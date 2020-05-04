В Италии начался второй этап выхода из карантина: на кладбище по алфавиту, прически только собакам и протесты

С утра пораньше мужу пришел привет от бухгалтера, то бишь, от коммерчиалиста. Мой муж — частный предприниматель, из каких состоит половина Италии. В середине мая предстоит обычная для этого периода выплата государству НДС, выплаты в пенсионный, ну и по мелочи.

- Но ведь обещали все сдвинуть в связи с карантином? - удивляюсь я. Ведь только НДС — это больше двух тысяч евро вынь да положь, около тысячи — пенсионные. А недавно пришли счета на свет-воду-газ, с пометкой оплатить в течение двух недель.

- Они хитрые же! - говорит муж. - Не всем сдвигают, а только тем, у кого в первый триместр года было снижение дохода на треть. А ни у кого снижения не может быть, потому что в начале года все еще нормально работали, еще не было карантина, плюс выплаты премий за год в компаниях.

Ага, а в соцсети циркулируют таблички, где сравнивают Европу с Россией и пишут, мол, у нас тут в Европе забота о людях, налоговые каникулы, да еще денег дают, а в России, мол, ничего подобного. Не знаю, как в России, а у нас в Италии по сути работать всем запретили, зарабатывать запретили, дали 600 евро, ни в чем себе не отказывай, но выплаты делай по плану. Единственное, все-таки сдвинули ипотеку на три месяца. Но два месяца карантин уже длится, и продлится еще месяц. И сколько нужно на восстановление прежних доходов?

В Италии с 4 мая началась вторая фаза (или этап) выхода из карантина. Итальянцы ее ждали как манны небесной. Но выйти на работу, оказалось, разрешено только рабочим крупных производств и строителям. Остальных по сути закрыли еще на месяц до 1 июня, причем с оговоркой, что посмотрим, мол, на ваше поведение. Будете заражаться и болеть, опять нафиг закроем.

После объявления премьер-министра частники начали так громко возмущаться, что по стране прокатилась волна протестов. В Падуе парикмахеры одного салона пристегнули себя цепями к своей парикмахерской, с масками, с соблюдением дистанции, с требованием разрешить им работу, что у них расходов 20 тысяч евро уже, а доходов ноль, и что они готовы обеспечить полную безопасность, экипироваться как космонавты, лишь бы работать. Как ни странно, с 4 мая только собачьим стилистам можно открыться, тем, кто стрижет собак. А человеческим — нельзя!

- Я весь зарос! - говорит через забор Люка, наш друг. Он проезжает на велосипеде мимо нашего садика, и всегда останавливается перекинуться парой слов. Оказалось, у него теперь роскошные седые кудри. Раньше стригся коротко и подкрашивал волосы. - Еще месяц ждать! Аж до 1 июня! Кошмар! Собакам можно стричься, а мне нельзя! Мои права нарушают!

- Тебе идет! - смеюсь я. - Шикарная грива!

- А ты иди к собачьему стилисту! - подсказывает лайфхак мой муж.

Попытки итальянцев собраться для выражения протеста на площадях быстро пресекли силами полиции, мол, нельзя собираться, Не больше 15 человек можно собраться только на похороны, а у вас никто не умер. Итальянцы кричат, что умерла экономика. И что это не протесты, а похороны, и каждый оплакивает свою экономику.

НА КЛАДБИЩЕ - ПО АЛФАВИТУ

12 мая у нас в семье грустная годовщина — пять лет со смерти моей свекрови. Но муж не может пойти в этот день и принести своей маме цветы на могилу. Только 14-го, лишь в этот день можно пойти тем, у кого фамилия начинается на букву «С». А у меня на «О», мне можно 13-го. Люке не повезло, у него вообще на «V», только в конце месяца. До этого все кладбища были закрыты. При том, что в принципе на кладбищах толп не бывает. Даже по большим праздникам. Но почему-то именно на них сделали такой акцент.

Абсурда хватает. Вот наш друг Джорджио, у него трикотажная фабрика, на которой выпускают свои футболки все передовые люкс-бренды Италии - «Луи Виттон», «Ролекс», «Прада» и прочие. Когда начался карантин, то фабрика встала, модные дома приостановили выпуски коллекций. И тогда фабрика Джоржио начала шить маски для штаба гражданской обороны бесплатно. Отшили полторы тысячи, передали органам, и готовы были сшить еще 20 тысяч, чтобы раздать населению. Но из штаба сказали, что сначала должен префект их посетить, дать им разрешение.

Митинг торговцев проходит на площади Святого МаркаФото: REUTERS

Прошло уже два месяца, но никакого префекта никто так и не видел. А он готов был делать это бесплатно! Похожая ситуация и с фабрикой граппы, которую продает мой муж. Она лидер на рынке алкоголя. И в еще в начале они сразу перепрофилировались и стали производить дезинфектанты в помощь госпиталям и санитарной системе. Тоже на благотворительной основе. А сейчас, когда есть огромный спрос у их непосредственных клиентов — баров-ресторанов-магазинов, им сказали, что производство должна одобрить префектура. И тоже пока молчок.

Кстати, транспортная система Италии с 4 мая начала работать. В метро и автобусах на сиденья и на пол нанесены метки дистанции, на остановках заходит проверяющий и считает, чтобы было не больше 16 человек в помещении. Между регионами передвигаться нельзя, а из своих коммун или районов можно выходить только по заполненной бумажке и с доказанной необходимостью. Но по своему району и коммуне теперь можно гулять, бегать ходить, скакать, что угодно, главное быть в маске.

МАФИЯ И МИГРАНТЫ ТОРЖЕСТВУЮТ

Пока население сидит по домам в страхе заразиться и умереть, и все новости на всех каналах посвящены только теме коронавируса, тем временем под шумок на итальянские берега высаживаются старые знакомые — мигранты из Африки, причем в огромном количестве, уже больше трех тысяч. Год назад высадилось в этот период около 700. И тогда по этому поводу итальянцы шумели, уже тогда это были большие цифры. Причем они же не просто высаживаются, а попадают на содержание государства, им дают жилье, и они вообще спокойно передвигаются по Италии. Полицейские и раньше словно не видели их, не штрафовали. Даже бомжей штрафовали, а темнокожие ходили по улицам, словно привилегированные невидимки.

И скандалят на эту тему только оппозиционные партии, за что их обвиняют в популизме и наборе дешевой популярности. Вторая странная и шокирующая вещь — в апреле из тюрем выпустили 41 босса мафиозных кланов. И никто во власти не берет на себя ответственность за это, никак не комментируют. Чтобы их поймать и засадить когда-то, погибло немало полицейских. А сейчас вдовы тех героев в шоке от такой несправедливости и в страхе. Это все тоже подогревает недовольство итальянцев, которые не могут даже пойти на площадь, чтобы выразить свой протест. Словно бы зажатые в угол, они начали предпринимать бессмысленные действия. В разных городах итальянцы начали подавать иски к правительству, к местным властям о нарушении прав человека. Суды пока закрыты, и эти судебные разбирательства наверняка потом затянутся на годы и десятилетия. Тут и в мирное-то время любой мелкий судебный спор длится веками. Но видимо, это такой способ делать хоть что-то, хоть как-то реагировать на происходящий абсурд.