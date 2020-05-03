«Государство-покровитель пандемии в мире»: США решили наказать Китай за заражение планеты коронавирусом

Популярный анекдот времен СССР: менты находят труп с ножом в боку и… перетаскивают на соседнюю улицу. Это территория другого отдела милиции. Пусть теперь у коллег головы болят, как найти убийцу.

На наших глазах советский анекдот обретает вторую жизнь. В глобальном масштабе. Ставки очень высоки. Проигравший кроме головной боли может получить счет на триллионы долларов за заражение планеты, смерть сотен тысяч людей, разрушение экономик...

К счастью, России сие не грозит. Советского Союза давно нет. Большая игра идет между другими державами. Мы лишь зрители. Рассаживаемся поудобнее, благо, «самоизоляциия» продолжается. Будем наблюдать.

Да, кто не знает: нулевой пациент (patient zero) - первый больной в эпидемию. Он может указывать на источник заболевания, возможные пути распространения инфекции. В нашем блокбастере это человек, с которого и началась пандемия коронавируса.

ПЕКИН АТАКУЕТ

Впервые официально patientа zero перебросили на чужую территорию 12 марта. На следующий день после того, как ВОЗ объявил пандемию COVID-19. Замглавы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь разместил в Твиттере странный текст. «Когда «нулевой пациент» появился в США? Сколько людей инфицировано? В какие больницы их госпитализировали? Вероятно, именно американские военные занесли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте свои данные (о зараженных COVID-19)! США должны дать объяснение!» Для иллюстрации Лицзянь прикрепил видео выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберта Редфилда в Палате представителей. Что у нескольких американцев, скончавшихся от гриппа, при посмертном исследовании обнаружили коронавирус.

Выходит, впервые COVID-19 возник именно в Америке, дал понять Чжао Лицзянь.

В другом твите он прямо призывал читать и ретвитить статьи канадского конспирологического сайта Global Research. О том, что, по данным неназванных японских и тайваньских эпидемиологов, первоначальный источник COVID-19 – секретная военно-биологическая лаборатория США в Форт-Детрик (штат Мэриленд).

С ней и раньше были связаны громкие скандалы. Тот же Amerithrax (Америка и anthrax - сибирская язва). Вскоре после трагедии 11 сентября 2001 г ряд СМИ за океаном и пара сенаторов-демократов получили письма с загадочным «белым порошком». Он оказался …специальной рецептурой для снаряжения кассетных боеприпасов возбудителем сибирской язвы. 22 человека заразились, пятеро погибли. Лишь в 2007 году ФБР вышло, наконец, на отправителя опаснейшей заразы - ученого Брюса Эдвардса Айвинса из…Форт-Детрика. Тот покончил с собой, не дожидаясь ареста.

Прошлым летом в Штатах вышел бестселлер сотрудницы Стэнфордского университета Крис Ньюби «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия». Болезнь Лайма (боррелиоз) поражает кожу, нервную систему, сердце, суставы, человек становится инвалидом. Возбудителя боррелиоза в 1982 году выявил в клещах мировое светило микробиологии Вилли Бургдорфер. Опасную бактерию назвали в его честь Borrelia burgdorferi. Вилли скончался в 2014 году. Перед смертью намекнул, что еще в 50-х работал над биологическим оружием в секретной лаборатории Пентагона в Форт-Детрик. Изучал возможность переноса страшных смертоносных болезней с помощью зараженных клещей, блох, комаров… По мнению автора «Укушенного» Крис Ньюби, боевые клещи Пентагона случайно вырвались на свободу из Форт-Детрик и заразили миллионы американцев, кусая их.

И вот теперь – смертельный коронавирус?

А что за откровенные намеки дипломата на американских военных, которые могли занести эпидемию в Ухань? В октябре прошлого года в Ухане проходили VII Всемирные военные игры. Их открывал и закрывал сам Си Цзиньпин. В играх участвовало 17 команд Пентагона (свыше 280 спортсменов). Включая велосипедистку Бадди Бенасси. Она заняла лишь восьмое место в 50-мильной велогонке, хотя рассчитывала на победу. Но неожиданно упала. Возможно, у нее была легкая форма коронавируса. Ведь велосипедистка проходила службу в…Форт-Детрике. Том самом!

