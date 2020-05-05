2020-05-05T18:09:02+03:00
Звезды

Больной раком телеведущий Александр Беляев пережил тяжелую операцию и еле ходит

Артист откровенно рассказал о пережитом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий прогнозов погоды Александр БеляевТелеведущий прогнозов погоды Александр БеляевФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Александр Беляев ведет многолетнюю борьбу с раком легких. Знаменитый телеведущий прогноза погоды перенес несколько операций и множество курсов химиотерапии. Он тщательно придерживается рекомендаций врачей. В последнее время наметился прогресс в лечении звезды экрана.Однако на днях стало известно, что артист перенес тяжелую операцию.

Александр Беляев не боится открыто рассказывать о своем недуге. С онкологией он мужественно борется по сей день. Позади - химиотерапия и тяжелые препараты. Однако в середине марта Беляев сообщил, что ему резко стало хуже.

И вот на днях Александр Вадимович поделился, что на самом деле с ним произошло. Он неделю пролежал в больнице - перенес тяжелую операцию. Сейчас артист еле ходит.

"Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. К сожалению, на какой части не скажу. Доктора рекомендовали больше лежать", - цитирует его "СтарХит".

Следующий осмотр ему предстоит после майских праздников. "Конечно, вирус некие сложности внес в моем обследовании докторами", - говорит Александр Вадимович.

Он не скрывает - пережив двухлетний срок после онкологической операции боится рецидивов. "Но пока Бог милует. Я не обременен домашними делами. За мной ухаживает помощница. К сожалению, тяжело передвигаюсь, поэтому все перемещения свожу к минимуму", - сообщил телеведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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