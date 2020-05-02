2020-05-02T22:22:30+03:00
Звезды

Два миллиона за лечение: Надежде Бабкиной предстоит месяц реабилитации

Певица лежала в частной клинике
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Надежда Бабкина месяц провела в частной клинике.Надежда Бабкина месяц провела в частной клинике.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Надежда Бабкина месяц провела в больнице. Лечение в частной клинике влетело певице в копеечку. Речь идет о миллионах рублей. А ведь впереди - длительный курс реабилитации, который тоже стоит немалых денег.

Надежда Бабкина двое суток находится дома. 30 апреля звезду выписали из больницы, где она провела месяц. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию. При госпитализации у нее было поражено более 62% легких. 70-летнюю певицу сначала положили в кардиореанимацию, а потом перевели в обычную палату.

Надежда Георгиевна проходила лечение в частной клинике. Только на медикаменты ушло порядка 350 тысяч рублей. Сутки в реанимации этой больницы стоят в среднем 150 тысяч. Народная артистка больше недели находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

После того, как ее вывели из сна, знаменитость перевели в отдельную палату. Сутки пребывания там обходились в 50 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма за месяц по самым примерным подсчетам достигла двух миллионов рублей, передает "СтарХит".

Впереди у Надежды Георгиевны - длительная реабилитация, как говорят врачи, она может занять месяц. А восстановление тоже стоит денег.

Напомним, 1 мая знаменитость впервые появилась перед публикой. Она записала видео, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких. Судя по всему, Бабкина еще не совсем оправилась от тяжелой болезни. В кадре она сидит в кресле. На ней бордовый спортивный костюм. Вокалистка очень похудела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Надежда Бабкина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все таки была
Чехия может стать первой страной Европы, которая откроет границы для соседей
Украинского журналиста избили и ограбили нарушители карантина: "Синяки делают упрямее"
Университет Хопкинса: Жертвами коронавируса в мире стали четверть миллиона человек
Количество зараженных коронавирусом в мире достигло численности Мадрида
Коронавирус обнаружен у 2,9 тысяч российских военных
В ФИФА готовятся перейти на систему "весна-осень" из-за коронавируса
Губернатор Нью-Ййорка заявил об иммунитете к коронавирусу у почти 20 процентов горожан
Глава Роспотребнадзора рассказала, что обязательно нужно делать переболевшим коронавирусом
Поклонники Медведевой создали петицию с требованием прекратить травлю фигуристки
Британцы протестуют против коронавирусной блокировки массовыми объятиями
Названы регионы России с самой высокой смертностью от коронавируса
В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса
Автор Гарри Поттера в честь битвы при Хогвартсе передала 1,25 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом
В Нью-Йорке полицейские перекрыли дороги, чтобы люди могли гулять
Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам
В СК возбудили уголовное дело по факту нападения москвича на полицейского
Тест на коронавирус может показать результат только на третий день инфицирования
В Кремле ожидают, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
Британский премьер Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь
Пригласили и не пустили: Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешение на въезд российских медиков
В Москве тысяча врачей уже переболели коронавирусом