Нефть некуда складировать: Может, тогда раздавать бензин бесплатно?

С 1 мая вступила в силу новая сделка ОПЕК+. Экспортеры нефти еще в апреле договорились, что снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это десятая часть от мирового производства. Но даже такого резкого сокращения не хватит, чтобы сбалансировать глобальный рынок. Тот из-за коронавируса потерял 30% емкости. Поэтому скорость наполнения нефтехранилищ снизится, но не значительно. Такими темпами хранить «черное золото» будет негде уже к середине июня. Что это означает? Какой будет цена на нефть? И можно ли избежать катастрофы на сырьевом рынке?

СПРОС НА НЕФТЬ УПАЛ НА 30%

- Апрель окажется самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности. Спрос упал со 100 млн до 70 - 80 млн баррелей в сутки, - рассказал на днях глава Минэнерго Александр Новак в интервью изданию «Газета.ру». - Никто не знает точно, потому что ежедневной статистики по объемам потребления нет. Это все - оценки, которые считаются по сокращению спроса на заправках, потреблению керосина в аэропортах, загрузке НПЗ. И даже нефтехимия начинает потреблять меньше нефти.

По мнению министра, в мае ситуация должна немного улучшиться, потому что некоторые страны уже начали снимать ограничения на передвижение людей. Тем не менее окончательно рынок сбалансируется лишь к концу года. По данным ОПЕК, на бензин и дизтопливо для автомобилей приходится 60% от общего потребления нефти в мире. И пока большинству людей запрещено покидать свои дома и пользоваться машинами, спрос расти явно не будет.

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ - НЕТ

Глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо в середине апреля говорил, что нефтехранилища в мире заполнены на 80%. Их общий объем - около 5 млрд баррелей. И если ничего не делать, то они заполнятся полностью к концу мая. И тогда останавливать производство придется всем.

В России хранить нефть вообще негде. Как подсчитала в конце марта крупнейшая консалтинговая компания в сфере энергетики IHS Markit, в нашей стране резервуаров хватит всего на 8 дней. Для сравнения, в Саудовской Аравии - 18 дней, в США - 30 дней. Есть, конечно, госрезерв, но он заполнен - и там держат всего два миллиона тонн. Это примерно 15 млн баррелей. То есть объем производства нашей страны за полтора дня. Как вспоминают в Институте энергетики и финансов, российские власти одно время думали создать нефтехранилища в пустотах солевых пластов. К примеру, в США так хранят 500 млн баррелей. Но потом от проекта решили отказаться.

МОЖЕТ, УСПЕЕМ ПОСТРОИТЬ БЫСТРО?

Во-первых, нефтехранилище - это не больница. Во-вторых, в России делать заначку из нефти на долгий срок бессмысленно, потому что нефть всегда можно добыть. Обычно хранилища строят те страны, которые зависят от импорта сырья. Чтобы на случай отмены поставок иметь запас на черный день. Для экспортеров вкладывать деньги в строительство больших хранилищ - растрата. Нефть как вода - плохо сжимается. Поэтому хранить более или менее значимый объем - накладно.

К примеру, хранилище на 100 тысяч тонн стоит больше миллиарда рублей. Плюс траты на содержание. Да и построить такой объект можно в лучшем случае за год.

- Строительство инфраструктуры - долгий процесс: проектирование, определение структуры финансирования, стройка и так далее занимают не один год. Я сомневаюсь в том, что сейчас можно рассматривать такую возможность в краткосрочной перспективе, но в целом на более длительном горизонте мы изучаем все варианты. Мы пока считаем, что меры по борьбе с пандемией принесут положительный эффект, страны начнут постепенно выходить с карантина, а спрос будет восстанавливаться, - считает Александр Новак.

По мнению большинства экспертов, нет смысла строить то, что с большой вероятностью потом не будет использоваться по назначению.

КОНСЕРВАЦИЯ - РУБЛЬ, РАЗМОРОЗКА - ДВА

При этом сокращение добычи более чем на 20% (это то, на что согласилась Россия) - тоже болезненный процесс. В нашей стране сложные месторождения. Чтобы законсервировать скважины, требуются и время, и немалые деньги. А чтобы разморозить добычу нефти на этом участке, придется тратить снова, да еще и вдвое больше. Просто закрутить вентиль и ждать, когда «черное золото» снова подорожает, в России не получится. Потери у нефтяных компаний будут очень большими.

- У нас действительно отличаются условия добычи. Они более сложные, чем у стран, например, Персидского залива. Есть особенности в технологиях сокращения добычи. Важно, чтобы мы не потеряли в будущем возможность наращивания потенциала. Сегодня в компаниях этот вопрос пытаются решить специалисты, связанные с геологией, технологиями, экономикой. Поставлена задача - обеспечить минимальные риски для восстановления в дальнейшем, - пояснил Александр Новак.