11 декабря в Китае появился «нулевой пациент» - торговка креветками Вэй с «мокрого рынка» в Ухане. Его позже назовут первоисточником пандемии. Американские спортсмены посещали этот рынок морепродуктов еще в октябре! Пазл сходился. Виноваты янки!

Твит в первые же дни в китайских соцсетях прочитало свыше 160 млн пользователей. Он стал серьезной «предъявой» Америке. И хотя высшее руководство КНР хранило молчание, аналитики сделали вывод: оно-то и инициировало заявление Чжао Лицзяня. Поскольку Пекину надоело, что Трамп, госсекретарь Помпео, другие официальные лица США демонстративно называли вирус «китайским», «уханьским», откровенно давая понять, кто виновник пандемии.

Посол КНР был вызван в Госдепартамент для объяснений по поводу «нулевого пациента».

А потом наступило странное затишье…

Я позвонил тогда знакомому китаисту, прекрасно знающему устройство вертикали власти в Поднебесной. «Полагаю, сейчас идут переговоры между Пекином и Вашингтоном, - объяснил он затишье. – Не исключаю, что на высшем уровне. Если подтвердится, что вирус попал в Ухань из Форт-Детрика, это можно расценивать как биологическую атаку на государство, имеющее ядерное оружие. Но Китай воевать не любит. Речь пойдет о компенсации за ущерб Китаю из-за пандемии. Это триллионы долларов.»

Действительно, в тот период состоялся разговор Трампа с товарищем Си по телефону о коронавирусе. Подробности сообщить прессе президент США отказался. А вскоре в интервью телеканалу Fox News заявил, что больше не будет называть вирус «китайским». Неужто грозный Дональд прогнулся?

ТРАМП НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.

Это было всего лишь затишье перед бурей. Хозяин Белого дома готовился к массированному удару по своему стратегическому противнику. И этот день настал. 14 апреля президент США объявил, что временно прекращает финансирование ВОЗ на период расследования о «серьёзной некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса». Дескать, ВОЗ играет на стороне Пекина. «Я вижу, что даже сейчас власти Китая утаивают информацию, - уточнил главную цель атаки президента министр обороны США Марк Эспер. - Я полагаю, что нам нужно приложить все усилия и продолжить давить на них, чтобы в конце концов они все выложили.» Что выложили? Это в тот же день объяснил Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам. Начав собственное специальное расследование о причинах возникновения пандемии и возможном сокрытии ВОЗ информации о лабораторном изготовлении возбудителя COVID – 19 в Уханьском институте вирусологии!

Но главный удар нанес телеканал Fox News. Ссылаясь на неназванные источники в спецслужбах, запустил мировую сенсацию. Дескать, «нулевой пациент» - сотрудник уханьской лаборатории, занимающейся особо опасными патогенами. Он случайно получил вирус от летучей мыши и позже заразил жителей города. А версия властей про уханьский «мокрый рынок» - самая дорогостоящая в истории «операция прикрытия», чтобы отвести подозрения от лаборатории. Мол, летучими мышами на этом рынке никогда не торговали. Телеканал сообщил, что спецслужбы собирают для президента информацию о лаборатории и начале вспышке коронавируса. И на основании этого расследования Белый дом примет решение, как привлечь Китай к ответственности за пандемию.

Fox News - это вам не какое-то бульварное масс-медиа. Любимый телеканал Трампа. Точнее, его рупор. «Произошло много странных вещей, идет много расследований, - подтвердил президент в эфире Fox News. – Коронавирус пришел из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло.»

Госсекретарь США Помпео все на том же телеканале призвал Пекин пустить в лабораторию международных экспертов. "Коммунистической партии Китая следует честно рассказать, что произошло, чтобы весь мир это знал. Когда они это сделают, придет время для привлечения к ответственности, мы сможем сказать, кто что сделал."

