Трудно представить «Кавказскую пленницу» без Этуша, но Гайдай говорил: «Владимир Абрамович, не смешно»!»

Владимир Абрамович Этуш появился на свет 6 мая 1922 года, хотя в его документах был указан другой – 1923 год рождения. Причина несовпадения прозаична - родители Этуша убавили ему год, чтобы сын окреп и пошел в армию позже. Ну а потом его старые документы потерялись и везде год рождения указан «по новому стилю». Только день рождения – 6 мая –неизменный.

В марте прошлого года Владимира Абрамовича не стало. Многие, хорошо знавшие Этуша, обратились к его вдове Елене с идеей написать книгу мемуаров о нем.

Эта книжка «Наш Этуш» почти готова. О любимом актере вспоминают люди, знавшие его лично. Не только его коллеги по театру им.Вахтангова, но и люди, совсем не публичные, с которыми Владимир Абрамович дружил или был связан общим делом. Есть в сборнике воспоминания директора дома престарелых, которому Этуш помогал, его соседей по даче, гримера и костюмера театра им.Вахтангова. И даже первого зятя народного артиста. Эти наблюдения, зарисовки создают объемный портрет человека, который каждому из нас хорошо знаком: достаточно назвать имя товарища Саахова или Карабаса Барбаса и перед глазами – Владимир Этуш. Но знаком как актер. Из книжки - ее автор - журналист Ольга Белан - мы узнаем много интересного о нем как о человеке.

Владимир Этуш с Павлом ЛюбимцевымФото: Личный Архив

«АМИГО! САЛЮТО!» - ИЛИ ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИ

- В 1995 году делегация нашего училища я поехала на фестиваль лучших театральных школ мира в Каракас, - вспоминает актриса Ольга Тумайкина. - В составе делегации были Владимир Абрамович Этуш, Михаил Александрович Ульянов, наш педагог и режиссер Владимир Владимирович Иванов, ну, и студенты, в числе которых посчастливилось быть и мне. Все делегации должны были показать отрывки из произведений трех авторов: Чехова, Достоевского и Гарсиа Лорки. И вот однажды мы репетируем рассказ Чехова «Юбилей». В зале – и Этуш, и Ульянов, и Иванов. То ли от волнения, то ли от перегрузки, то ли просто от плохого настроения, мой партнер начал вести себя некорректно по отношению ко мне. Я попыталась его остановить. Но он только больше подпускал огня. Я не выдержала, расплакалась. «Товарищи, - сказала я, - по-моему, так нельзя!». Этуш, который все, конечно, видел, встал, схватил пластиковый стул, на котором сидел, и швырнул его в моего партнера. Он удачно увернулся, но тут же вся спесь с него слетела. Этуш взял другой стул, сел на него, репетиции продолжались. Ни Иванов, ни Ульянов не проронили ни слова.

Защиту в лице Владимира Абрамовича я имела всю жизнь.

Кстати, там, в Венесуэле Владимира Абрамовича обворовали. Как-то вечером мы пошли прогуляться по городу всей нашей командой... И вот идем мы обратно, чудесная погода, вечер, в отличном все настроении. Вдруг от лавочки на бульваре отделяется человечек небольшого роста в нелепой одежде – на нем был яркие желтые сапоги, шорты, майка-«алкоголичка». Это существо подходит к Этушу и начинает что-то говорить, при этом хлопая его по плечам: «Амиго! Эй! Салюто!» и что-то еще. Владимир Абрамович в ответ тоже стал похлопывать его плечам и с удивлением спрашивать: «Ты кто? Ты меня знаешь?». Мы стояли стайкой вокруг и смотрели на этот спектакль, разинув рты. Человечек этот как внезапно появился, так же быстро и исчез. А когда мы пришли в отель, Владимир Абрамович хлопнул себя по карману брюк: в нем не оказалось портмоне. Мы все были в шоке: ведь мы на улице стояли вокруг нашего педагога очень близко, и все видели, но в какой момент он сумел вытащить кошелек из заднего кармана брюк?

- Миша, - спрашивает Владимир Абрамович Ульянова, - но ты-то рядом стоял, как же так?

