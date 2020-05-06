Солдатские трофеи: что фронтовики везли из Германии в 1945-м

Во многих семьях, кто дождался в 1945 году возвращения своих мужчин с фронта, до сих пор хранятся «сувениры» Второй мировой войны. Немецкая бритва, серебряная ложка, губная гармошка, зажигалка… Солдаты Красной Армии их десятками и даже сотнями тысяч привозили из Германии. Так какие трофеи были популярны и ценились прежде всего у советских бойцов?

Откуда брались трофеи

Прежде чем переходить к списку вещей, стоит четко понимать, откуда солдаты брали их. Нет, это не был грабеж. Бывали, конечно, случаи мародерства, и расстрелы за них в РККА тоже были. Но основные доехавшие до СССР трофеи банально покупались на толкучках или выдавались солдатам и офицерам на специальных трофейных складах в качестве поощрений.

Советский солдат на немецких рынках считался лучшим покупателем - денег у дошедших до Берлина фронтовиков было достаточно, одно время им выдавалось двойное довольствие и в рублях и немецких марках, а также выплачивались задолженности за прошлые годы. Офицеры получали даже деньги для найма прислуги. Плюс пайки и табак – тоже ценная валюта того времени.

Крупногабаритные трофеи, такие как мебель, машины, музыкальные инструменты, ковры, картины вывозились централизованно эшелонами на специальные склады в центральные города СССР. Уже оттуда они распределялись по высшим армейским и партийным чинам. Но в руководстве страны понимали, что и солдаты, и младшие офицеры будут брать свои трофеи.

Для того, чтобы армия не обрастала барахлом, в декабре 1944 года командование разрешило раз в месяц высылать домой по посылке: солдатам – весом в 5 кг, офицерам – 10 кг, генералам – 16 кг. Ну и с собой, уезжая из Германии, бойцы старались захватить чемоданы и мешки. Но важный момент: к вывозу запрещались ношенные вещи – считалось, что если одежда не новая, значит он могла кому-то принадлежать.

Так что с собой брали солдаты из Германии в качестве трофеев?

Велосипеды Truppenfahrrad

Командующие немецкой армии были помешаны на мобильности. И поэтому даже велосипеды считали важнейшим средством передвижения. Ко второй мировой в Германии произвели больше миллиона двухколесных машин. Еще два миллиона байков были конфискованы в европейских странах у гражданского населения. Известный факт: даже в 1970-х во время футбольных матчей немецких и голландских команд фанаты в Нидерландах скандировали «Верните мой велосипед!».

Так что в 1945 году трофейные склады советских войск были доверху забиты немецкими велосипедами. И тогда командование стало их раздавать солдатам бесплатно в качестве поощрения. И поехали велики Truppenfahrrad и других немецких марок по сельским советским дорогам – во многих деревнях именно на них учились ездить послевоенное поколение пацанов и девчонок.

Велосипеды Truppenfahrrad были на вооружении немецкой армииФото: EAST NEWS

Часы Selza

Над одном фото легендарной серии Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом» поработали цензоры: на снимке были заретушированы вторые часы на руке бойца Исмаилова. Но так в 1945-м по Берлину ходили многие советские солдаты – немецкие ручные хронометры считались хорошим трофеем. Ведь еще в начале войны часы имелись только у офицеров, и то хватало не всем – их собирали специальные трофейные команды после освобождения европейских городов.

Часами награждались, и именные хронометры в войну считались едва ли не ценнее медалей. Например, солдаты и офицеры, бравшие Берлин, были награждены часами марки Selza. Часы снимали с убитых противников. Часы скупались на немецких толкучках. И их дарили на память однополчанам. Особую ценность хронометрам придавало и то, что для немецких армии и флота часы производились на швейцарских заводах.

