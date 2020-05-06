Секретная группа ученых и миллиардеров разрабатывает глобальную программу борьбы с коронавирусом

Эту сенсационную новость выдала не какая-то бульварная пресса, а серьезное деловое издание The Wall Street Journal.

НА УРОВНЕ «АТОМНОГО ПРОЕКТА»

Группу «Scientists to Stop Covid-19» («Ученые против Covid-19») организовал 33-летний Том Кэхилл. Врач по профессии, однажды он понял, что больше пользы принесет, если вместо лечения больных займется инвестированием в перспективные проекты медицины, биологии. С помощью влиятельных финансистов создал собственный фонд Newpath Partners в $125 млн. В марте Том решил объединить лучшие мозги и деньги для борьбы с пандемией.

Ученые называют свою работу «Манхэттенский проект эпохи изоляции». Первый сверхсекретный Манхэттенский проект, напомню, возник за океаном в 1942 г. Ядерный. Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк», сброшенные в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки – его детище. Ядерное оружие стало новой эрой в истории человечества. Согласитесь, победа над Covid-19 тоже изменит современный мир, охваченный сегодня паникой.

В группу Кэхилла входят ведущие ученые Штатов: химики-биологи, иммунобиолог, нейробиолог, хронобиолог, онколог, гастроэнтеролог, эпидемиолог и ядерщик. The Wall Street Journal вычислил одного из них. Генетик Майкл Росбаш, завкафедрой нейробиологии в Университете Брандейса. «Нет сомнений, что я наименее квалифицированный из них», - отозвался он о коллегах по «Манхэттен-2».

Я изучил послужной список скромного ученого. Росбаш, на минуточку, лауреат Нобелевской премии по медицине 2017 года за открытие молекулярных механизмов, управляющих циркадным ритмом. Встроенными «биологическими часами», которые регулируют сон и бодрствование, активность и отдых, уровни гормонов, температуру тела и другие важные функции нашего организма. Росбаш идентифицировал гены и белки, участвующие в регулировании этих «часов». Другой плюс в карму профессора – он более четверти века изучает рибонуклеиновую кислоту (РНК). Виновник нынешней пандемии, как и другие коронавирусы, относится к РНК-содержащим вирусам. Их генетическая информация закодирована в РНК.

Так что профессор очень даже в теме. И если он называет себя «наименее квалифицированным» в группе, то можно представить уровень его коллег, объявивших войну Covid-19.

Они определили два десятка компаний, с которыми стоит сотрудничать для победы над пандемией. И «на берегу» договорились продать акции этих фирм (если у кого имеются), чтобы не было затем обвинений, подозрений в коррупции. Один из ученых не захотел избавляться от акций. Его попросили «на выход».

Ученые называют свою работу «Манхэттенский проект эпохи изоляции».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

Возможно, группа потому и секретная, чтобы исследователей не доставали с выгодными предложениями фармацевты. Но вы ошибаетесь, если думаете, что члены нового «Манхэттена» круглыми сутками сидят сейчас в своих лабораториях и колдуют над панацеями от коварного коронавируса. Времени на создание собственных эликсиров у них просто нет. Надо спасать человечество, извиняюсь за пафосную фразу. Но это действительно так. Возбудитель Covid-19 мутирует, ставит медиков, биологов, вирусологов в тупик. Иммунитета против новой инфекции у населения нет. Протоколов лечения тоже. И загадок все больше. Например, считалось, что главная мишень SARS-CoV-2 - пожилые люди. Теперь все чаще болеют молодые. Неизвестны его истинная летальность, частота бессимптомного носительства, стабильность в окружающей среде, зависимость эффективности передачи от погоды и много чего еще. В отличие от гриппа, прочих ОРЗ, новую болезнь можно выявить только с помощью лабораторных тестов. А они зачастую оставляют желать лучшего. Сейчас пошли научные гипотезы о второй, более смертельной волне, которая накроет планету осенью. О ней говорят эксперты ВОЗ, академики. Но будет ли она на самом деле, никто точно не знает. Короче, ужас, ужас, ужас…

