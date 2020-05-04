2020-05-04T12:06:36+03:00
Звезды

Телеведущий Соловьев: «Есть дом в Италии. И не один. У меня гигантский дом в Подмосковье»

Журналист объяснил, почему не построил особняк в Крыму
Роман ГОЛОВАНОВ
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Соловьев ответил злопыхателямСоловьев ответил злопыхателямФото: Евгения ГУСЕВА
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Откровенное интервью у телеведущего Владимира Соловьева взяла журналистка Тина Канделаки во время прямого эфира в Instagram. В ходе беседы он поделился, почему купил дом в Италии, а не в Крыму.

- Мне не нравится погода в Крыму. Мне не нравится инфраструктура Крыма. Я был последний раз в Крыму в 82-м году. И мне там не понравилось. Я и в Сочи был. Мне и там не понравилось. Алтай, Байкал — туда лететь далеко. С нашей работой невозможно. У меня гигантский дом в Подмосковье. Собственность гораздо дороже, чем в Италии. Зачем мне далеко забираться, если я не могу туда летать? - отметил он.

Соловьев объяснил, почему не скрывает свои дома.

- Почему я должен играться в человека, у которого ничего нет? - удивился телеведущий. - Я всю жизнь пашу. Всю жизнь плачу бешеные налоги. Помогаю много и мало про это рассказываю. Да, я купил дом в Италии. И что? Мне нравятся эти расследования. Если бы я летал и платил за проживание в гостинице — это нормально. А если я посчитал, что дешевле купить дом… Когда гигантскую семью вывозишь. Это уже отбилось много раз.

Соловьев рассказал, откуда у него на это деньги.

- Все 90-е занимался бизнесом. У меня были заводы на Филиппинах. Занимался бизнесом в Ирландии. Бизнес в Штатах. Заводы в России. Потом 2000-е. Я пахал не переставая. Ничего не скрывал. Все в открытом доступе. Я уже не говорю о телевизионной работе, - поделился журналист.

Под роликом набралось немало злобных комментариев. Соловьев ответил злопыхателям.

У нас не любят богатых людей другие богатые люди, которые скрывают свое богатство, - сказал «КП» Соловьев. - Навальный что ли бедный? Ха-ха-ха! Посмотрите, как он живет и что себе позволяет. Но они не могут отчитаться, откуда деньги. А народ — по-разному. Надо не любить неправедное богатство. Зарабатывать просто надо. И все. Много и тяжело работать. Да и зачем богатых любить? Любить и не любить — это другая категория. К негативным комментариям отношусь равнодушно. Я не червонец, чтобы всем нравиться. Не дай Бог, если начнутся сплошные позитивные комментарии. Значит, я умер и все стали вспоминать: «Помните, каким он парнем был!» Никого в России не любят так, как мертвых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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