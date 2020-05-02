Надежде Бабкиной после тяжелой болезни прописали антидепрессанты

Надежда Бабкина в настоящее время находится в кругу родных и близких дома. После месяца, проведенного в больничных стенах, это для нее, по ее же словам, является лучшим лекарством. Говорят, артистка буквально рвалась домой, хотя врачи планировали звезду подержать в клинике еще несколько дней.

"Самое страшное позади. У семьи отлегло, уже не надо переживать, волноваться. Последнюю неделю Надежда была в полном здравии, даже не на восстановительном курсе, а просто профилактическом", - рассказали близкие Надежды Бабкиной.

По их словам, все уговоры остаться в клинике еще на несколько дней были бесполезны. "Вся семья уговаривала. Говорили ей, давай перестрахуемся, полежи еще недельку под наблюдением врачей. Она отвечает: идите на фиг, у меня уже иммунитет. Так и решили, что бесполезно, не удержим ее, не заставим лечиться дальше в больнице, пусть лучше едет домой", - цитирует близких певицы сайт mk.ru..

Врачи ее отпустили, так как анализы были хорошие. Просто на всякий случай хотели уговорить ее еще дней семь полечиться. "Но она говорит: дома я быстрей восстановлюсь. В итоге родные решили, что так будет лучше. Дом есть дом, там своя обстановка. Психологически намного легче, а это обстоятельство немаловажно в процессе восстановления", - уточнили в окружении 70-летней вокалистки.

Сейчас она находится под наблюдением специалистов и соблюдает режим, который просто необходим после столь тяжелой болезни. "При выписке врач прописал Бабкиной целый коктейль из лекарств. Есть там в том числе и антидепрессанты, и успокоительное", - в свою очередь, цитирует "СтарХит" представителей клиники.

Напомним, Надежда Бабкина была экстренно госпитализирована 1 апреля в одну из столичных клиник. Ведущую "Модного приговора" увезли из апартаментов в центре Москвы в тяжелом состоянии. Врачи поставили ей диагноз: "двусторонняя пневмония". Долгое время певица находилась в реанимации. 30 мая звезду выписали.