Ульянов тоже в растерянности:

- Я ничего не заметил, я вообще подумал, что ты его знаешь, мало ли у тебя знакомых по всему свету…

Мы все были очень расстроены произошедшим. Но не Этуш! Он весело сказал:

- Что ж, есть повод пойти в ресторан и выпить за филигранную работу нашего воришки!

Владимир Этуш и Александр ОлешкоФото: Личный архив

СТРОГИЙ ПЕДАГОГ

А вот какой эпизод вспомнил Александр Олешко:

- Педагогом он был строгим. Владимир Абрамович ставил на нашем курсе отрывок из «Мертвых душ», я играл Чичикова. Уставал страшно, ведь по ночам подрабатывал официантом. И однажды позволили себе прийти на репетицию, не выучив роли. «Не знаешь текста?» - спокойно спросил педагог. «Не знаю, Владимир Абрамович», - честно признался я. Он не закричал, как можно было ожидать. Он встал из-за стола и спокойно попросил меня подойти. Ну, думаю, сейчас будет репетировать со мной проходы и движения. Но он схватил меня повыше локтя своей сильной рукой, шваркнул что есть силы о сейф, который почему-то стоял в репетиционном зале. И выгнал. Я не обиделся на него, я сделал выводы. Да, было больно, но я навсегда запомнил: приходить на репетицию подготовленным.

ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В 90 ЛЕТ

- Самым трудным для нас и Владимира Абрамович стал спектакль «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала…», - рассказывает директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. - Сама писательница признавалась как-то: она мечтает, чтобы роль главной героини Софьи Ивановны, дамы почтенного образа, сыграл мужчина. А Владимир Абрамович, в характере которого было много от азартного мальчишки, мечтал сыграть женскую роль. У него было огромное желание выпустить в театре еще одну премьеру, да еще с такой необычной ролью. Но возраст уже брал свое – шутка ли, ему было уже за 90! Но жажда работы, желание играть на сцене оставались, как у молодого.

Репетиции шли очень трудно. Но ведь это было так важно для Владимира Абрамовича! Не скрою, это было важно и для театра, ведь там, где Этуш – там аншлаги, там касса! Спектакль мы выпустили. Успех был огромный.

А потом разгорелся скандал с автором пьесы Птушкиной. Она подала в суд на то, что нарушены ее авторские права! Это после того, как она получила все авторские гонорары. Суды мы выиграли. Помню, Владимир Абрамович очень удивлялся и спрашивал меня: «А что она хочет? Я не понимаю. Вы ей все заплатили?» - строго спрашивал он. «Конечно, с лихвой!» «Тогда я не понимаю…» Обожаемый мной, доверчивый, чистый человек!

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и Владимир ЭтушФото: Личный архив

Сколько раз мы вместе выпивали с ним игристого вина, которое он любил, у него дома, и здесь, в театре на наших театральных посиделках, сколько проговорили, как благодарен я ему за его уроки - относиться ко всему со спокойным достоинством, а к себе, в первую очередь к себе! – с иронией и критичным юмором. Сам он никогда не хвалился своими ролями в кино, за которые зрители готовы были носить его на руках, а товарища Саахова до сих цитирует вся страна. Этого товарища Саахова он должен был бы возненавидеть, потому что при виде артиста любой мог сказать: «Шляпу сними!». Например, наш замечательный артист Юрий Васильевич Яковлев никогда и ни с кем не обсуждал свою роль Ипполита в «Иронии судьбы», просто слышать не мог про этого героя. Этуш же относился к своей славе, к своим звездным ролям со здравой долей юмора и любил пошутить: его, еврея, все кавказцы считают своим родственником.

«ПОДОЖДИТЕ, БУДЕТ СМЕШНО»

Вспоминает Павел Любимцев, актер, педагог, заведующий кафедрой актерского мастерства театрального института имени Щукина:

- В лучших ролях Этуша соседствуют взрывной темперамент и… наивность; в таком парадоксальном сочетании, на мой взгляд, путь к его высоким достижениям.