Вот и хватаются врачи всего мира, как за соломинку, за разные методы, препараты. А вдруг помогут? В список потенциальных, подчеркиваю, средств для лечения Covid-19 входят лекарства от СПИДа, малярии, Эболы, гриппа, изжоги, артрита и т.д. Переливают больным плазму крови людей, перенесших эту болезнь. Даже откровенные «фуфломицины» поднимались на щит благодаря иным дельцам от фармацевтики, имеющим «завязки» в верхах. Не говорю уж про имбирь, чеснок, соду и т.д. Сейчас в мире апробируется более 150 препаратов против коронавируса. Большинство - уже существующие. Медики выясняют, могут ли они воздействовать на вирус. В списке Минздрава РФ - 13 возможных лекарств для лечения новой инфекции.

Но ни одного официально зарегистрированного лекарства от Covid-19, увы, сегодня в мире нет!

Поэтому главной задачей группы на старте было изучить сотни научных работ о SARS-CoV-2 по всему миру, выбрать перспективные методы борьбы с ним, препараты, подчас нестандартные, отсеять сомнительные. Каждый член группы просматривал до 20 документов в день.

Израильские ученые близки к разработке вакцины от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ДОН МАФИИ PayPal»

Группа подготовила первый конфиденциальный 17-страничный доклад. Но…

«Манхэттен-1» был официальным проектом, пусть и чрезвычайно секретным. Его возглавляли знаменитый физик, «отец атомной бомбы» Джулиус Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс. Он обошелся правительству США почти в $2 миллиарда ($22 млрд по современному курсу бакса.)

«Манхэттен-2» - структура неформальная, частная инициатива Тома Кэхилла. В Штатах есть государственные органы, призванные бороться с пандемией. Самозваный конкурент бюрократам обычно не нужен. «Мы сами с усами!» Но Том знал, на что шел. Он рассчитывал на свой главный актив - знакомых инвесторов со связями на самом верху. Среди них миллиардеры Питер Тиль, Джим Палотта и Майкл Милкен. Особо отмечу Тиля, постоянного члена Бильдербергского клуба, который ряд конспирологов называет тайным мировым правительством.

Впрочем, в Штатах Питер больше известен под кличкой «Дон мафии PayPal». В ней примерно 220 «штыков». Что за мафия? В 1990-х Тиль основал знаменитую платежную систему PayPal, которую позже выгодно перепродал за $1,5 млрд. Члены команды вслед за Доном покинули компанию, инвестировав вырученные деньги в другие проекты. «Мафиози из PayPal» создали такие крутые фирмы, как YouTube, LinkedIn, Yelp,Yammer, Tesla Motors , SpaceX… Да-да, Илон Маск – тоже из «мафии» Тиля. Эти ребята повсюду в Силиконовой долине. Сам Питер был первым инвестором Цукерберга, вложив полмиллиона баксов в никому неизвестный тогда Facebook. Вошел в совет директоров. Есть у него и собственная компания Palantir. Она разрабатывает ПО для спецслужб США, Пентагона, корпоративных заказчиков. Оценивается в $20 млрд. А еще Питер активно инвестирует в телемедицину, биотехнические стартапы, некоммерческие организации, занимающиеся проблемами долголетия и бессмертия. Сам, кстати, ведет активный образ жизни, бегает, полностью отказался от сахара, хлеба, фастфуда, но не от красного сухого вина… Тиль – один из немногих «авторитетов» Силиконовой долины, финансово поддержавший в 2016 году Трампа на президентских выборах.

Неудивительно, что доклад попал прямиком в Белый дом, в руки вице-президента Майкла Пенса, официально возглавляющего штаб по борьбе с коронавирусом.

В числе лоббистов «Манхэттен-2» и руководитель одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group Дэвид Соломон. Он передал доклад министру финансов США Стивену Мнучину.

Усилия лоббистов не пропали даром. «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Департамент по делам ветеранов уже реализовали некоторые рекомендации, такие, как сокращение производственных норм и требований к определенным лекарственным средствам для борьбы с коронавирусом, - пишет The Wall Street Journal. - Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз сообщил, что согласен с большинством рекомендаций, содержащихся в докладе.»

Согласен, похоже, и сам Трамп.

