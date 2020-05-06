2020-05-06T15:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые проверят, защищает ли вакцина от полиомиелита еще и от коронавируса

Совместные исследования проведут Кировский медуниверситет и центр имени Чумакова
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Эксперты высказывают мнение, что живой ослабленный вирус, входящий в состав вакцины, может привести иммунную систему человека в боевую готовностьЭксперты высказывают мнение, что живой ослабленный вирус, входящий в состав вакцины, может привести иммунную систему человека в боевую готовностьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Идея применения вакцины от полиомиелита в качестве активатора врожденного неспецифического иммунитета сейчас активно обсуждается в научном и медицинском сообществах.

Эксперты высказывают мнение, что живой ослабленный вирус, входящий в состав вакцины, может привести иммунную систему человека в боевую готовность и тем самым снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вакцина от полиомиелита стоит недорого, ее можно быстро произвести в необходимых количествах. В СССР от полиомиелита прививали масштабно и само заболевание удалось победить именно за счет ослабленного, но живого вируса, входящего в состав вакцины, чего не удалось достигнуть в США, например, где прививали «убитым» вирусом.

И вот ученые из Кирова готовы приступить к изучению потенциала такой превентивной антикоронавирусной меры на добровольцах.

В ближайшее время в Кировском государственном медицинском университете и Научном центре исследований имени Чумакова начнется реализация программы по изучению профилактической эффективности вакцины под названием «БиВак полио». Под наблюдение попадут пациенты с ОРВИ, в том числе с COVID-19. Вакцинация будет проводиться добровольцам из группы риска - это врачи поликлиник, фельдшеры, волонтеры, соцработники, продавцы магазинов, работники общественного транспорта и другие. Длительность эксперимента – два месяца.

Как сообщают в Минздраве Кировской области, белковый состав полиомиелита и коронавируса похожи на 60%. На основе этих данных делается предположение, что вакцина от полиомиелита может стать средством профилактики COVID-19.

- Мы увидим, насколько стойко люди, получившие эту вакцину, будут относиться к возбудителю, - поясняет ректор Кировского медуниверситета Лев Железнов. - Если из них никто не заболеет, то значит, у нас все получилось. Если кто-то заболеет коронавирусом, и у него заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто не был привит, то это тоже хороший результат.

По данным правительства Кировской области, центр «Биополис», который создается в Оричевском районе области, займется разработкой полного цикла производства новых препаратов, в том числе профилактических вакцин и других препаратов. В состав центра вошли Курчатовский институт, Научный центр исследований им. М. П. Чумакова РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Кировский государственный медицинский университет, Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Вятский государственный университет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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