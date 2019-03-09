Карабас-Барабас, ограбленный Шпак, товарищ Саахов: Лучшие кинороли Владимира Этуша

За сорок лет работы в кино у Этуша едва можно набрать около тридцати киноролей. И, тем не менее, они-то и принесли актеру, кроме творческой радости, еще и «славу узнаваемости»

«Адмирал Ушаков», 1953 год

Владимир Этуш в роли Турецкого адмирала Сеида-АлиФото: кадр из фильма

Этуш всегда говорил, что его крестным отцом в кино стал Михаил Ромм. В 1953 году прославленный режиссер снял «Адмирала Ушакова», где Владимир Абрамович играл турецкого адмирала Сеида-Али. Этот фильм снимался по заказу «отца народов» и находился под особым покровительством Сталина. Несмотря на высокий ранг персонажа, роль Этуша была небольшой, но после съемок Ромм пригласил актера к себе в гостиницу в Ялте на разговор по душам. С тех пор они очень подружились.

«Председатель», 1964

Владимир Этуш в фильме "Председатель" .

Роль обаятельного кагэбэшника Калоева была предтечей сложившемуся потом образу «товарища Саахова» из Кавказской пленницы. Но, к сожалению, об этой замечательной роли Этуша мало кто знает. Фильм «Председатель» по сценарию Юрия Нагибина был выпущен накануне брежневской эпохи, когда «потепление» закончилось и на разных творческих вечерах актера кадры из «Преседателя» с Калоевым упорно не показывали. «Калоев вел активный образ жизни, интересовался спортом, сам вел допросы, доминировал на заседаниях, короче, был хозяином советской власти. Он был не лишен внешнего обаяния, но при этом каждый понимал, что Калоев способен на все», - вспоминал Этуш.

Полковника он сыграл так убедительно, что друзья просили Этуша: «Знаешь что, ты на Кавказ не езди — тебя убьют!»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 год

"Кавказская пленница" (фрагмент).Владимир Этуш в фильме "Кавказская пленница"

Трудно поверить, но от роли Саахова в Кавказской пленнице поначалу Этуш хотел отказаться. Его одолевали приглашениями на «восточные роли», но все они были невыразительными и одинаковыми. Однако роль Саахова стала этапной в его жизни, а фразы, придуманные во время съемок: «шляпу сними», «садись пока», «белий горячий», - пошли в народ

Несторя на уверения друзей, что после этой роли «ему и на Кавказ ездить не надо, его и в Москве убьют», встречи с кавказцами проходили на ура.

«Все с пониманием отнеслись к этой моей роли. Грузины считают, что я сыграл армянина, армяне — что грузина, азербайджанцы — что еще какого-то, не относящегося к ним кавказца. И у всех я — желанный гость», - писал Этуш в воспоминаниях.

К слову, после «Кавказской пленницы» должна была появиться вторая серия, где Саахов и его личный шофер коротают время в образцово-показательном лагере. Саахов руководит художественной самодеятельностью и даже исполняет женские роли на тюремной сцене, а по возвращении узнает, что его пост в городе заняла Нина, комсомолка, спортсменка и красавица. Но в те времена юмор и места заключения не очень хорошо стыковались друг с другом и фильм, к сожалению, не сняли.

"Иван Васильевич меняет профессию", 1973 год

Иван Васильевич меняет профессию."Три магнитофона...".

В другой, не менее известной комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Владимир Абрамович исполнил небольшую роль жадного дантиста Шпака, которого ограбил Жорж Милославский в исполнении Куравлева. После премьеры крылатые фразы персонажа пошли в народ:«Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло!», «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три».

Ограбленному дантисту не везет на протяжении всего фильма, в конце концов он сходит с ума от переживаний и делится своим несчастьем с соседями и милицейской собакой, увеличивая при этом масштабы кражи.

Кстати, некоторое время назад в документальном фильме, посвященном съемкам «Ивана Васильевича» рассказали, что когда Этуша по-настоящему ограбили, народ немедленно заподозрил в произошедшем Куравлева.

