«Кумир нацистов!» Соловьев поставил на место Уткина, назвавшего Волгоград «городом гопников»

Вокруг блогера Василия Уткина разворачивается новый скандал. В одном из выпусков YouTube-шоу он назвал Волгоград «городом гопников». Уткин отвечал на вопрос, почему его не интересует судьба команды «Ротор».

- У меня были неприятные события с волгоградскими болельщиками? Никаких событий не было. Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня — из города гопников. Это моё сложившееся за долгие годы однозначное убеждение, - сказал он.

Это оскорбило жителей Волгограда. Спортивному комментатору ответила Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева.

- Город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был, - сказала она изданию «Подъем».

Блогер Василий УткинФото: Борис КУДРЯВОВ

А после блогера Уткина на место поставил телеведущий Владимир Соловьев.

- У Уткина простая проблема. Он теряет источники заработка и хочет о себе напомнить. Он абсолютно аморальный, беспринципный. Он — жулик. Посмотрите, сколько было грязных историй с деньгами. И везде всплывает фамилия Уткин. Я задал неприятные вопросы, после чего он стал кричать, что больше не хочет со мной вести никаких бесед. Он пожаловался кому мог и смылся, крича: «Враг повержен!» Но на вопросы он не ответил, - напомнил Соловьев.

Телеведущий сказал, что блогера нужно лечить и воспитывать.

- Уткин никого не уважает. И люди платят ему взаимностью. Он презираем среди людей. Ну он живет в окружении ботов. Кто его радостно цитируют? Укро-СМИ. То есть нацистские СМИ нашли ненадолго своего кумира, - подытожил Соловьев.

Напомним, что между Уткиным и Соловьевым уже шла затяжная перепалка. Журналисты поругались из-за темы коронавируса.

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