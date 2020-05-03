От ротавируса умирают сотни тысяч людей каждый год: Врачи сравнили смертность COVID и других инфекций

На странице доктора и телеведущего Александра Мясникова в социальной сети была опубликована интересная информация о ситуации с инфекционными заболеваниями в мире. И в частности о том, что ротавирусная инфекция является причиной сотен тысяч смертей в год в мире. Неужели привычный и известный нам ротавирус опаснее коронавируса? «КП» разбирается вместе с иммунологом, экспертом по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

- Конечно, помимо COVID-19 в мире есть и много других опасных заболеваний и это не обязательно инфекционные болезни. Напомню, что на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, также высокая смертность связана с онкологическими заболеваниями, в частности, с раком легкого, и, конечно, инфекционные заболевания также являются зачастую причиной смерти. Однако угроза ротавирусной инфекции на сегодняшний день сильно преувеличена, - заявил Николай Крючков.

Сколько людей умирают от ротавируса?

По пессимистичным оценкам, которые дает Всемирная организация здравоохранения, во всем мире в 2013 году от ротавирусной инфекции умерло 215 тысяч детей в возрасте до пяти лет. По другим данным, полученным в международных исследованиях – это 122 тысячи смертей за 2013-й год.

- Ситуация с 2013-го года в плане смертности от ротавирусной инфекции не сильно изменилась. Думаю, тут можно говорит о 200 тысячах смертей в год среди детей до пяти лет. Половина смертей в мире приходится на пять стран: Индия, Пакистан, Нигерия, Ангола и Конго, - подчеркивает врач-иммунолог Николай Крючков. - В СМИ часто можно встретить информацию о том, что до трети смертей детей до пяти лет вызваны ротавирусом. Это не так! Дело в том, что среди всех смертей детей до пяти лет в мире на смертность от диареи приходится около 8%, а вот уже среди этих 8% смертей от диареи – от 25% до 30% приходятся на ротавирус. То есть получается около 200 тысяч смертей детей до пяти лет в год в мире при том, что в год в мире умирает более 6 миллионов детей до пяти лет.

На странице доктора и телеведущего Александра Мясникова в социальной сети была опубликована интересная информация о ситуации с инфекционными заболеваниямиФото: Иван ПРОХОРОВ

Актуально ли заболевание ротавирусом для России?

Если рассматривать Европейский регион, к которому относится и Россия, то цифры по смертности от диареи ниже, чем в развивающихся странах. Смертность от диареи среди детей до пяти лет в Европе составляет 4% - 5% от всех детских смертей. Примерно четверть из них приходится на ротавирус.

В России по оценкам ВОЗ за 2013-й год от ротавирусной инфекции умерло 52 ребенка в возрасте до пяти лет, это 0,3% от всех других смертей детей до пяти лет. Ротавирусная инфекция - это не самая распространенная причина смертности среди детей, и тем более среди взрослых (последние крайне редко погибают от ротавируса, поэтому вся статистика – данные о гибели детей – прим. Ред.).

- Ротавирус - это проблема в первую очередь бедных стран с теплым климатом. Для России это тоже проблема, но в гораздо меньшей степени, - рассказал «КП» врач Николай Крючков. – Важно подчеркнуть, что эффективные и безопасные вакцины от ротавируса существуют.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией после внедрения вакцинации снизилась многократно. В России всеобщая вакцинация от ротавируса не проводится, но, даже не смотря на это, смертность невысока с учетом того, что ясно, как оказывать помощь таким пациентам. Главное здесь - восполнение потерянной жидкости и симптоматическая терапия. Учитывая эти два фактора - наличие вакцины и разработанное доступное лечение, – летальность от ротавируса очень низкая даже среди детей от нуля до пяти лет, не говоря уже про взрослых. Среди взрослых это единичные случаи.

Кто страшнее: ротавирус или коронавирус?

По оценкам эпидемиологов, летальность (учитывается число смертей от количества эпизодов заболевания) ротавирусной инфекции составляет по миру от 0,05% до 0,09%. Это сопоставимо, с летальностью от сезонного гриппа. Да, в наиболее бедных странах она может доходить до 2%. Впрочем, в этом случае в расчет берутся только среднетяжелые и тяжелые эпизоды, а не все случаи ротавирусной инфекции.

- При коронавирусной инфекции по моим самым оптимистичным прогнозам летальность по миру составит 2%, - говорит Николай Крючков. – Напомню, что сейчас летальность от COVID-19 в России - около 4%. В Германии - 3,5%, и это один из лучших примеров в Европе. Конечно, многое зависит от того, как ведется учет и анализируются данные, но даже при том, что, вероятно, есть неучтенные случаи, летальность от заболевания коронавирусной инфекцией намного выше, чем летальность от ротавируса. И эпидемия коронавирусной инфекции еще далека от своего завершения.

- Также важное понимать, что у нас сейчас пандемия коронавируса, а ситуация с ротавирусом – под контролем. Число смертей от коронавируса сейчас растет, в связи с тем, что идет рост случаев инфицирования. Прирост ежедневный новых случаев инфицирования коронавирусом в мире более 5%, а в России на сегодня – это больше 8%. Поэтому очевидно, что ситуация с ротавирусом – стабильна, а пандемия коронавируса для нас не известно, чем закончится. Пандемия коронавирусной инфекции продолжает нарастать, это важно понимать, - подчеркнул в разговоре с «КП» Николай Крючков. - Когда мы говорим про количество смертей от ротавируса, 200 тысяч человек в год по миру среди детей до пяти лет, - это смерти, случившиеся за год! Как мы знаем, эпидемия коронавируса длится около четырех месяцев. Это значительно меньше года.

Прирост ежедневный новых случаев инфицирования коронавирусом в мире более 5%, а в России на сегодня – это больше 8%Фото: Иван МАКЕЕВ

Сколько смертей от коронавирусной инфекции будет за год (учитывая, что по данным на 3 мая в мире умерли 243 922 человека – прим. Ред.)? Да, в мире существуют и другие опасные инфекции, но от многих из них можно защититься. Это и Гепатит Б, и пневмококковая инфекция, столбняк, и прочее. И доктор Мясников совершенно справедливо указывает на необходимость широкой вакцинации от наиболее опасных и распространенных инфекций. К сожалению, от COVID-19 вакцин пока нет, они будут готовы к весне следующего года в лучшем случае.

Также важное отличие течения ротавирусной инфекции от коронавирусной: госпитализация при заболевании ротавирусом в развитых странах очень редка. Все необходимые условия лечения можно обеспечить на дому. При коронавирусе часто заболевший нуждается в активной терапии, которую можно обеспечить только в специализированном медицинском учреждении.

КОНКРЕТНО

Доктор Мясников приводит такую статистику смертности от инфекций (в мире за год)

Корь (вакцина есть) - 140 тыс смертей в год

Пневмококк (вакцина есть)- 2 -2,5 млн смертей в год

Гепатит Б (вакцина есть)- 650 тыс смертей в год

Столбняк (вакцина есть)- 89 тыс смертей в год

Рак шейки матки (вакцина есть)- 250 тыс смертей в год

Туберкулёз (вакцина есть) - 1,5 млн смертей в год

Грипп (вакцина есть) - 650 тыс-1 млн смертей в год

Коронавирус (вакцины нет) - 244 тыс смертей с начала распространения

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