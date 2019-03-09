За что любили Владимира Этуша

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни. Зрителям он известен по своим работам в Театре имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю карьеру - более 70 лет. На счету актера роли в более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", 1966

До роли товарища Саахова в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Владимир Этуш был известен как театральный актер. Работы в кино у него уже были, но ээпизодические. "Кавказская пленница" сделала Этуша знаменитым на всю страну.

Леонид Гайдай в поисках актера, который смог бы сыграть заведующего райкомхозом небольшого района на Кавказе, перепробовал десятки кандидатов. Этуш, вспоминая пробы, говорил в одном из интервью: "Другие актеры имели огромное внешнее преимущество передо мной. На нашем кинофоне я был совсем черным. Ну кого я мог играть? В кино же важна внешность... И вдруг открылось «кавказское направление»".

С Натальей Варлей в фильме "Кавказская пленница".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально у героя Этуша в сценарии была другая фамилия - Охохов. Она была выбрана для игры слов в разговоре Джабраила с Ниной: "Либо выйдешь женой товарища Ох... Ох, такого жениха!". Но перед самым началом съемок выяснилось, что эта фамилия совпала с фамилией одного из крупных чиновников Кабардино-Балкарской АССР. Героя потребовали переименовать. Так Охохов стал Сааховым. Но и тут возник казус. Когда картина уже была почти закончена, ее чуть не заставили снова переозвучивать, так как в партийной организации Мосфильма нашелся чиновник с фамилией Сааков. Ситуацию спас Юрий Никулин, который как бы случайно рассказал об этом тогдашнему министру культуры Екатерине Фурцевой, на что та рассердилась: "А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте - 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!".

Леонид Гайдай хотел показать своего чиновника-жениха в пародийной форме. Но Владимир Этуш с этим не согласился. "Ведь в фильме играла знаменитая тройка - Никулин, Вицин, Моргунов. Все пародийное, гротесковое, условное, конечно, по праву принадлежало им, - вспоминал актер. - Соревноваться с ними, пытаться «урвать свое» было бы с моей стороны, мягко говоря, неумно. Но главное - не нужно. Я должен был положить своего Саахова на другую чашу весов. Всю эксцентрику необходимо отдать тройке. А мне - серьезность, иначе я как актер просто погибну... Важен в этом смысле был наш спор с Гайдаем по поводу сцены, когда Саахова, неудачливого жениха, обливают водой. Гайдай предлагал в этом эпизоде максимум эксцентрики. Я же предложил серьезность. Ведь мой Саахов серьезен, он не понимает, как можно отвергать его ухаживания. Сцену отсняли, и единственной уступкой Гайдаю остался цветок за ухом, который, однако, лишь подчеркивал мою серьезность, и это - я был счастлив убедиться - дало нужный комический эффект".

Цитаты Этуша-Саахова ушли в народ.Владимир Этуш в фильме "Кавказская пленница"

После выхода фильма на экраны Этуш стал на Кавказе и в Закавказье чуть ли не национальным героем. "Знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен - мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов - это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего... И всем было приятно. Особенно мне", - признавался Владимир Этуш. По его словам, идеально вжиться в образ ему помогло то, что в юности он служил в Закавказье: "Я как губка впитывал этот говор, акцент, так что в «Кавказской пленнице» мне было легко играть".

Цитаты Этуша-Саахова ушли в народ: "Ничего не сделал, только вошел". "Или выйдешь отсюда женой товарища Саах… Ах, какого жениха!", "Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина - друг человека".

"Двенадцать стульев". 1971

Сцена из "12 стульев": отец Федор и инженер Брунс.

Кинокомедию "Двенадцать стульев" в постановке Леонида Гайдая одни считают классикой жанра, другие - полным провалом. Но один факт неоспорим: "Двенадцать стульев" были любимейшей комедией самого Гайдая.

Небольшая, но снова запоминающаяся роль Владимира Этуша. В фильме он сыграл вместе с Ниной Гребешковой. Этушу досталась роль владельца гарнитура генеральши Поповой, за которым охотился отец Федор. Инженер продал отцу Федору "не те" стулья. "Мусик, ну где же гусик?", - еще одна цитата, подаренная народу героем Этуша.

"Иван Васильевич меняет профессию", 1973

Фильм "Иван Васильевич меняет профессию", снятый по пьесе Михаила Булгакова, блещет остроумием. Лента была лидером советского кинопроката в 1973 году. В первый год существования фильма его посмотрели более 60 млн зрителей кинотеатров.

В комедии Владимир Этуш исполнил небольшую роль дантиста и частого собственника Шпака, который пренебрег указаниями хранить сбережения в сберегательной кассе. Отчего и остался без всего, "нажитого непосильным трудом". Маленькую роль Этуш превратил в настоящий шедевр.

На протяжении всего фильма Шпак показан крайне невезучим. В начале его обворовывает Жорж Милославский (Леонид Куравлев), а позже ему угрожает кинжалом царь Иван Грозный (Юрий Яковлев). От переживаний ему ничего не остается как делиться своим несчастьем с соседями, увеличивая при этом масштабы кражи, а в конце-концов задушевно беседовать с милицейской собакой.

Этуш говорил о том, что он представлял образ стоматолога Шпака, как человека ограниченного. "Кто такой стоматолог? Человек, в общем-то ограниченный, с узкими интересами, не особенно умный...", - признавался артист.

Владимир Этуш на церемонии вручения премии "Ника", весна 2018 года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Иван Васильевич меняет профессию": "Вы до которого часа?".Леонид Куравлев-Жорж Милославский звонит зубному врачу Антону Семеновичу Шпаку-Владимиру Этушу

В фильме Шпак, судя по содержимому его квартиры, зарабатывал очень плохо. В жилище дантиста Милославский обнаружил деньги, импортную технику, бар, дорогую одежду. Слабостью Антона Семеновича были женщины. И это его и погубило. Хитрый Милославский позвонил ему на работу и, притворившись поклонницей зубного врача, назначил ему свидание. Пока Шпак безуспешно ждал "девушку", Милославский с помощью отмычки проник к нему в квартиру и обчистил ее.

Обнаружив, что его обокрали, Шпак вызвал полицию с "собакой" и начал всем рассказывать про свои потери, которые, раз за разом, становились все больше. Шпака до сих пор цитируют миллионы россиян. Цитаты из фильма навсегда прописались в нашей повседневной речи, став крылатыми и непроизвольно вызывая улыбку:

"Иван Васильевич меняет профессию":"Три магнитофона..."."Все, все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! Три магнитoфoна, три кинoкамеры заграничных, три пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта! А?"

"Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло!".

"Эта роль ругательная, и я прошу еe ко мне не применять!".

"А еще мы боремся за высокое звание «дома высокой культуры быта»".

"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три".

"Что это еще за пьяные выходки?! Я на вас жалобу подам… коллективную!"

"Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп".

"Закусывать надо!"

"Але, милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак..."

"А меня же, Зинаида Михайловна, обокрали - собака с милицией обещала приехать…"

"Ах, это вы репетируете…".

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