В идеале нефть можно оставить внутри страны, а просто не отправлять на экспорт. Но проблема в том, что хранить добытую нефть просто негде. Резервуаров мало, а другие способы не дадут большого эффекта. Хотя некоторый срок перебиться можно.

Способ № 1

ХРАНИМ В ТРУБАХ

К примеру, можно использовать нашу трубопроводную сеть. В течение месяца там может храниться до 10 млн тонн.

- Трубопроводы в России, в отличие от США и Саудовской Аравии, обладают некоторым ресурсом временного хранения нефти в случае необходимости, - заявил директор офиса продаж компании «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов в интервью «РИА Новости»

Самая протяженная в мире система магистральных трубопроводов сегодня принадлежит российской «Транснефти» - больше 70 тысяч километров. По расчетам Абрамова, в трубопроводах может храниться 10 млн тонн нефти. Это 70 млн баррелей. Или неделя производства нефти в нашей стране.

Способ № 2

ХРАНИМ В ЦИСТЕРНАХ

Развитые страны хранят избыточную нефть в океанских танкерах. По данным Reuters, в середине апреля объем нефти на крупных танкерах составил 160 млн баррелей. Ожидая разгрузки, они стоят в очереди возле крупных нефтеналивных портов. В России собственных танкеров почти нет. А имеющиеся уже заполнены нефтью. Как сообщил «Коммерсант», нефтяники рассматривают еще один способ - хранить нефтепродукты в железнодорожных цистернах. Это сравнительно дешевый способ.

По данным РЖД, в России есть 245 тысяч цистерн. Вместимость - 120 тонн. То есть 25 - 30 млн тонн. Или до 200 млн баррелей. Но проблема в том, что свободных цистерн не так много. Они активно используются для доставки топлива в разные регионы. Правда, в связи со снижением спроса на топливо, треть цистерн явно не будет использоваться. Значит, нефтяники смогут найти дополнительные резервуары для хранения бьющей фонтаном нефти.

По расчетам экспертов, остановка и перезапуск НПЗ дороже, чем затраты на аренду железнодорожных цистерн. Она стоит около тысячи рублей в сутки, в зависимости от модели. Но есть риск, что цены могут подняться. Как это случилось с фрахтом крупных танкеров, подорожавшим почти на порядок.

Способ № 3

ХРАНИМ В БАКАХ НАШИХ МАШИН

Половина заправок в России принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). То есть они и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают на своих АЗС. Доля независимых заправок сокращается с каждым годом. А объем продаж топлива на федеральных сетях заправок составляет 70%.

На нынешнее снижение спроса там отреагировали по-рыночному. Снизили цены на бензин. Точнее дают очень льготные условия. Скидки достигают 5 - 10%.

Так может, сделать еще проще? В течение мая можно наливать бензин россиянам абсолютно бесплатно. Это позволит убить сразу трех зайцев: сохранить объемы добычи нефти и переработки на НПЗ, поддержать людей в нынешнее сложное время и не разогнать инфляцию.

Судите сами, в России 52,4 млн автомобилей. Почти 85% из них - это легковые машины. Остальные - коммерческие авто, грузовики и автобусы. Даже если представить, что средний бак машины с учетом грузовых фур - это 100 литров, чтобы заполнить их полностью понадобится 5 млрд литров. На современных НПЗ из тонны нефти получается выжимать 700 литров бензина, значит потребуется 7,2 млрд литров - 7,2 млн тонн. В баррелях это 50 млн. Еще пять дней можно продержаться.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что российские автолюбители готовы предоставить баки своих автомобилей и свободные канистры для спасения отечественной нефтяной промышленности.

СПРАВКА «КП»

Резервуар для хранения нефти придумал российский инженер

Нефть обычно хранят в резервуарах. Хранилища расположены либо рядом с нефтеперерабатывающими заводами, либо в транспортных узлах, например морских портах. По сути, это перевалочные пункты, которые обеспечивают бесперебойность поставок потребителям. Обычно нефть хранится в цилиндрических резервуарах. Конструкцию еще в конце 19 века разработал российский инженер Владимир Шухов. Тот самый, который построил знаменитую телебашню на Шаболовке.

С 1877 года Шухов работал в Баку - на первых российских нефтепромыслах. Там он построил первый нефтепровод, первый резервуар и разработал технологию переработки нефти с использованием крекинга. При этом нефтехранилище - это не только резервуары, но и вся сопутствующая инфраструктура.