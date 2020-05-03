Лидия Федосеева-Шукшина готова к суду с Бари Алибасовым из-за квартиры

Истина, кому принадлежит это имущество, будет установлена в судебном порядке. Семейный скандал разыгрался вокруг квартиры в поселке Первомайское, которая была приобретена Лидией Федосеевой-Шукшиной еще до брака с Алибасовым на деньги от авторских отчислений. Соответственно, являлась ее личной собственностью. Средняя дочь актрисы – Мария Шукшина - сделала в этой квартире ремонт. По мнению адвоката Юлии Вербицкой: «Лидия Николаевна рассматривала и рассматривает эту квартиру как «семейное гнездо», где она может проживать со своим мужем Бари Алибасовым».

Именно эту квартиру в сентябре прошлого года Федосеева-Шукшина подарила мужу. Зачем она это сделала? Трудно сказать. Первоначально у нее были другие планы. Она написала завещание. В любом случае эта квартира должна была отойти Бари Каримовичу. Но существовала устная договоренность, что в дальнейшем он передаст ее близнецам Фоме и Фоке, внукам Лидии Николаевны со стороны ее средней дочери Марии. Потом все-таки оформили квартиру на Алибасова по договору дарения. А он ее тут же переоформил на своего помощника Сергея Моцаря, якобы «временно» для того, чтобы не платить слишком большие налоги. Но таких договоренностей с женой у него не было.

«Все равно это Лидина квартира, независимо от того, на кого она записана, - уверяет Алибасов. - Пусть Лида не волнуется». Но она волнуется и даже очень сильно.

Теперь Лидия Николаевна говорит, что ее ввели в заблуждение, мол, она не совсем понимала, что подписывала. Она вообще очень невнимательно читает документы и доверяет людям, которые рядом - договор дарения оформлялся в присутствии адвоката Сергея Жорина.

Вероятно, еще сильнее волнуется ее дочь Мария. Вряд ли Сергей Моцарь захочет «со временем передать» квартиру в Новой Москве ее близнецам - Фоме и Фоке.

Как сообщают СМИ, адвокат Юлиана Соболева (он прежде защищал интересы Марии Шукшиной) написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить сделку, по которой Лидия Федосеева-Шукшина передала квартиру в новой Москве супругу Бари Алибасову, а тот — своему помощнику. По его мнению, это была афера.

В то же время адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая готовит иски в суд.

- Полагаю, что истина будет установлена в судебном порядке. В случае, когда позиции сторон расходятся, суд назначает экспертизу, - говорит Вербицкая.

- На кого Лидия Николаевна собирается подавать иск – на Сергея Моцаря или все-таки на мужа - Бари Алибасова?

- Первоначальный ответчик - нынешний собственник, то есть Сергей. Второй ответчик – Бари Алибасов. Однако Лидия Николаевна выражает надежду, что спор будет решён во внесудебном порядке.

- На Алибасова вроде бы уже подали заявление в Следственный комитет…

- Я обращение в СК от имени Лидии Николаевны не подтверждаю. На данной стадии мы ведём переговоры с Бари Каримовичем и приветствуем его последние публичные заявления, где он подтверждает, что квартира фактически принадлежит Лидии Николаевне, и проблем с ее возвратом нет. Еще раз повторю: надеемся, что ситуация будет решена во внесудебном порядке, но и к суду готовы. Разумеется, речь идёт о гражданском, а не уголовно-правовом порядке.

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