Глава комиссии ОПРФ по СМИ: В России нужно ужесточить ответственность за распространение фейков

На прошлой неделе ряд оппозиционных СМИ приписали спикеру МИД РФ Марии Захаровой сразу несколько выдуманных цитат. Эту дезу «КП» подробно разбирала ранее.

Но проблема куда шире: вместе с пандемией COVID-19 Россию накрыла целая волна вбросов. По соцсетям циркулируют прямо-таки колонии медиа-вирусов: «на самом деле погибших в 5 (50, 500) раз больше, мне подруга шепнула» — и так далее.

Что же делать? Об этом «КП» рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций — Александр Малькевич. В своём блоге он разоблачил уже свыше 120 фейков о коронавирусе из блогов и соцсетей.

— Вы наблюдали за скандалом с искажением слов Захаровой почти в прямом эфире. Может, со стороны «альтернативных медиа» это просто ошибка?

— Нет, перед нами, конечно, сознательный вброс и фейк. Те, кто этим занимались — Навальный, Ходорковский — настоящие профессионалы по части распространения «специальной информации». Говорил и говорю: посмотрите, как элементарно и легко сейчас делается деза. Для фейковой новости уже не требуется никаких видео- или аудио-подтверждений, даже тратить время на фотомонтаж больше не надо. Просто берёшь — и говоришь: «А вы знаете, вчера чиновник Иван Иванов призвал истребить всех людей старше 65 лет, потому что они и так умрут от коронавируса». Всё! У пользователей соцсетей и даже некоторых СМИ (вроде тех, что вписались в «погромную кампанию» против Захаровой) абсолютно утрачены навыки критического восприятия информации, элементарной проверки фактов.

— Так, может быть, реагировать? Вот есть ОБСЕ, есть официальный представитель этой организации по вопросам свободы СМИ — Арлем Дезир…

— Это абсолютно бесполезная инстанция. Они всё время «выражают озабоченность» с твиттером наперевес, пишут там: «Мы встревожены». Никаких реальных шагов, например, когда Эстония попыталась репрессировать местное представительство российского информагентства Sputnik, или когда британские СМИ клепали дезы о вине России в деле Скрипалей — они не предприняли.

— И что же всё-таки можно сделать с пандемией фейков?

— В России уже 15 лет действует «Общественная коллегия по жалобам на прессу» — которая, по идее, должна заниматься такими вещами. Но я сильно сомневаюсь в её эффективности. Даже если вынесет она какое-нибудь «общественное порицание» — что дальше? Нет, требуются более серьёзные меры.

Когда закончится эпидемия коронавируса, нужно пересматривать законодательство по борьбе с клеветой и фейками. В пользу ужесточения. Например, недавно Верховный Суд РФ вынес определение: люди могут уйти от ответственности, если «злой умысел» в распространении фейка не доказан. Получается, опубликовал ты дезу, что «коронавирус вызывают вышки 5G» (кстати, кое-где есть случаи, когда люди после таких «новостей» реально громили антенны сотовой связи). А потом говоришь: я же не знал, что сведения ложные, просто взял и репостнул… Сейчас, к сожалению, продолжается информационная война. И нам нужны «линии обороны», адекватные ситуации.

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