении расходов на аренду помещений, выяснило исследование PwC.

«Люди начали привыкать к работе из дома. Собака или ребенок, возникающие в кадре во время рабочего совещания, стали привычным и приемлемым явлением в корпоративной культуре», - говорит Том Стрингер, управляющей одной из риелторских компаний.

Да и руководители, похоже, не особо скучают по своим офисам. Многие из них выяснили, что конференц-связь позволяет им поддерживать постоянную связь с гораздо большим числом сотрудников, чем личное общение. А сокращение миллионных расходов на квадратные метры может стать хорошим подспорьем для крупных фирм в разгар экономического кризиса.

Едва ли единственные сейчас, кто по-прежнему нахваливают радости офисного труда, это владельцы коммерческой недвижимости, напуганные потерей значительной части доходов. «Многие из нас успели ощутить, насколько неэффективно расходуется время дома. Люди скучают по общению и продуктивности, которые дает офисная среда», - говорит представитель компании по аренде недвижимости Томас Дурелс.

Руководители, похоже, не особо скучают по своим офисам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Другие его коллеги жалеют о потери «социальной энергии, которая заставляет людей чувствовать себя частью единого коллектива и которую невозможно вызывать в домашней обстановке» или обращают внимание на «кошмарные условия удаленной работы молодых сотрудников, которые арендуют небольшую квартиру вскладчину».

Офисные риелторы надеются найти свою выгоду в посткоронавирусном мире. Правила социального дистанцирования потребуют расширения офисных пространств, надеются они. Особенно в тех компаниях, где до сих практиковалась плотная рассадка сотрудников в закрытых помещениях.

Но возникает еще одна проблема офисных зданий – это вечно перегруженные лифты. Если ввести ограничение «не более двух людей в лифте», как того требует логика, неизбежны грандиозные пробки, особенно в начале и в конце рабочего дня.

Возможное решение, которое уже сейчас предлагают специалисты, - ввести в офисах переменную занятость, когда организация работала бы семь дней в неделю и несколько смен в день, а у работников были бы плавающие выходные. Это позволило бы сократить число сотрудников одновременно находящихся в офисе вдвое.

Люди начали привыкать к работе из дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тому же нужно вводить новые протоколы санитарной безопасности – не нажимать кнопки лифта, не трогать металлические двери, не пить кофе из одной чашки с коллегами. Для крупных компаний и больших офисных зданий обязательными могут стать тепловизоры на входах, которые будут измерять температуру тела всех входящих в здание.

Необходимость нести дополнительные затраты и соблюдать массу предосторожностей могут снизить на 30% потребность в офисном пространстве в мегаполисах, считают аналитики. Может поменяться сама концепция офиса: это будет больше не второй дом для работников, где каждый из них работает по своему направлению, а место, где собираются для мозговых штурмов и для совместной деятельности нескольких команд.

Но если удаленная работа и окажется для многих представителей «офисного планктона» более удобным выбором, есть другой аргумент, который может дать офисам шанс на вторую жизнь. Это ностальгия по старым добрым временам.

«Мы обнаружили, что люди любят ходить в офисы», - говорит глава аналитической компании Скотт Стивенсон. – Рабочее пространство стало для людей важной составляющей их жизни, поэтому должен быть соблюден баланс. И, как бы ни было комфортно работать из дома, все чаще можно услышать такие мнения: «У меня дома двое маленьких детей. Можете не сомневаться, я помчусь в свой офис в тот же час, как это будет разрешено».

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