ЛЕКАРСТВО РАЗДОРА СПАСЕТ МИР?

Одна из главных рекомендаций «Манхэттен-2» - лечить пациентов мощными препаратами, ранее использовавшимися против лихорадки Эбола, но в других концентрациях. Так вот, на днях президент США потребовал как можно скорее официально одобрить американский Remdesivir. Калифорнийская компания Gilead Sciences как раз и разработала его в 2015 году для лечения Эболы, ряда других опасных геморрагических лихорадок, коронавирусов MERS-CoV, SARS-CoV и иных РНК-вирусов. Воздействуя на РНК, лекарство подавляет способность вируса к размножению внутри организма человека. Напомню, что нобелевский лауреат по медицине Майкл Росбаш, член «Манхэттена-2» - большой специалист по этой самой РНК!

Калифорнийская фирма получила патент на экспериментальное лекарство до 2038 г. Однако в начале февраля появилась новость, что ученые из Уханьского института вирусологии (того самого, откуда вроде бы и пошла пандемия!) подали заявку на патент на коммерческое использование Remdesivirа для борьбы с новым коронавирусом. Признаюсь, меня это рассмешило. Да знают ли уханьцы, на кого руку подняли?! За Gilead стоят очень большие люди. Прежде фирму возглавлял Дональд Рамсфелд, один из создателей доктрины «Новый американский век», дважды министр обороны США, член Бильдербергского, Богемского и других международных элитных клубов, институтов.

Как я и предполагал, с патентом у китайцев не срослось. Видимо, действуя по принципу «Не доставайся же ты никому!», они объявили, что клинические испытания препарата провалились. Даже вывесили сообщение на сайте ВОЗ. Но оно провисело недолго. Китайские испытания признали некорректными. Зато в экспериментальном режиме его разрешили использовать в Чехии. По оценке чешских врачей лекарство значительно улучшает состояние пациента, облегчает симптомы и ускоряет выздоровление. Об ускорении выздоровлении на 31% по сравнению с контрольной группой больных в ходе испытаний в Штатах сообщил на днях директор Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. И смертность ниже.

Фирма Gilead продолжает клинические исследования. Обещая выдать более полную информацию в конце мая. Если все пройдет успешно, Remdesivir станет первым официальным лекарством от COVID-19.

А что же антималярийный препарат, который еще недавно, с подачи одного испанского ученого, активно рекламировал Трамп? Группа «Манхэттен-2» упомянула его в докладе вскользь. Поскольку для подтверждения эффективности, дозировки, безопасности препарата требуется еще много исследований. Недаром Трамп охладел к этому лекарству, переключившись на Remdesivir.

Ведутся исследования самых перспективных лекарственных средств против Covid-19.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Наиболее перспективными для борьбы с пандемией ученые «Манхэттен-2» считают лекарства на основе моноклональных антител, которые прикрепляются к вирусу и обезвреживают его.

Моноклональные антитела называют новейшим достижением современной медицины для лечения тяжелых заболеваний: онкологических, аутоиммунных, системных, сердечно-сосудистых, ряда инфекционных... Кстати, в официальном списке Минздрава РФ возможных лекарств для лечения новой инфекции есть одно из этой группы, использующееся для борьбы с рядом тяжелых недугов.

В понедельник пришла новость из Израиля, вселяющая надежду. «Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что во время визита в Израильский институт биологических исследований ему представили значительное достижение в поиске средства от коронавируса, - пишет издание "Едиот Ахронот". - Речь идет о моноклональном антителе, которое атакует вирус и может его нейтрализовать в теле пациента.»

Стадия разработки лекарства прошла. Израильтяне собираются запатентовать его и договориться с международными фармкомпаниями о промышленном производстве.

Хочется верить, что все у них получится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

+Всемирная организация здравоохранения ведет клиническое исследование «Солидарность» самых перспективных лекарственных средств против Covid-19.

+Британия проводит клиническое исследование «Восстановление», крупнейшее в мире. В нем участвует свыше 5 тысяч добровольцев.

+23 апреля Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования в 17 медицинских организациях 6 регионов России противовирусного японского препарата фавипиравир. Его тестируют против COVID-19 еще в нескольких странах.

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