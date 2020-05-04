Главный вопрос эпохи коронавируса: можно ли подстегнуть иммунитет, чтобы не бояться инфекции

Когда в стране прибавляется по 9 – 10 тысяч заразившихся COVID, тех, кто не попал в медицинскую статистику заботит: можно ли как-то усилить, укрепить иммунитет. Чтобы инфекция имела меньше шансов попасть в наш организм. Ведь до появления вакцины и лекарства пока далековато, а насколько тяжелой окажется болезнь заранее не предугадаешь. Остается уповать на силы собственного организма, «вывезут» ли они. Может, им можноо как-то помочь? С этими вопросами мы обратились к доктору медицинских наук, врачу терапевту-иммунологу Владиславу Жемчугову.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Фото: facebook.com/vladislav.zhemchugov

- Можно ли увеличить, усилить иммунитет человека?

- Отличный вопрос. «Подстегнуть иммунку»… Потенциал иммунной системы дан нам от рождения. Он определяется генами в первую очередь, то есть родителями. И дальше он только расходуется.

Заболел человек чем-то очень противным, каким-нибудь туберкулезом – вот идет расход иммунной системы. Хеликобактер поселился в желудке – значит, тоже идет расход, то есть трата потенциала иммунной системы. Отсюда очень важный вывод, что повысить иммунитет по отношению к рожденному нельзя, но можно освободить свободные мощности и вернуть его к исходно высокому состоянию, определяемому геномом, своей ДНК. Как это сделать? Вылечить те хронические заболевания, что человек приобрел. Или бросить курить, или бросить пить, или начать бегать, плавать, контрастный душ принимать. Все эти вещи помогут вернуть иммунную систему к исходному состоянию, насколько возможно.

- А как вы относитесь к иммуномодуляторам? Всем, особенно детям, прописывают.

- На каком-то этапе могут повысить иммунный ответ организма иммуностимуляторы. По большей части это адаптогены - женьшень, элеутерококк. Они повышают уровень реакции зрения, слуха, повышают давление, адреналин иногда выбрасывается. То есть это функция повышения физического потенциала человека, в том числе иммунной системы. Но есть также реальные иммуностимуляторы, которые повышают уровень защиты. Например, есть у нас 10 мышек, мы некую инъекцию им сделали, заразили смертельной дозой смертельного микроба. А они выжили, в отличие от тех, которым ничего этого не вводили (те все умерли). У них повысился уровень реагирования на конкретную инфекцию.

- Чем-то вакцинацию напоминает

- Нет. Вакцина формирует иммунитет длительный. А это экстренная профилактика. Но есть и иммунодепрессанты, конечно. Их больше. Это глюкокортикоидные гормоны, самые сильные иммунодепрессанты, тоже природного происхождения. Они концентрируют все силы за счет отсечения не жизненно важных функций на какой-то момент борьбы.

На самом деле, в наших руках помочь своей иммунной системе. Не побоюсь показаться банальным – нужно вести здоровый образ жизни. Регулярно проходить диспансеризацию – причем не формально, а с вниманием к деталям. И второе, очень важное. Любому человеку хочу пожелать личного доктора. Чтобы у каждого был личный доктор, которому он может позвонить по любому вопросу, начиная от беременности и заканчивая простудой.

- Мне симпатична эта идея. Но разве может семейный доктор совместить знания акушера-гинеколога со знаниями терапевта, ортопеда, хирурга?

- Вся история медицины к этому сводилась. Были понятия: земский доктор, участковый доктор сельский. Я вырос в семье таких докторов, поэтому знаю, о чем говорю и очень хорошо. И если такой специалист еще себя в таком порядке и воспитывает, как такой доктор, который видит человека целиком, то ему легко работать. Он может поставить любой диагноз, не посылая человека по длинной цепочке специалистов.

Узкая специализация врачей дошла до идиотического предела, и люди мучаются с диагнозами. От этого почти все конфликты сейчас. Врач с системным подходом, земский, участковый, домашний, семейный, назовите, как хотите, видит человека целиком. Он следит за процессом, и в каких-то ситуациях, конечно, отправляет к специалистам. Он не будет переломы лечить и т.д. Но он будет идти, как хороший адвокат, и следить, чтобы с его пациентом все было хорошо.

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