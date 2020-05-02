Два миллиона за лечение: Надежде Бабкиной предстоит месяц реабилитации

Надежда Бабкина месяц провела в больнице. Лечение в частной клинике влетело певице в копеечку. Речь идет о миллионах рублей. А ведь впереди - длительный курс реабилитации, который тоже стоит немалых денег.

Надежда Бабкина двое суток находится дома. 30 апреля звезду выписали из больницы, где она провела месяц. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию. При госпитализации у нее было поражено более 62% легких. 70-летнюю певицу сначала положили в кардиореанимацию, а потом перевели в обычную палату.

Надежда Георгиевна проходила лечение в частной клинике. Только на медикаменты ушло порядка 350 тысяч рублей. Сутки в реанимации этой больницы стоят в среднем 150 тысяч. Народная артистка больше недели находилась в медикаментозной коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

После того, как ее вывели из сна, знаменитость перевели в отдельную палату. Сутки пребывания там обходились в 50 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма за месяц по самым примерным подсчетам достигла двух миллионов рублей, передает "СтарХит".

Впереди у Надежды Георгиевны - длительная реабилитация, как говорят врачи, она может занять месяц. А восстановление тоже стоит денег.

Напомним, 1 мая знаменитость впервые появилась перед публикой. Она записала видео, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких. Судя по всему, Бабкина еще не совсем оправилась от тяжелой болезни. В кадре она сидит в кресле. На ней бордовый спортивный костюм. Вокалистка очень похудела.