"Неисправимый лгун", 1973

Ещё одну... Мне на работу! (...из кинофильма Неисправимый лгун).

В комедии «Неисправимый лгун» с Вициным в главной роли, Этуш снова играет восточного человека, деспота Бурухтана Второго Второго, прибывшего в СССР с дружественным визитом. Совершая прогулку по Москве, Бурухтан теряет золотой портсигар, а герой Вицина находит его и возвращает владельцу. Деспот решает по-царски отблагодарить Вицина.

Конечно, лучше всего Владимиру Абрамовичу удавались роли харизматичных кавказцев. И это неслучайно. С молодых лет Этуш был фанатом литературоведа Ираклия Андроникова, выступавшего с лекциями в Москве и пародировал акцент литературоведа. Однажды актер встретился с кумиром своей юности в поезде. Ираклий Андроников сделал Этушу комплимент, на что тот ответил: «А знаете, начало положили Вы. До войны я ездил за Вами следом по всем Домам интеллигенции, где Вы выступали. А потом имитировал Вас на своих выступлениях в своих «домах интеллигенции».

Андроников был польщен и удивлен.

"Старая, Старая сказка", 1968 год

"Поганый ты старикашка" - "А я не согласен" (из к/ф "Старая, старая сказка", 1968).

Роль сказочного короля, выковыривающего последние бриллианты из короны, была одной из любимых ролей Этуша. На съемках он впервые познакомился с Олегом Далем. «Мой персонаж был королем, но… я играл обнищавшего папашу, который хочет во что бы то ни стало выдать свою дочь замуж и вся воля которого устремляется на отцовское чувство. Мой король оставался человеком. И дети, для которых снимался фильм, по замыслу режиссера должны были непременно сочувствовать ему», - вспоминал актер.

«Приключения Буратино», 1975

Владимир Этуш - Песня Карабаса-Барабаса.А.Рыбников - Б.Окуджава Из т/ф "Приключения Буратино", реж. Л.Нечаев, Беларусьфильм, 1975

С этим фильмом Владимира Абрамовича связывали особые чувства. Его пригласили на роль Карабаса-Барабаса. Актер очень трепетно относился к роли, перенеся слова Горького, что для детей надо писать так же, как и для взрослых, только еще лучше, - на актерство. Многое Владимир Абрамович почерпнул у своих маленьких коллег. Особенно его впечатлил мальчик, игравший Артемона. «Этот мальчик каждое утро просил у дедушки рубль. Из воспитательных соображений дедушка не спрашивал, для чего внуку деньги. А потом выяснилось, что мальчик тратил их на цветы, которые каждый день на съемках преподносил девочке, игравшей Мальвину».

Кстати, цензура чуть было не забраковала фильм за финальную сцену, когда главные герои привязывают Карабаса за бороду к дереву. «Ну нельзя же так издеваться над пожилым человеком», - возмутились критики.

Владимир Абрамович признавался, что его путь в искусство был непростым и нередко его работа над ролью производила странное впечатление.

"Володя, нельзя же так безбожно наигрывать", - однажды в сердцах высказала ему одна из преподавателей, посмотрев выступление. Нередко бывало так, что Этуша даже снимали с ролей.

Но все это происходило потому, что актер по-особенному принимал формулу Станиславского: «ищи роль в себе, а себя в роли». От персонажа он старался присвоить себе все: не только жесты, но и мысли. Не всегда у него хватало времени, чтобы привести задумки в жизнь да еще к назначенной дате премьеры. А с Гайдаем, считавшим, что своего Саахова актер играет несмешно, Этуш даже серьезно поспорил. Он говорил, что смех будет рожден не ежеминутными смехоточками и гэгами, а внутренней логикой персонажа.

Время показало, что Владимир Абрамович был прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696138" frameborder="0"></iframe> Умер Владимир Этуш.Скончался народный артист СССР, актёр Владимир Этуш. Он был одних из старейших в мире работающих актёров... Соболезнуем родным и близким артиста.

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