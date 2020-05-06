Андрей Картаполов: Вера формирует дух победителя

Там, где остановили фашистов

- Андрей Валерьевич, Вы помните, как родилась идея создания храма?

- Мы сидели у министра обороны, и он говорит: «Приближается 75-я годовщина Победы и надо в честь этой даты придумать что-то новое, чего еще не было. Может быть храм? Главный храм Вооруженных сил, в ознаменование Великой Победы советского народа». Ведь действительно на Руси была традиция - ставить храмы в честь какого-то большого события. И уж конечно всегда возводили храмы в ознаменование воинских побед. После 1917 года традиция была временно утрачена. С 1991 года пришло другое время, но эта идея должна была созреть в сознании. И очень хорошо, что как раз на 75-ю годовщину у Сергея Кужугетовича она сформировалась.

- На Руси, правда, от замысла до воплощения проходило гораздо больше времени. Да и в современной России, чего греха таить. А тут прям стахановские темпы, учитывая, что храм возводится на добровольные пожертвования…

- Во-первых, очень много людей откликнулось, захотело внести свой вклад в благое дело. Мир стал современным, другие технологии, другие материалы и даже другие способы и возможности по сбору пожертвований. Военно-строительный комплекс на сегодняшний день, по моему глубокому убеждению, - это самая мощная и умелая строительная организация в стране, а может и не только. Она наработала много подходов к созданию различных объектов. Тем более, что при создании храма использовано очень много не только новых материалов, но и уникальных инженерных решений. И все это вкупе позволило уложиться в те сроки, которые были определены. Я абсолютно убежден, что 9 мая храм будет полностью готов, как и все, что входит в его прихрамовый комплекс, и музей «Дорога памяти», и многое другое.

- Почему именно это место?

- Именно там остановили немцев в декабре 41-ого года, для них это был последний рубеж, с которого они планировали сделать последний рывок и войти в Москву. Там их не пустили. И оттуда их погнали обратно. То есть это та черта, дальше которой гитлеровцы не прошли. Не случайно там находятся и военные музеи, и комплекс «Партизанская деревня» - само место располагает к патриотическому воспитанию.

Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей КартаполовФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для человека военного вообще вера важна?

- Она важна для любого человека, вера формирует у личности дух, в том числе – дух победителя. Конечно надо верить в победу, силу своего оружия, талант командира, верность товарища… Но каждый человек, особенно на войне, верит в то, что позволит ему остаться в живых и выполнить задачу. Я вам серьезно могу сказать, что на войне нет атеистов. Есть те, которые не признаются, что они чему-то или кому-то молятся. И сегодня мы возрождаем традицию, потому что в русской армии сила духа являлась определяющей. Воин должен верить – в правоту своего дела, в то, что даже если он погибнет, и для себя, и для всех окружающих он будет героем. Жизнь каждого человека бесценна, но если ее приходится отдавать, надо это делать ради чего-то очень высокого и важного. Чем является свобода и независимость нашей Родины – Матушки-России.

На Руси была традиция - ставить храмы в честь какого-то большого событияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строили всей страной

- Если посмотреть на историю создания храма, ощущение, что его делала вся страна. Фрески – в одном месте, витражи – в другом, где-то создавались барельефы, где-то отливались колокола…

- Ведь храмы всегда создавались соборно. Эта идея почти моментально распространилась и проникла в сознание очень большого количества людей. И ведь и помогали, и создавали, и строили тоже по-разному. Кто-то вносил пожертвования в виде денег, кто-то закупал материалы, кто-то отливал колокола, а затем передавал их для храма, кто-то предоставил краны, огромные «махины» стотонные, которые поднимали колокола, купола, другие сооружения - абсолютно бесплатно. Плюс для внутренних интерьеров, для церковного убранства, для росписи была собрана уникальная команда лучших российских мастеров. Их возглавил художник и скульптор с мировым именем Даши Намдаков - главный художник храма. Росписями занимался Василий Нестеренко, барельефами - Салават Щербаков...

Вера формирует дух победителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Получился абсолютно цельный образ результата труда большого коллектива. Верховный Главнокомандующий не остался в стороне. На средства Владимира Путина была создана главная икона храма с уникальным киотом. Сама икона написана на досках из лафета пушки 1710 года. И в киоте использовано очень много исторических материалов. Образ уже облетел практически все гарнизоны, воинской части, соединения нашей страны, побывал на всех зарубежных военных базах. Путь, который проделала икона, превышает длину экватора, то есть она больше 41 000 километров пропутешествовала.

- В самом храме ведь тоже много символов, связанных с нашей ратной историей. Одни ступени, отлитые из трофейного фашистского оружия, чего стоят.

