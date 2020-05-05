«Было поражено почти 80% легких, была операция»: первое интервью Надежды Бабкиной после болезни

Почти месяц мы переживали за здоровье Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована с пневмонией. Некоторое время народная артистка находилась в коме, но сейчас Надежда Георгиевна уже дома. Бабкина по видеосвязи дала первое интервью ведущему программу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову, сегодня в 19.50 его покажут на Первом канале.

Приводим отрывки из рассказа Надежды Бабкиной о том, как она заболела и проходила лечение. Артистка говорит, что накануне госпитализации чувствовала: «Помутнение, хотелось спать, дышать было трудно, сжалось сердце…»

«Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка!» - Бабкина говорит, что постоянно мыла руки, соблюдала все правила гигиены, носила маску.

Народная артистка сейчас домаФото: Личный архив

А незадолго до госпитализации Бабкина заказала генеральную уборку квартиры: «Приглашала службы: мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию - некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение. Я успокоилась – дома чистенько, все хорошо. Думала работать дома, разобрать шкафы. Не тут-то было. На утро 27 марта чувствую мне хреново. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю «Скорую помощь», проезжают сразу. Благодарна нашей медицине! Меня подключили к кислородной подушке в машине…»

Надежда Георгиевна вспоминает, как уже не могла ходить в приемном покое: «Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу… Потом ко мне подходят три врача – и главный врач Шаповаленко Татьяна Владимировна (главврач КБ «Медси» в Отрадном — прим. Авт.) Я же ее не знаю, а когда в таком костюме никто не узнает. И говорят мне: «Ну что Надежда?» Я отвечаю: «Я вам верю. Делайте со мной что хотите». И все я ушла – даже не помню, где я оказалась...»

Надежда Бабкина летом вернется на работуФото: Личный архив

Надежда Георгиевна рассказывает, что врачи трижды смотрели ее легкие на КТ: «Когда меня засунули посмотреть легкие, молча вытащили - подумали, что ошиблись. Через 20 минут второй раз меня закатывают. Потом молча засовывают третий раз. И говорят: «Быстрей в операционную!» В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось – это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать...»

Бабкина расскажет, как ее кормили через зонд, помогали передвигаться по палате, а самой даже шевелиться не хотелось: «Сил не было, просто ушли!» Теперь уже со смехом артистка вспоминает, как врачи рассказали ей: мол, ругалась матом пока была в коме. «Говорят, что я ругалась матом так сильно, что они таких слов даже не слышали. Мне так стыдно стало. Говорю вы меня извините, ради Бога. Я занималась фольклором всю жизнь, деревенская сама…» - рассказала Бабкина.

Теперь Надежда Георгиевна не устает благодарить медиков, которые спасли ей жизнь. А всех телезрителей призывает оставаться дома на самоизоляции. Артистка думает, что быть может эта болезнь и выздоровление знак: «Что за предупреждение было? Может быть мне так не гнать лошадей? Может к лирике больше обратиться, а не к свистопляске?» Надежда Георгиевна сейчас получает много сообщений от людей, которым ее пример дает силы в борьбе с болезнью: «Бабкина если ты выкарабкалась, то и мы тоже вкарабкаемся!»

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