Ещё одна особенность Этуша-актёра, в которой он признавался не раз: почти каждая роль и в театре, и в кино давалась ему непросто. Владимир Абрамович говорил: «Каждая новая работа – это мой экзамен, который я сдаю далеко не сразу».

Известный, хоть и невероятный факт: в 2001-ом году его хотели снять с роли Князя в «Дядюшкином сне»! Тогдашний руководитель театра Михаил Александрович Ульянов прямо говорил: «Володя, откажись от роли, у тебя не получается!» Но всегда, видимо, побеждал характер Владимира Абрамовича, его цельность, трудолюбие и настойчивость. Теперь невозможно представить себе в спектакле «Дядюшкин сон» кого-то другого: он стал Легендой и Гордостью театра.

То же было и в кино. Этуш сам рассказывал, как начинал сниматься в роли товарища Саахова. Он понимал, что рядом с такими эксцентричными комиками, как Никулин, Вицин и Моргунов, следует играть как-то иначе, не похоже, «на другой волне». Как говорится, «по правде». Репетировали. Начали снимать. И Гайдай от камеры нередко говорил: «Владимир Абрамович, не смешно»!» А Этуш отвечал: «Подождите, будет смешно». Гайдай спрашивал: «Когда будет?! Когда картина закончится?»…

Можем ли мы сейчас представить себе «Кавказскую пленницу» без Этуша? И поверить в то, что сначала было «не смешно?!» Уже какое поколение умирает со смеху на комедиях Гайдая, а ведь жанр-то совсем не долговечный. Комедия всегда привязана к своему времени.

ГЛАВНЫЙ ДОБЫТЧИК В СЕМЬЕ

А вот, что рассказывает Сергей Трофименко, бывший зять Владимира Этуша:

- В доме был абсолютный культ Владимира Абрамовича. Вся жизнь семьи подчинялась его режиму, расписанию его спектаклей. Днем Владимир Абрамович обязательно отдыхал, и в эти часы в доме воцарялась полная тишина. Такой режим не подвергался сомнению, он был совершенно естественным : Этуш – главный добытчик и зарабатыватель денег, великий артист и хозяин дома. Но в семейном общении он был достаточно прост, любил шутки, компании, иногда мог выпить рюмку крепкого напитка. Кстати, именно на эту тему он преподал мне первый урок. По молодости в компании я однажды выпил лишнего, очень навеселе пришел домой. На следующий день тесть не то что сделал мне замечание, он между прочим заметил, что настоящий мужчина всегда должен контролировать степень принятого градуса. Сам он мог выпить, в том числе и со мной, но я никогда не видел его нетрезвым, он всегда выглядел с иголочки. Последние годы жизни он прекратил пить крепкие напитки, перешел на легкое просекко, на которое подсадил и меня. Я теперь в любой компании предпочту в качестве выпивки именно это легкое вино. Помню, однажды он лежал в больнице, я позвонил, чтобы узнать, не надо ли чего привезти. Ответила Лена, его жена, которая всегда находилась рядом с ним, но он услышал мой голос и громко крикнул: «Привези просекко!»

Тесть был для меня примером во всем. И образцом настоящего мужика. Он часто это повторял: «Главное, всегда оставаться мужчиной». И я это крепко запомнил.

P.S.

9 мая на канале «Культура» будет показана премьера фильма "Старый вояка" - последний фильм с Владимиром Этушем в главной роли. Социальная драма в постановке режиссера Сергея Батаева. Военное время, в почти заброшенной деревне живут отец, дочь и мальчик - внук. Егор Кузьмич прошел Первую мировую, а на Второй потерял сыновей. От горя он немножко не в себе, но дед держится, он нужен дочке и внуку, и еще он рвется на войну - старый вояка...

ПАМЯТЬ

Карабас-Барабас, ограбленный Шпак, товарищ Саахов: Лучшие кинороли Владимира Этуша

За сорок лет работы в кино у Этуша едва можно набрать около тридцати киноролей. И, тем не менее, они-то и принесли актеру, кроме творческой радости, еще и «славу узнаваемости» (подробности)

За что любили Владимира Этуша

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Зрителям он известен по своим работам в Театре имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю карьеру - более 70 лет. На счету актера роли в более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая. (подробности)