Часы Selza. Фото: antikeuro.ru

Бензиновые зажигалки IMCO

Зажигалки – непременный атрибут солдатского вещмешка. Их делали вручную, но особо ценились те, что производились на австрийских заводах для Вермахта. У советских солдат были популярны зажигалки фирмы IMCO – от них можно было прикуривать на самом сильном ветру. Потом даже в СССР по их подобию наладили собственное производство. А настоящие трофейные зажигалки были лучшим сувениром с фронта. Кстати, когда часов и зажигалок набиралось приличное количество, их складывали в котелки – так сохраннее. В войсках была популярна игра: «махнемся не глядя». Солдаты держали за спиной такие котелки и менялись ими, не зная заранее что им достанется.

Пистолеты «Вальтер»

Несмотря на то, что за годы войны пистолетов Walther P38 наштамповали более миллиона штук, они считались элитным «сувениром». Такое оружие выдавалось офицерам СС и СД, а значит и ценными трофеем. «Вальтеры» и советским комсоставом ценились больше, чем ТТ - за меньший вес, удобность рукоятки и точность боя.

Пистолет «Вальтер»Фото: кадр из фильма

Иголки для швейных машин

В послевоенные годы по СССР ходила байка, что один из бойцов Красной Армии выкинул все трофеи, и привез из Берлина только чемодан с иголками для швейных машин. А потом стал их продавать по рублю за штуку и стал миллионером. В этой истории есть зерно правды – швейные иглы и иглы для машинок действительно были огромным дефицитом в военном и послевоенном СССР. Промышленности было не до производства бытовых мелочей, и те солдаты, что догадались запастись иглами, поступили мудро. Ценились и сами трофейные швейные машинки, особенно ножные. Но их простому солдату было не дотащить. Так что их приобретали через трофейные склады или комиссионки.

Бритвы «Золинген»

В Красной Армии не было принято носить бороды. Так что бойцы брились опасными бритвами. Те, что были немецкого производства, очень ценились за хорошую сталь. А дальше ценность прибора зависела от рукоятки. Особенно популярны были бритвы с клеймом «Золинген» - лезвия у них считались лучшими.

Перочинные ножи тоже ценились солдатами как достойные и полезных в хозяйстве трофей. А вот кортики и кинжалы считались на фронте ненужной роскошью – хлеб ими не отрежешь, консервы не вскроешь, а таскать с собой неудобно.

Губные гармошки Militär Musik

По большей части губная гармошка в руках советского бойца – просто сувенир. Их в основном брали на удачу. А у солдат Вермахта губная гармоника была популярна, как национальный немецкий инструмент. Его носили в нагрудном левом кармашке, потому что верили в рассказы, как гармошка спасала от летящей в сердце пули. И вообще губная гармошка – чуть ли не единственный музыкальный инструмент, который мог позволить себе носить солдат. Бывали случаи, что фронтовики везли в СССР и аккордеоны (ценилась фирма Weltmeister), а офицеры - даже пианино, но в массовом порядке такие трофеи распределялись через спецсклады.

Губная гармошка Militär MusikФото: EAST NEWS

Ткань, нижнее белье, обувь

Такие вещи солдаты и офицеры домой отправляли в основном посылками. Как известно, к концу войны командование разрешило фронтовикам слать домой посылки раз в месяц. В такие посылки старались не класть ценных вещей – во-первых, был утверждённый список, что можно присылать, а во-вторых на почте нередки были случае воровства. Но белье и ткань весили немного, а в разоренных селах были очень нужны. Так же бывало, что в такие посылки клали американские консервы, европейские сигареты, яичный порошок и т.д.

Кожаные вещи, меха, фотоаппараты

А также костюмы, рубашки, обувь, ковры… Такие вещи как раз везли уже после окончания войны. Советское командование разрешило в качестве поощрения выдавать или продавать с трофейных складов как раз такие предметы. Их брали в основном офицеры – зачем солдату в деревне кожаное пальто или фотоаппарат? И их как раз потом везли в чемоданах и тюках через Европу на знаменитых эшелонах прямо на крышах вагонов. Такие перегруженные барахлом поезда, рассказывают, были похожи на цыганские кибитки. И жители тех стран, через которые передвигались такие караваны, пытались сдернуть какие-то тюки прямо на ходу.

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