- И многие идеи подсказывал лично министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу. Все решения мы ему докладывали, представляли, утверждали у него, поэтому и символизм такой. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (символизирует год победы). Высота колокольни - 75 метров (годовщина Победы, в которую построен храм). А высота остальных куполов 14 метров 18 сантиметров (1418 дней шла война). Там практически каждый сантиметр поверхности, каждый квадратный сантиметр росписи абсолютно символичен. В храме нет повторяющихся элементов. Там показана роль советской армии в разгроме гитлеровской Германии. И там же отражена и современная российская армия.

сли посмотреть на историю создания храма, ощущение, что его делала вся странаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорога памяти

- Раньше такого не было.

- А сейчас это будет. Плюс мультимедийный комплекс «Дорога памяти» - он тоже не имеет аналогов. Дело даже не в том, что его длина - 1418 шагов и что там каждый день войны абсолютно понятен - перечислены главные события этого дня. Но самое главное в том, что в комплексе «Река времени» будут собраны все участники Великой Отечественной войны. На сегодняшний день туда собрана и обработана информация на 33005105 человек, и эта цифра - не окончательная.

Обычные россияне создавали эту базу данных, присылая информацию о своих родственниках. На каждого этого человека есть имя, отчество, год рождения, год призыва, где он воевал, чем награжден. Плюс 4805456 фотографий, то есть мы можем увидеть лица этих людей. Знаете, вот мы многое учили об истории великих побед, но мы же никогда не видели лиц, к примеру, ратников Александра Невского на Ледовом побоище. Только картины - как их себе представлял художник. Да мы имен-то их не знали. Александра Ярославича знали, ну князь и еще пару бояр. То же самое касается Куликова поля и Дмитрия Донского, суворовских гренадер, кутузовских драгун и многих других. Но лица героев Великой Отечественной мы можем увидеть. И мы этой работой будем продолжать заниматься, эти люди достойны того, чтобы о них помнили в веках. Более 42 тысяч писем фронтовых собрали. Даже если нет фотографий, эти строчки откроют нам душу человека. Скупые предложения иной раз говорят о фронтовике больше, чем его глаза на снимке.

На прихрамовой территории создается духовно-просветительский центрФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы сами участвовали в этой акции?

- Конечно. Отправил данные на родного деда – Картаполова Леонида Макаровича. Он – сержант, артиллерист, награжден орденом Отечественной войны. Закончил войну в Китае в сентябре 1945 года. Другой дед числился пропавшим без вести, но я нашел его. Он в 1943 году попал в плен и умер в концлагере в апреле 1945 года, не дожив нескольких дней до освобождения. Информацию на двоюродных дедов отправил.

- В «Дороге памяти» будут залы, посвященные знаковым событиям и этапам войны…

- И работа над ними сейчас идет, причем разные идеи рождаются прямо по ходу. И претворяются в жизнь без всякой бюрократии. В одном из залов на путях стоит платформа со станками. Буквально вчера там общались: «А чем пахнет железная дорога? Шпалами, креозотом. А давайте добавим запах». Чтобы люди чувствовали и переходя из зала в зал, для них все время что-то будет меняться. Где-то музыка, где-то специфический звук или шум, где-то движение воздуха. Музей должен быть живым, меняться…

Сталин – это наша история

- Меняется и церковное зодчество. Сейчас некоторые критикуют новые подходы – витражи с орденами, на которых изображены серп и молот, фрески со Сталиным…

- Это же наша история! А Петр I не преследовал раскольников, которые были подданными его Империи? Многие другие государи, изображаемые на церковных фресках, были далеко не ангелами. А некоторые – наоборот канонизированы. Иосиф Виссарионович – это наш Верховный Главнокомандующий, Председатель Совета народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию в общем-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать? Мы сами разберемся, кого нам чтить, кого изображать на фресках. Они сносят памятники победителям, потому что боятся исторической правды, боятся мертвых советских маршалов и солдат. При этом понимают, как подло поступают. И как велик подвиг бойцов и командиров, которые легли за то, чтобы они сейчас жили. Их мучает стыд своей несостоятельности, поэтому они воюют с памятниками. Мы не будем этого делать. Мы – великий народ. И имеем право чтить своих героев.

КСТАТИ Минобороны подготовит сестер милосердия

На прихрамовой территории создается духовно-просветительский центр.

- Впервые в современной истории создается школа военного духовенства, школа сестер и братьев милосердия, - рассказал Андрей Картаполов. - Это современный комплекс, где созданы все условия для обучения и для проживания. Потом будут уходить в вооруженные силы, чтобы применить свои навыки на практике. Мы хотим чтобы туда появился конкурс, чтобы люди стремились туда попасть, как сейчас – в наши довузовские учебные заведения, военные училища. Это должен быть знак отличия – я закончил школу военного духовенства или школу сестер милосердия при Минобороны. Это говорит о наличии глубокой духовности, широких знаний и высочайших моральных качеств.

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