Как видим, ВОЗ уже ушел на задний план. Главная мишень – Китай. Для президента Франции Макрона «очевидно, что там происходили вещи, о которых мы не знаем». Глава МИД Британии Доминик Рааб, замещавший больного коронавирусом премьера Джонсона, подтвердил - Пекин должен ответить на "трудные вопросы". «Канада ждет от Всемирной организации здравоохранения ответа на вопрос о происхождении коронавируса», - заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Подключилась к атаке и министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, требуя независимого расследования по коронавирусу.

Налицо западная антикитайская коалиция, настроенная очень решительно.

Наказать Поднебесную долларом!

Такие призывы все чаще звучат сейчас за океаном. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз даже предложили … конфисковать $1.1 трлн, вложенных Пекином в трежерси ФРС США.

«Мы можем пойти на аннулирование долга, - заявил Грэм на Fox News. - Китай - главное государство-покровитель пандемии в мире, как Иран - главный покровитель терроризма. Мы уже наложили «адские» санкции на Иран за распространение терроризма, такие же санкции мы должны наложить на Китай за распространение пандемии. Не просто ради Соединенных Штатов, но ради всего мира».

Сенаторы Марша Блэкберн и Марта Максолли подготовили проект закона «Stop COVID-19 Act», позволяющий пострадавшим от коронавируса американцам подавать в суды США иски к Китаю по поводу компенсаций за «катастрофический ущерб». Первым коллективный иск к КНР подал штат Миссури. Генеральный прокурор штата Эрик Шмитт обвинил правительство КНР, что оно сознательно скрывало данные об угрозе и распространении коронавируса и потребовал компенсацию за «огромную потерю человеческих жизней, страданий и экономических потрясений».

По данным американских СМИ, на днях Белый дом уже приступил к разработке стратегии применения мер возмездия в отношении Китая. Правда, на вопрос журналистов, готовы ли США в качестве наказания за вирус отказаться от долговых обязательств перед Пекином, Трамп ответил уклончиво. Мол, не хотелось бы этого делать, есть и другие варианты действий. Хотя эксперты не исключают, что ближе к выборам Трамп может пойти на беспрецедентный шаг – в счет погашения убытков от пандемии конфисковать 1.1 трлн долларов, которые КНР вложила в долговые расписки Федерального казначейства США. С него станется! Конфискация заодно поможет Дональду выиграть президентские выборы.

Ясно одно, машина запущена.

В ответ замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что любые требования о выплате компенсаций за коронавирус нелепы, являются политическим фарсом. «Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании.»

КЛЮНУЛИ НА ПРОВОКАЦИЮ

Любопытный факт. В начале марта американский тележурналист Джесси Уоттерс на голубом глазу призвал с голубого экрана китайские власти извиниться перед миром за уханьский вирус. Объяснив, почему он появился именно там: «В Китае есть рынки, где продают и едят мясо летучих мышей и змей. Китайцы - очень голодный народ. Коммунистическое правительство не может их накормить, поэтому они в отчаянии.» Добавив, что ждет извинений уже завтра. Видимо, это вызвало ярость Пекина. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь срочно ответил: «Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно. Происхождение вируса пока не установлено. Но даже если он возник в Китае, прежде всего страдает от него китайский народ, как и другие страны.» Ровно через неделю, явно по указанию свыше, появился его знаменитый твит о «нулевом пациенте» в США и возможном заражении Уханя американцами,

Журналист Уоттерс в Штатах давно слывет провокатором. Угадайте с одного раза, где он работает? Правильно, в Fox News. Видимо, через него Вашингтон в начале марта и подбросил Пекину наживку. Тот ее заглотил, перебросив «нулевого пациента» в Штаты. И получил мощную, спланированную заранее информационную атаку.

... Будем наблюдать, чем ответит Трампу и всему Западу товарищ Си Цзиньпин? И ответит ли?

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